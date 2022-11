The Economist: Cum ar putea ajunge cripto la zero?

Implozia FTX a ridicat întrebări cu privire la viitorul tehnologiei blockchain.

Răspunsul la întrebarea de mai sus este simplu: dacă toată lumea ar înceta să le mai folosească, se arată întru-un articol al prestigioasei reviste săptămânale britanice The Economist. Doar așa ar ajunge criptomonedele la zero. Totuși, călătoria este mai interesantă decât destinația.

Moartea FTX, platforma de tranzacționare declarată falimentară pe 11 noiembrie după o explozie spectaculoasă, îi va încuraja pe unii să-și îndrepte atenția în altă parte.

Ce ar trebui să se întâmple pentru ca toată lumea să renunțe?

Un răspuns necesită o înțelegere a modului în care funcționează industria. La baza criptomonedelor se află blockchain-uri, precum Bitcoin și Ethereum, care înregistrează tranzacțiile verificate de computere, proces stimulat de emiterea de noi token-uri. Blockchain-ul Ethereum validează linii de cod, ceea ce a făcut posibil ca oamenii să emită propriile token-uri sau să creeze aplicații. Acestea includ stablecoins, care sunt legate la monedele din lumea reală și token-uri precum Uniswap, care gestionează protocoalele de finanțare descentralizată (DeFi). Lanțurile majore și o mână de jetoane bazate pe Ethereum, cum ar fi monedele stabile, reprezintă aproximativ 90% din valoarea criptomonedei. Marile afaceri au fost construite pe vârful acestei lumi, inclusiv burse, fonduri de investiții și platforme de creditare.

Pentru a elimina în întregime criptomonedele, ar fi necesară „uciderea” straturilor blockchain subiacente. Ar putea fie să cedeze primele strate, „scoțând scaunul de sub cele de mai sus”. Sau industria s-ar putea descoase de sus în jos, strat cu strat ca o eșarfă tricotată.

A da „trage scaunul” este ceva extraordinar de greu, iar valoarea actuală mare a bitcoinului și a etherumului o face și mai dificilă. Pentru a ataca un blockchain și a-l închide, este nevoie de un control de 51% asupra puterii de calcul sau a valorii token-urilor vizate pentru a verifica tranzacțiile. Cu cât jetoanele sunt mai valoroase, cu atât este nevoie de mai multă energie pentru a ataca un lanț proof-of-work, cum ar fi Bitcoin, și cu atât mai mulți bani pentru a ataca un lanț proof-of-stake, cum ar fi Ethereum. Securitatea acestor lanțuri – măsurată prin suma pe care cineva ar trebui să o cheltuiască pentru a le ataca – este acum între 10 și 15 miliarde de dolari. Ar fi nevoie fie de un guvern, fie de un individ extraordinar de bogat pentru a organiza un astfel de atac. Și chiar dacă Elon Musk era atât de înclinat să o facă, în prezent el pare a fi puțin ocupat.

„Descoaserea” este, prin urmare, calea mai imaginabilă. Evenimentele din acest an au dezvăluit cât de predispuse sunt criptomonedele la acest gen de atac. Implozia care pare să fi pus haosul în mișcare este cea a Terra-Luna, un sistem de monede stabile descentralizat, în valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari la apogeu. S-a prăbușit în mai, ștergând 200 de miliarde de dolari din capitalizarea pieței cripto. Acest lucru a dus câteva săptămâni mai târziu la dispariția mai multor platforme de creditare și a unui fond speculativ, evenimente care au șters încă 200 de miliarde de dolari din capitalizarea pieței. Apelurile în marjă cu care se confruntă aceste platforme par să fi pus în pericol Alameda, firma de tranzacționare deținută de Sam Bankman-Fried, și au condus la decizia de a folosi fondurile clienților FTX pentru a acoperi decalajul. Când FRX a eșuat, a șters încă 200 de miliarde de dolari din capitalizarea pieței cripto. Acum, alte burse și platforme de creditare par să fie în dificultate.

Cititorii cu ochi buni vor observa că majoritatea acestor lucruri, în afară de Terra-Luna, se află în categoria „pe deasupra” și nu sunt de fapt din categoria tehnologiei blockchain. Schimburile DeFi și protocoalele de împrumut au continuat să meargă foarte bine, chiar dacă firmele mai asemănătoare cu afacerile normale au explodat una câte una. Dar prăbușirea acestor firme ar putea pune în pericol tehnologia subiacentă prin eliminarea unor bucăți din valoarea acesteia, făcând lanțurile mai expuse potențialilor atacatori și împingând „minerii” sau „stakerii” să-și oprească mașinile. Valoarea activității în lanț și a jetoanelor se auto-întărește. Cu cât mai mulți oameni folosesc DeFi, cu atât Ethereum devine mai valoros. Cu cât prețul ethereumului este mai mare, cu atât este mai mare obstacolul de a ataca blockchain-ul și cu atât oamenii vor avea mai multă încredere în faptul că blockchain-urile vor rezista. Acest lucru funcționează și invers. Cu cât mai mulți oameni se feresc de criptomonede, cu atât va fi mai ușor ca acestea să scadă ca valoare.

Valoarea totală a pieței criptomonedelor este în prezent de 820 de miliarde de dolari. Este cu 70% sub vârful de acum un an, dar încă ridicată în comparație cu cea mai mare parte a istoricului criptomonedelor. Este mai mare decât la începutul anului trecut, de exemplu, și față de orice moment anterior, inclusiv față de vârful pieței din 2017. Mult mai multe straturi - cum ar fi o monedă stabilă majoră, afaceri mari sau poate alte protocoale în lanț - ar trebui să se dezlege pentru a aduce valoarea criptomonedelor înapoi la nivelurile la care s-a tranzacționat cu doar trei sau patru ani în urmă. Reputația criptomonedelor a fost subminată și înainte. Valoarea lor s-a prăbușit în mod repetat de-a lungul vieții sale. Deși mai puțini oameni vor folosi cripto, ca urmare a colapsului FTX, este foarte greu de imaginat că numărul va fi suficient de mic pentru a duce valoarea criptomonedelor la zero.