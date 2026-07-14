Tanczos Barna nu crede că România va fi trimisă în „junk” de agențiile de rating. „Avem câteva cifre solide pe partea de buget”

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat marți, 14 iulie, la „Interviurile Adevărul” că, în prezent, România nu se află în situația în care să fie „trimisă în «junk»”.

„Astăzi nu suntem în situația, cred eu personal, în care să fim trimiși în «junk», pentru că mai există o perspectivă pozitivă și din punct de vedere politic, oricât de antagonice sunt pozițiile. Și avem câteva cifre solide pe partea de buget, pe partea de deficit, pe partea de economie.”

De asemenea, Tanczos Barna precizează că îi este greu președintelui țării să medieze actuala criză politică, deoarece partidele s-au blocat în poziții antagonice și se atacă permanent.

„E greu să medieze și președintele. Da, și acum un an de zile deja erau primele semne de ciondăneală, să zic așa, sau de contradicție.”

Întregul interviu cu Tanczos Barna poate fi urmărit mai jos: