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Totul despre compania care a cumpărat una dintre cele mai importante afaceri din Marea Neagră

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Preluarea Black Sea Oil & Gas (BSOG), compania care exploatează zăcămintele de gaze din proiectul Midia, aduce în prim-plan un investitor mai puțin cunoscut publicului din România: Mazarine Energy. Compania cu sediul în Țările de Jos are activități în mai multe țări din Europa și Africa de Nord și este prezentă pe piața românească din 2017.

Platforma Ana din Marea Neagră
BSOG operează platforma Ana din Marea Neagră Foto: BSOG

Tranzacția prin care preia afacerea de la fondurile Carlyle și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) îi oferă acces la unul dintre cele mai importante proiecte de producție de gaze din sectorul românesc al Mării Negre.

Cine este Mazarine Energy

Mazarine Energy este o companie olandeză independentă din sectorul petrolului și gazelor naturale, fondată în 2013 de antreprenorul Edward van Kersbergen. Cu sediul central la Haga, compania desfășoară operațiuni în România și Tunisia și are investiții în sectorul energetic din Țările de Jos.

Activitatea sa acoperă explorarea, dezvoltarea și producția de hidrocarburi. Strategia companiei se concentrează în special pe exploatarea zăcămintelor mature, prelungirea duratei lor de viață și valorificarea rezervelor care nu au fost încă dezvoltate, prin utilizarea unor tehnologii deja testate.

Mazarine Energy a început să își construiască portofoliul în Tunisia. În 2015, compania a anunțat două descoperiri în această țară, iar producția de petrol și gaze a început în 2017. Ulterior, și-a extins operațiunile în România și, în 2026, a intrat pe piața energetică din Țările de Jos.

Potrivit informațiilor publicate de companie, producția operată la nivelul portofoliului său este de aproximativ 16.500 de barili echivalent petrol pe zi. Mazarine precizează, de asemenea, că peste 90% din personalul său este recrutat local.

Ce afaceri are deja în România

Mazarine Energy nu intră pentru prima dată pe piața românească prin preluarea BSOG. Compania este prezentă aici din 2017, când a început să preia active de la OMV Petrom.

În august 2017, Mazarine a anunțat transferul a 19 zăcăminte de petrol, iar în 2018 a preluat alte nouă câmpuri. În prezent, compania menționează în portofoliul său 28 de zăcăminte de petrol și gaze din zonele Carpaților și Platformei Moesice.

Gazele extrase sunt valorificate inclusiv prin intermediul unor unități de producere a energiei electrice, cunoscute drept instalații „Gas to Power”. Acestea transformă gazul natural în electricitate, oferind o modalitate de utilizare a resurselor extrase.

Astfel, achiziția BSOG extinde prezența Mazarine în România de la exploatarea unor zăcăminte terestre la producția offshore, în Marea Neagră.

Intrarea pe piața din Țările de Jos

Un alt pas important în dezvoltarea companiei a fost făcut în 2026, când Mazarine Energy a achiziționat o participație de 50% în Wintershall Noordzee B.V. Tranzacția a marcat intrarea sa pe piața energetică olandeză.

Wintershall Noordzee desfășoară activități offshore, inclusiv operarea unor platforme și instalații submarine, precum și activități legate de terminalul de gaze IJmuiden.

Prin această investiție și prin preluarea BSOG, Mazarine își extinde portofoliul de active offshore în două piețe europene. Compania își descrie strategia ca fiind orientată spre dezvoltarea unui portofoliu diversificat, care să includă explorare, dezvoltare și producție în Europa și Africa de Nord.

Mazarine Energy preia compania care exploatează gazele din proiectul Midia. Ce înseamnă tranzacția pentru România și securitatea energetică

Cine conduce compania

Mazarine Energy a fost fondată de Edward van Kersbergen, care ocupă și funcția de director general. Acesta a declarat, după anunțarea acordului pentru preluarea BSOG, că România reprezintă o piață importantă pentru companie încă din 2017.

Van Kersbergen a afirmat că Mazarine intenționează să continue activitatea proiectului Midia și să valorifice rezultatele obținute de echipa BSOG. Compania a transmis că își dorește să contribuie în continuare la securitatea aprovizionării cu gaze a României.

Echipa de conducere îi include pe Valery Konyushenko, director financiar, și Baptiste Masi, director operațional. Activitatea din România este coordonată de Spencer Coca, country manager, potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei.

Ce preia, de fapt, Mazarine Energy

Acordul anunțat la 29 octombrie 2026 prevede achiziția Black Sea Oil & Gas și a companiei BSOG Holding Activity de la fondul american Carlyle și BERD. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, iar finalizarea acesteia depinde de obținerea aprobărilor de reglementare.

BSOG este cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România. Compania a coordonat investiții de peste 400 de milioane de dolari în proiectul Midia Gas Development, realizat împreună cu partenerii din concesiune.

Proiectul include platforma offshore Ana, o conductă submarină de aproximativ 126 de kilometri și stația de tratare a gazelor de la Vadu, în județul Constanța. Producția a început în iunie 2022, după mai bine de trei decenii în care nu fusese dezvoltat un nou proiect de producție offshore de hidrocarburi în sectorul românesc al Mării Negre.

În prima jumătate a anului 2026, producția Midia a reprezentat 11,8% din producția totală de gaze naturale a României, potrivit datelor ANRE citate de Mazarine Energy.

Un aspect important al tranzacției este că BSOG va continua să fie operatorul proiectului Midia și după schimbarea acționariatului. Prin urmare, preluarea nu presupune transferul imediat al operațiunilor către o altă echipă, ci schimbarea proprietarului companiei care gestionează proiectul.

Preluarea BSOG: miza pentru România nu este schimbarea proprietarului, ci investițiile în gazele din Marea Neagră

Ce urmează pentru proiectul Midia

Pentru Mazarine Energy, preluarea BSOG înseamnă acces la o infrastructură offshore deja construită și la un proiect aflat în producție. Compania a transmis că intenționează să continue activitatea și să susțină contribuția Midia la aprovizionarea României cu gaze naturale.

În paralel, BSOG urmărește și alte direcții de dezvoltare, folosind infrastructura existentă. Printre acestea se numără proiecte de captare și stocare a dioxidului de carbon, dezvoltarea unor capacități de energie eoliană offshore și producția de biometan prin subsidiara BSOG Energy. Aceste inițiative sunt în diferite stadii de dezvoltare și nu trebuie confundate cu proiecte deja operaționale.

Pentru piața românească, schimbarea acționariatului va trebui urmărită mai ales prin prisma continuității producției, a investițiilor viitoare și a planurilor noului proprietar pentru resursele din perimetrul Midia. Deocamdată, atât Mazarine Energy, cât și BSOG au transmis că proiectul va continua să fie operat de echipa existentă.

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