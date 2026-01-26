search
Alexandru Nazare: Marți discutăm cu agenția de rating Fitch despre situația României

Publicat:

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că marți va avea loc prima întâlnire din acest an cu agenția de rating Fitch, cu care va discuta despre situația României, care este diferită de cea din trecut, pentru că țara noastră și-a îndeplinit obligațiile.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se va întâlnit cu reprezentanții Fitch. Foto Octav Ganea

„Mâine avem prima întâlnire cu agențiile de rating. Una dintre agențiile de rating vine la discuții și îmi amintesc cât de tensionate au fost discuțiile din cursul verii și prin ce am trecut atunci pentru a salva ratingul. Acum, discuțiile cu agențiile de rating se pot purta într-un alt registru, pentru că am câștigat o anumită încredere atât în fața agențiilor de rating, cât și în fața Comisiei, iar această încredere se poate transpune într-un potențial mai mare de creștere”, a afirmat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Oficialul a precizat că perspectivele din partea piețelor și agențiilor de rating sunt promițătoare, pentru că discuțiile cu Fitch și pleacă de la altă bază, una în care România și-a îndeplinit angajamentele.

Potrivit ministrului, prognoza de creștere economică a României pentru 2026 este în jur de 1% pentru 2026, iar deficitul prognozat pentru acest an se îndreaptă spre 6%.

„În privința țintei de deficit, așa cum au discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuție și pe parcursul elaborării bugetului. Ținta de deficit va fi în liniile anunțate anterior.

Foarte important pentru bugetului pe 2026 este că pornim de la o bază de investiții foarte bună. Rezultatul de la final de an ne arată că au crescut cu 15%, au fost 137 miliarde, ceea ce semnalează că am reușit să accelerăm

Aceste investiții sunt preponderent din fonduri europene.

Detalii efective despre modul în care vom gestiona proiecția fiecărui ordonator de credite vom anunța în curând.

Calendarul a fost agreat în Coaliție.

O altă chestiune foarte importantă este legată de deficitul pe 2025, deși nu este încă finalizată încă execuția bugetară, va fi finalizată la sfârșitul săptămânii.

Plecăm de la o bază credibilă, că deficitul cash este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB, iar acest lucru arată o ajustare foarte serioasă în raport cu anul trecut.

Sigur va avea efect asupra costului de finanțare din acest an”, a declarat ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, precizând că motivul pentru care deficitul bugetar este mai mic este că România a câștigat încrederea Comisiei Europene și a reușit să renegocieze PNRR.

Am reașezat proiecte finanțate prin fonduri europene, iar totalitatea acestor măsuri au creat efecte importante.. Cea mai mare parte din economie față de țintă provine din renegocierea PNRR. Plus vine și din economii acumulate pe lângă sumele obținute din reașezarea fondurilor europene”, a spus el.

Moody's și Fitch au confirmat calificativele

Amintim că la 12 septembrie, Agenția de rating Moody's a confirmat calificativul de țară al României la nivelul „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă.

Moody’s arată că măsurile fiscale adoptate de Executiv în lunile iulie și septembrie anul acesta au îmbunătăţit considerabil perspectivele financiare ale României, față de estimările din martie, când perspectiva fusese modificată din „stabilă” în „negativă”.

Conform agenției, pachetul de măsuri de consolidare depășește 3% din PIB în 2025 și 2026, principalii factori contributori fiind creșteri ale TVA, înghețarea salariilor din sectorul public și limitarea indexării pensiilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a avertizat Moody’s.

La finalul lunii august, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România. Aceștia au discutat despre măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.

La jumătatea lunii august, Fitch România a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE. 

Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating (“BBB”).

Ce înseamnă calificativele acordate de agenţiile de rating

Standard & Poor’s şi Fitch folosesc ratingurile AAA, AA, A şi B pentru un risc de credit investiţional de calitate şi BB, CCC, CC, C şi D pentru riscuri mai mari.

Moody’s utilizează evaluările Aaa, Aa, A şi Baa pentru investiţiile cu risc scăzut, şi Ba, B, Caa, C pentru cele cu risc ridicat. Prin urmare, cel mai bun rating care poate fi acordat unei ţări este AAA. Toate evaluările care sunt mai mici decât triplu BBB sunt considerate a fi riscante.

De asemenea, toate cele trei companii folosesc şi gradaţiile + (plus) sau – (minus) pentru a arată perspectiva ratingului.

Agenţiile de rating. Ratingurile acordate de cele trei agenţii:

  • Ratingul AAA se acordă pentru investiţii „Prime”
  • Ratingurile AA+, AA, AA- se acordă pentru investiţii de „Înaltă calitate”
  • Ratingurile A+, A, A- se acordă pentru investiţii de „Calitate medie”
  • Ratingurile BBB+, BBB, BBB- se acordă pentru investiţii de „Calitate medie inferioară”
  • Ratingurile BB+, BB, BB- se acordă pentru investiţie „Speculativă”
  • Ratingurile B+, B, B- se acordă pentru investiţie „Înalt speculativă”
  • Ratingul CCC se acordă pentru investiţie de „Condiţie nefavorabilă, risc de faliment”
