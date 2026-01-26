Articol publicitar

TEZAUR anunță o creștere fără precedent a prețului la amanet aur

Anul 2026 începe cu reguli mai stricte și costuri mai mari pentru mulți români. De la 1 ianuarie, au intrat în vigoare noi măsuri fiscale: taxe locale mai mari pe locuințe, terenuri și mașini, impozite ajustate pe câștiguri și o presiune generală asupra cheltuielilor lunare. Toate aceste schimbări vin pe fondul unui efort al statului de a-și echilibra bugetul, după mai mulți ani dificili din punct de vedere economic.

tezaur anun a o cre tere fara precedent a pre ului la amanet aur1 jpg

În același timp, la nivel internațional, economia rămâne într-o perioadă de prudență. Dobânzile rămân ridicate, iar incertitudinea fiscală îi face pe oameni să fie mai atenți la modul în care își păstrează sau își folosesc banii. În astfel de contexte, aurul revine constant în prim-plan, fiind perceput ca o formă de siguranță financiară, indiferent de schimbările de taxe sau reguli.

Pentru tot mai mulți români, aurul este o soluție practică: o rezervă de valoare care poate fi folosită atunci când apar cheltuieli neprevăzute sau presiuni fiscale suplimentare. Spre deosebire de alte forme de economisire, aurul nu depinde de decizii guvernamentale sau modificări de impozite.

În acest context fiscal mai apăsător, soluțiile care permit acces rapid la lichiditate devin tot mai relevante. De aceea, interesul pentru aur și pentru servicii specializate este în creștere.

În acest context, TEZAUR lansează campania „TEZAUR Spulberă Tot”, o ofertă specială gândită să răspundă direct nevoilor actuale ale consumatorilor și să susțină interesul tot mai mare pentru aur ca formă de protecție financiară. Cel mai bun preț de amanet aur, raportat la condițiile pieței și disponibil la momentul tranzacției, pentru toate categoriile principale de aur tranzacționate – 14K, 18K și 22K:

●       14K – 380 lei/gram

●       18K – 480 lei/gram

●       22K – 580 lei/gram

Această ofertă este o decizie strategică prin care TEZAUR își consolidează rolul într-un moment economic sensibil, oferind o soluție rapidă, corectă și transparentă pentru accesarea lichidităților, atunci când alte opțiuni sunt limitate sau dificil de accesat, și susținând, în același timp, trendul investițional orientat spre aur.

Raluca Moroianu, Director de Marketing TEZAUR, explică decizia din spatele campaniei:

„Perioadele de ajustare economică sunt momentele în care apar cele mai bune oportunități de investiții.

Aurul a demonstrat constant că este rezervă de valoare. De aceea, și în 2026, punem accentul pe aur, oferind clienților noștri cel mai bun preț, raportat la condițiile pieței și la ofertele disponibile la momentul tranzacției, precum și posibilitatea de a lua decizii financiare informate, într-un moment în care investițiile responsabile contează mai mult ca oricând.”

2026 este anul deciziilor bine cântărite. Prin „TEZAUR Spulberă Tot”, TEZAUR propune o abordare simplă: aurul ca sprijin real într-o perioadă în care flexibilitatea financiară contează mai mult ca oricând.

Despre TEZAUR

Cu o rețea de peste 50 de agenții în București și cea mai avansată platformă digitală din sector, TEZAUR își consolidează constant poziția dominantă pe piața serviciilor de amanet din România. Prin inovație continuă, digitalizare completă și condiții avantajoase pentru clienți, TEZAUR rămâne în avangarda dezvoltării serviciilor financiare non-bancare și stabilește standarde pentru întreaga industrie.

Pentru informații suplimentare: www.tezaur.com

