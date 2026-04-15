Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR

Transelectrica vansează în derularea investiției de instalare de centrale fotovoltaice (CEF) și sisteme de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne din 29 de stații electrice de transformare, proiect care beneficiază de o finanțare de 29,557 milioane de euro prin componenta REPowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Panouri fotovoltaice
Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR. Foto Transelectrica

Proiectul implementat de Transelectrica vizează montarea instalațiilor fotovoltaice și de stocare în 35% din totalul stațiilor electrice de transformare gestionate de Companie, cu o putere instalată totală de 11,25 MW pentru centralele fotovoltaice și o capacitate de stocare de 19,10 MWh (la o putere de 5 MW). În plus, aceste instalații au și rolul de a asigura funcționarea continuă și autonomă a celor 29 de stații în cazul unor situații neprevăzute de avarie sau de restaurare a sistemului.

Se desfășoară lucrări în 13 stații, iar restul de 16 stații se află în procesul de proiectare, iar în următoarea perioadă vor fi inițiate lucrările de execuție. S-au finalizat lucrările de montare a panourilor fotovoltaice în șase stații aparținând Sucursalei Teritoriale de Transport Craiova (cinci stații) și Sucursala Teritorială Bacău (1 stație), respectiv: Stația Electrică de Transformare 220/110/20 kV Târgu Jiu Nord, Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Craiova Nord, Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Ișalnița, Stația Electrică de Transformare 220/110/10/6 kV Turnu Severin Est, Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Calafat, Stația Electrică de Transformare 220/110/20/6 kV FAI.

Prin utilizarea energiei solare și a soluțiilor de stocare, Transelectrica reduce dependența de energie achiziționată de pe piață și optimizează costurile operaționale. Centralele fotovoltaice și instalațiile de stocare din cele 29 de stații electrice de transformare vor duce la scăderea cu 50% a consumului acestora de energie electrică din rețea.

Proiectul are un caracter inovator prin natura sa off-grid, sistemele fiind concepute exclusiv pentru autoconsum, fără injectare în rețeaua de energie electrică, cu respectarea regulilor de unbundling (conform Directivei 2019/944).

Beneficii operaționale

Instalarea centralelor fotovoltaice și a sistemelor de stocare aduce beneficii semnificative pentru siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național: asigură alimentarea serviciilor interne ale stațiilor (răcirea transformatoarelor, iluminat, sisteme HVAC); crește autonomia infrastructurii energetice; îmbunătățește siguranța în funcționare a SEN și RET, prin asigurarea condițiilor de funcționare autonomă în caz de avarii și în cazul eventualelor procese de restaurare, alimentarea fără întrerupere a serviciilor interne fiind vitală pentru reușita soluționării acestora.

Centralele fotovoltaice și instalațiile de stocare a energiei electrice se vor instala exclusiv pe teritoriul următoarelor stații electrice CNTEE Transelectrica SA: FAI, Gutinaş, Roman Nord, Bucureşti Sud, Domneşti, Fundeni, Ghizdaru, Gura Ialomiţei, Pelicanu, Stâlpu, Târgovişte, Teleajen, Brazi Vest, Turnu Măgurele, Gădălin, Lacu Sărat, Constanţa Nord, Tulcea Vest, Medgidia Sud, Isaccea, Craiova Nord, Târgu Jiu Nord, Işalniţa, Calafat, Turnu Severin Est, Bradu, Iernut, Paroşeni şi Peştiş.

Energia produsă prin sistemele fotovoltaice va fi utilizată direct pentru consumul intern, iar surplusul va stocat în baterii și utilizat ulterior în același scop.

Prin această investiție, Transelectrica își consolidează rolul în modernizarea infrastructurii energetice naționale și în integrarea soluțiilor sustenabile, contribuind activ la obiectivele României privind decarbonizarea și securitatea energetică.

7 companii românești au testat restaurarea de urgență a Sistemului Energetic Național, într-un exercițiu fără precedent

Implementarea proiectului continuă în ritm accelerat, cu rezultate vizibile deja în teren, unde infrastructura fotovoltaică este deja instalată, sau se află în diferite etape de execuție sau de proiectare.

355 de echipamente moderne achiziționate de SMART SA cu finanțare din PNRR 

Cel de-al doilea proiect al finanțării obținute de Transelectrica este „Retehnologizarea SMART SA – filiala CNTEE Transelectrica SA”, cu finanțare de 13,79 milioane de euro, urmărește retehnologizarea filialei SMART, prin dotarea cu echipamente și utilaje de ultimă generație cu tehnologie curată, pentru asigurarea unor servicii de mentenanță la cele mai înalte standarde, pretabile pentru un operator de transport și sistem.

Cu finanțarea din PNRR filiala SMART SA a achiziționat 46 de tipuri de echipamente moderne, de la platforme pentru lucru la înălțime, până la truse de scule pentru intervenții, în total 355 de utilaje și echipamente. Acestea au fost deja achiziționate și recepționate, iar în prezent sunt utilizate la intervenții. Astfel, investiția se află în etapa de monitorizare și centralizare a datelor, în vederea îndeplinirii țintei de reducere cu 50% a duratei medii a intervențiilor în rețea.

Retehnologizarea SMART SA consolidează siguranța și stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, ceea ce contribuie la asigurarea securității energetice de către Transelectrica, în calitate de operator național de transport și sistem.

Un centru modern de date finanțat din PNRR și finalizat de TELETRANS

Cu o finanțare de 8,44 milioane de euro, filiala TELETRANS a finalizat și operaționalizat la sfârșitul lunii martie un centru de date modern, acesta fiind utilizat în prezent pentru consolidarea securității cibernetice a Rețelei Electrice de Transport.

Investiția implementată de filiala de telecomunicații TELETRANS SA vizează creșterea rezilienței rețelei electrice de transport și a Sistemului Electroenergetic Național la atacurile cibernetice, prin modernizarea rețelei de comunicații (echipamente și software) și crearea unui centru de date. Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului vor duce la creșterea nivelului de disponibilitate tehnică a infrastructurii de fibră optică până la 99,5%, contribuind în mod direct la asigurarea stabilității și siguranței în funcționare a SEN.

