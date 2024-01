Cât a ajuns să coste construirea unei case în 2024. „Vă zic un preț de constructor corect, restul e cancan”

Achiziționarea sau construirea unei case este și în 2024 visul multor români și un subiect de mare interes. Cum piața imobiliară a început să fie mai mult sau mai puțin afectată de turbulențe, după ce prețurile au crescut într-un ritm galopant în ultimii ani, e greu de spus care sunt prețurile.

Sătui de zgomotele vecinilor și de neajunsurile traiului la bloc, tot mai mulți români își doresc să se mute la o casă cu curte, unde să se bucure de mai multă liniște și confort. Și pentru că mutarea sau construirea unei case continuă să fie unul dintre subiectele cele mai de interes pentru mulți români, rețelele sociale sunt pline de relatări ale unor experiențe și exemple date de cei care fie s-au mutat în casa visată de o viață, fie acum încearcă să-și facă o idee despre prețurile și oportunitățile pe care le-ar putea avea în acest sens. Este și cazul unui român care spune că ar dori o casă relativ mică, de 100 de metri pătrați, dar nu știe prețurile actuale.

„Dacă se poate să spuneți cât v-a dus o casă în 2023 de construit (cu tot cu fundație)! Maxim 100 mp! Dacă doriți să puneți și poze, ar fi super util! Și poate aveți și meseriași de recomandat! Mulțumesc”, a scris el pe grupul de Facebook Design interior & Amenajari.

Între 500 și 1.200 de euro pe metru pătrat

Răspunsurile nu au întârziat. Cineva i-a spus că prețurile de construcție ar fi în jur de 600 de euro pe metru pătrat. „Costul este de aproximativ 600 euro / mp construit, la gata. Sub 500 de euro nu cred că poți coborî și în sus cât te ține buzunarul”, a spus cineva.

A fost imediat corectat de altul, care susține că prețurile sunt mult mai mari. „Cel puțin dublu”, a scris acesta. „Eu vă zic un preț de constructor corect, restul e cancan”, i-a răspuns cel contestat.

„Dublu la ce? Cam cât ziceti ca ar fi o casă de 100 mp, la gata? 1.200 euro mp? Păi costul real, ar fi undeva la 400-450 mp. Și dacă vrei să faci și profit poți să urci până la 550-650 euro. Dar sunt „meseriași ”care vor să te jecmănească atunci îți cer 1.200-1.300 euro. Vorba aia, nu e prost cine cere...”, a intervenit altcineva.

Doamna care afirmase inițial că prețul e cel puțin dublu față de 500-600 de lei a revenit: „Dacă dvs îmi spuneți că îmi dați o casă de 100 mp la gata cu 45.000 de euro eu vreau două bucăți. Eu mi-am expus părerea vis a vis de costurile propriei mele construcții de care m-am ocupat personal, pentru cumpărarea fiecărui cui. Ăsta este costul final. Nu mă interesează să acceptați dvs costul!”

Cum s-a ajuns la polemici

Iar polemica a continuat. „Casă 160 mp, încălzire în pardoseală TECE, parter și etaj, pompă nibe, izolație cu vata bazaltică de 10 rockwool, 130.000 euro, mai trebuie sa dau decorativa. Materiale căutate și negociate de mine la depozite, schimbat nenumărați „Meșteri”. Dar am încercat sa țin totul sub control strict! Cu oferte de la constructor ieșeam cel puțin cu 40-50 mii mai scump. Așa că știu ce vorbesc! Din 2018 construiesc la casa!”, a spus cel care afirmase că prețul ar ajunge cel mult la 650 de euro pentru un metru pătrat. „Din costul spus îmi iese 816 euro mp fără decorativă. Deci e aproape dublu decât ce s-a spus mai sus. Aici am vrut să ajung”, a comentat aceeași doamnă.

„Exact! V-au costat încă 5 ani din viață banii „economisiți” pe munca dvs. Foarte bine că ați făcut-o. Însă nu toată lumea poate, de aceea trebuie să știe un cost corect. Iar cinci ani de muncă, sunt niște bani”, a intervenit altă doamnă.

„Să adaugi, garaj, beci de 25 mp și terenul. Doar terenul a fost 23.000 de euro, gard pe trei părți din bolțari și scândura. Din experiența mea acumulată în 5 ani, 600 de euro pe mp sunt suficienți! Dar unii vor să se îmbogățească peste noapte și sa-i fraierească pe alții cât pot de mult!”, a revenit cel care afirmase că prețul maim nu ar trebui să depășească 650 de euro pe metru pătrat. A adăugat apoi, pentru cealaltă femeie: „Mai bine cinci ani din viață, decât credit pe 30, 40 de ani! Povestea casei a început în urma cu 15 ani, am strâns leu cu leu și eu și soția! Așa ca nu îmi place sa arunc aiurea cu banii!”, a mai scris el.

„Tot din experiență spun că am dat în jur de 600 euro materialele, fără mâna de lucru. Și nu am luat totul de lux, așa pe mediu, și alergat după prețuri bine. Am avut terenul. Casa construita în 2023”, nu s-a lăsat una dintre cele două doamne. Iar alți internauți i-au dat dreptate. „1.000 euro pentru cine vrea calitate, așa cărămizi pe pământ se pot pune și la 500”, a scris altul. „Un preț realist pentru ceva decent este de 1000 euro/mp”, a completat altcineva.

„Casă începuta în 2020 la gata undeva 150.000 de euro, mobilată. Cu creșterile din ultima perioadă, preconizez o creștere de 30-40%. Asta daca nu se face rabat de materiale și calitate. 100 mp, pe un singur nivel”, a punctat altcineva.