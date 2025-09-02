După anii de boom imobiliar, în care achizițiile de locuințe „la cheie” au reprezentat cea mai comodă alegere, tot mai mulți români apelează la construcția în regie proprie pentru a face economii. Un specialist în construcții a indicat pentru „Adevărul” câteva trucuri care pot ține prețurile sub control.

Metoda a fost aleasă ca un răspuns firesc la inflație, în contextul creșterii prețurilor la materiale, dar și a lipsei de încredere în „sistemul” intermediarilor, construcția caselor în regie proprie putând aduce costuri mai mici cu până la 40%, susțin specialiștii din piață.

„Asistăm, practic, la o reluare a situației din 2008. După criza imobiliară, românii nu au încetat să construiască, dar s-au implicat personal, au renunțat la dezvoltatori și au ales să-și gestioneze singuri construcția, de la fundație la acoperiș. Același fenomen se întâmplă și acum, în 2025”, a declarat Cosmin Răileanu, fondatorul Vindem-Ieftin.ro și inițiatorul rețelei Depozit Virtual.

„Costul de recomandare” scumpește mult construcția

Potrivit acestuia, în prezent are loc o reconfigurare clară a comportamentului beneficiarilor. Și asta deoarece piața construcțiilor din România este în continuare profund comisionată. Fiecare verigă din lanț – dezvoltator, distribuitor, furnizor local, meșter sau „specialist de recomandări” – adaugă un procent care, în final, se regăsește în prețul plătit de client. O contribuție importantă în acest sens o au și comisioanele mascate, aplicate la fiecare etapă, sub forma unui „cost de recomandare”, „bonus” sau „consultanță”.

Întrebat ce înseamnă „specialist în recomandări” și ce presupune acest „cost de recomandare”, Cosmin Răileanu a explicat pentru „Adevărul” că „toată industria construcțiilor funcționează pe recomandări”.

„Vreau să fac un acoperiș și știu pe cineva care cunoaște un meseriaș, Cunoștința mea mă duce la meseriaș care-mi spune cât mă costă manopera și cât mă costă materialele, dar în aceste costuri include și comisionul de recomandare pe care-l dă celui care i-a adus clientul. Și uite-așa cresc prețurile. Sunt magazine mari de materiale de construcții și instalații sanitare care practică astfel de comisioane. În funcție de vânzare făcută magazinului meșterii primesc comisioane”, a declarat expertul pentru „Adevărul”.

O altă metodă descrisă de acesta pentru scumpirea connstrucției este cea folosită de meșteri. „Își fac necesarul de materiale, dar cumpără produse mai ieftine, slab calitative sau fără garanție. Sau cumpără materiale mai multe decât au nevoie și returnează ce nu folosesc, fără să știe clientul”, a explicat el.

Costul unei case în regie proprie

Din datele colectate de la clienți din toată țara, costul mediu de construire a unei case în regie proprie, în stadiul „la roșu", variază în 2025 între 350 și 450 euro/mp, în funcție de zonă, materialele alese și nivelul de implicare al beneficiarului.

Pentru o locuință de 100-150 mp, aceasta înseamnă un buget estimativ cuprins între 35.000 și 65.000 de euro. Prin comparație, aceeași casă construită de un dezvoltator sau antreprenor general poate ajunge să coste cu 30-40% mai mult, din cauza comisioanelor, costurilor fixe și a marjelor impuse în fiecare etapă a lanțului de execuție și aprovizionare.

Cum au evoluat prețurile materialelor de construcții

O analiză realizată de Vindem-Ieftin.ro arată că, în ultimele 12 luni s-au înregistrat scumpiri constante la mai multe categorii esențiale de materiale:

Cărămidă: +17%

Fier beton: +10-15%

Panouri sandwich: +10%

Polistiren și vată minerală: +5-8%

Ciment: +3-5%

OSB: două valuri de creștere în primul trimestru

„Scumpirile reprezintă o tendință generalizată, care afectează întregul lanț de aprovizionare. Chiar și în regie proprie, dacă materialele nu sunt alese cu atenție și nu sunt comandate la momentul potrivit, costul total al construcției poate scăpa de sub control”, a adăugat expertul.

Reorganizare pe piața construcțiilor

Pe de altă parte, pe fondul reducerii investițiilor publice, multe companii de construcții care lucrau exclusiv în proiecte de stat încep să-și reorienteze forța de muncă și capacitățile tehnice către proiecte rezidențiale private. Ceea ce oferă o oportunitate importantă pentru cei care optează pentru lucrările în regie proprie.

„Vor fi tot mai mulți constructori care vor lucra cu beneficiari privați. Până acum nu exista această ofertă, iar oamenii cumpărau «gata construit» pentru că nu aveau altă opțiune. Acum însă, constructorii vin spre clientul final, iar regia proprie devine din ce în ce mai accesibilă”, precizează Răileanu.

Una dintre cele mai mari surse de economisire rămâne achiziția directă de materiale de la producători. Prin această metodă sunt eliminate comisioanele și adaosurile din depozite și lanțurile de retail.

„Oamenii care merg direct la fabrică primesc, de cele mai multe ori, lista de prețuri standard. Dar noi, prin Depozit Virtual, negociem centralizat la nivel național și obținem prețuri mult mai bune. Asta înseamnă că același produs poate costa cu 15-25% mai puțin. Iar dacă discutăm despre un proiect de 50.000-60.000 de euro, acest procent contează enorm”, menționează specialistul.

Scumpirile se vor accelera

Specialiștii din piață au declarat pentru „Adevărul” că lucrurile nu vor sta mai bine, estimându-se o scumpire accelerată a materialelor de construcții, la care va contribui și creșterea TVA de la 1 august.

Dragoș Vlagali, director general al companiei Bauindustry DC, companie specializată in comercializarea de materiale de construcție a răspuns solicitării „Adevărul” privind compararea prețurilor din acest an în raport cu cele de anul trecut.

„Creșterea TVA va impacta cu siguranță vânzările, dar sperăm ca producătorii să imprime o politică de prețuri cumpătată deoarece deja există o contracție a cererii motivată inițial de perioada alegerilor din primăvară și acum continuată de măsurile de austeritate prezentate de guvernații noștri”, a explicat Vlagali pentru „Adevărul”.

Creșterea TVA-ului din august va pune presiune suplimentară pe piața imobiliară și sectorul construcțiilor, a declarat pentru „Adevărul” Sorin Lăpădatu, CEO Nexo Group.

„Majorarea TVA-ului anunțată pentru luna august va avea un impact direct asupra pieței imobiliare și asupra întregului lanț din sectorul construcțiilor. Într-un context deja marcat de inflație și de volatilitatea prețurilor la materiile prime, scumpirea suplimentară a materialelor de construcție va duce inevitabil la creșterea costurilor finale ale locuințelor noi.

Pentru românii care își construiesc sau achiziționează o casă, acest nou val de creșteri va însemna un efort financiar mai mare. Costurile totale, atât pentru construcțiile individuale, cât și pentru achizițiile din proiectele rezidențiale, vor fi semnificativ mai ridicate.

Ca urmare, este de așteptat ca cererea să se tempereze în perioada următoare. În acest context, dezvoltatorii imobiliari vor fi nevoiți să se adapteze: să ridice nivelul de calitate al construcțiilor, să introducă soluții inovatoare și să ofere mai multă valoare adăugată pentru a păstra interesul clienților într-o piață cu prețuri în creștere”, a adăugat Lăpădatu.