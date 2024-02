Transparența salarială: Ați fi de acord să le împărtășiți colegilor câți bani câștigați? Ce spune un analist financiar

Un fost analist financiar promovează transparența salarială și impactul acesteia în mediul de lucru. Britanicul Jamie Jones, în vârstă de 34 de ani, spune că întotdeauna s-a simțit confortabil să vorbească despre cât câștigă.

Jones pune că a lucrat 12 ani în Marea Britanie, exclusiv în domeniul financiar - și dintr-un motiv sau altul, majoritatea colegilor și șefilor săi erau femei.

„De multe ori, vorbitul despre salarii a ajutat acele femei să câștige mai mulți bani. Dacă nu imediat, într-o negocieri viitoare, a fost în timpul următorului ciclu de evaluare sau când s-a deschis o nouă poziție”, arată el într-un eseu pentru Business Insider.

După ce a fost concediat în 2023, a fondat propria companie, ajutând companiile LGBTQ+ să obțină finanțare. Jones spune că vrea să împărtășească experiențele sale pentru a încuraja și alți bărbați să împărtășească cât câștigă cu colegele lor de muncă.

„Discuția cu colegii tăi de muncă este singura modalitate pe care o știu pentru ca oamenii să primească ceea ce merită”, spune analistul financiar.

Jones specifică faptul că a lucrat la două firme din Marea Britanie, unde salariul nu era un subiect tabu.

„Toată lumea știa cât câștigau oamenii la niveluri similare, care s-a dovedit a fi exact la fel. Chiar și șefa mea mi-a spus cât câștiga. Acesta a fost mediu de lucru în care mi-am petrecut tinerețea și mijlocul vârstei de 20 de ani, absorbind normele culturale conform cărora deschiderea despre salarii era sănătoasă și normală”, specifică acesta.

Echitatea salarială este mai mare când șefii sunt femei

El mai spune că cercetările au arătat că atunci când liderii feminini pot influența compensația în cadrul companiei lor, echitatea salarială se îmbunătățește. „Experiența mea s-a potrivit cu această concluzie”, afirmă Jones.

Atunci când în a ajuns să lucreze în Statele Unite, situația a fost exact pe dos, devenind clar, spune el, că „trebuie să lupți pentru valoarea ta”.

„Când am acceptat următorul meu job în SUA, am învățat rapid că trebuie să lupt pentru mine și pentru alții. Această companie era literalmente de o sută de ori mai mare decât compania de 200 de persoane pe care o părăseam în Marea Britanie. Nu am simțit că mă pot baza pe bunăvoința șefilor mei pentru a crea condiții de muncă echitabile. Totul părea mai impersonal și mai crud”, dezvăluie Jones.

Câștiga 85.000 de dolari pe an, după care și-a renegociat salariul în șase luni la 92.000 de dolari. Un an mai târziu, a negociat din nou pentru a-și crește salariul la 100.000 de dolari. „Am prezentat comparații cu roluri și responsabilități similare și am oferit exemple clare de cum succesul meu justifica creșterea”, povestește analistul financiar.

În iulie 2020, s-a mutat pe o altă poziție și a preluat un rol de manager, plătit cu 115.000 de dolari pe an. „În mai multe rânduri în timpul acelei funcții, trei dintre colegele mele de sex feminin au început să urmărească roluri de analist senior, care erau rolul meu anterior. De fiecare dată, femeile au reușit să obțină locul de muncă, dar când a venit momentul să negocieze salariul, au primit oferte sub așteptările lor”, a observat Jones.

Le-a spus colegelor să negocieze un salariu adecvat

Britanicul a fost sincer și le-a spus colegelor că el câștiga 100.000 de dolari atunci când avea acea slujbă, în urmă cu doi ani.

„Acesta este punctul tău de referință. Vrei cel puțin 100.000 de dolari”, le-a spus el colegelor sale.

„Singura diferență pe care am putut-o vedea între mine și ele era că eu eram bărbat, iar ele erau femei”, mai spune Jones.

În timpul petrecut la această companie, fiecare șef pe care l-a avut era bărbat. Comparativ cu experiențele sale în compania condusă de femei din Marea Britanie, Jones spune că nu poate să nu se gândească la faptul că ofertele mici pentru colegele sale au fost într-un fel legate de această diferență cheie.

„Bărbați, ajutați-vă colegele de muncă să câștige ce merită. Nu văd niciun dezavantaj în transparența salarială. Există doar trei scenarii, iar toate conduc la rezultate pozitive. Ori afli că câștigi mai puțin decât alți oameni, în acest caz poți face cercetări pentru a afla ce meriți. Ori afli că câștigi mai mult decât alții, ceea ce îi face pe ei să lupte pentru mai mult. Ori afli că toți câștigați la fel”, mai spune britanicul.

El spune că bărbații au o responsabilitate morală de a ajuta pe toată lumea să ajungă la nivelul lor.

Jones mai specifică faptul că, din experiența sa, angajatorii găsesc motive pentru a explica discrepanțele salariale: „Vor spune că este justificat. Și chiar dacă unii angajatori sunt legal obligați în anumite state să publice intervalele de salarii, multe intervale sunt prea largi pentru a fi utile în negocieri.”

„În cele din urmă, depinde de angajați să ceară mai mult. Și acest lucru începe cu oamenii, ideal bărbați, având conversații oneste despre cât câștigă și despre ce este cu adevărat corect”, mai este de părere Jamie Jones.