Piaţa asigurărilor: România se află în top 5 din Europa Centrală şi de Est. 283 de firme de brockeraj intermediază 67% din poliţe, majoritatea pe zona RCA

Potrivit acestora, în România funcţionează 28 de companii de asigurări, plus societăţile care activează în baza paşaportului european.

România se afla în top 5 cele mai mari pieţe de asigurări din Europa Centrală şi de Est din punct de vedere al PBS (prime brute subscrise), cu 1.16 mld. EUR, reprezentând peste 6% din piaţa regională.

„Gradul de penetrare al asigurărilor rămâne unul scăzut, de circa 1,1% din PIB, dar vine la pachet cu un potenţial major de creştere”, a declarat joi Adrian Marin, preşedintele UNSAR.

Companiile locale au peste 8.500 de angajaţi direcţi, plus, alte 30.000 de persoane care lucrează în piaţa asigurărilor, deservind o piaţă dominată de asigurările auto, cu un nivel ridicat de intermediere, cu 283 de brokeri care intermediază 67% din total PBS.

„Gestionăm în total aproape 16 milioane contracte de asigurare şi ştim că noi, ca industrie, suntem sub presiunea de a livra servicii de calitate consumatorilor şi tuturor clienţilor – mai ales pe zona de asigurări RCA unde vedem cu toţii că discuţiile din spaţiul public exced în faţă celorlalte asigurări. Însă asigurările înseamnă mult mai mult decât RCA. Per ansamblu, în S1 2020 am avut PBS în valoare de peste 5,6 mld. lei, în creştere cu 3,4% vs S1 2019>dar majoritatea ştiţi deja aceste cifre, deci nu insist.

Pe asigurări generale am avut o creştere de 5.4%. Însă cele mai importante dinamici au fost înregistrate pe asigurările de sănătate +29% şi pe cele de garanţii. Aceste cifre vin în contextul pandemiei COVID-19 iar eforturile noastre trebuie să fie în continuare susţinute şi intensificate alături de industria bancară, de cea a pensiilor private, de leasing, de piaţă de capital şi nu numai.

Această pandemie ne-a îndepărtat doar fizic de cei din jurul nostru. Continuăm să fim conectaţi şi să comunicăm, doar că într-un format diferit. Exemplul concret este evenimentul nostru de astăzi”, a adăugat Marin la Conferinţa Anuală a UNSAR 2020.

Tendinţe în asigurări

• industria se digitalizează în ritm accelerat

• produsele au fost ajustate, iar altele noi au fost lansate (unele dedicate COVID-19)

• asiguratorii au pus la dispoziţia clienţilor instrumente online în toate punctele de contact: UW, achiziţie, daune (de la inspecţii , constatări până la plăţi) precum şi în fluxurile operaţionale.

Industria a acţionat în această perioadă de încercare pentru economie, prin 3 PILONI principali:

1. Sprijin pentru CLIENŢI

2. Grijă pentru ANGAJAŢI şi

3. Implicare în COMUNITATE.

În relaţia cu clienţii:

Au apărut diversificări şi soluţii digitale în UW, achiziţie, daune (de la inspecţii , constatări până la plăţi) precum şi în fluxurile operaţionale.

În mod excepţional, mai multe companii de asigurări au preluat în acoperire şi riscul generat de pandemie.

Am lansat, la nivel de UNSAR, ghiduri informative, documente cu întrebări şi răspunsuri frecvenţe, publicate pe un portal dedicate consumatorilor, asiguropedia.ro.

Mai mult: pentru a mapa percepţia consumatorilor am realizat şi făcut publice noi cercetări sociologice, precum Barometrul UNSAR-IRES. Ne bucurăm să vedem că rezultatele arată mai bine faţă de anul trecut, asta probabil şi datorită eforturilor tuturor de comunicare, educare şi responsabilizare a consumatorilor.

În plus, au avut loc campanii de informare care au ajuns la milioane de români: #ANTIGHINION (a ajuns la peste 1,4 mil. români) şi #ANTIGHINIONpentruAcasa (a ajuns la 1,35 mil români). Aveţi pe ecran detalii.

O altă campanie dedicată asigurărilor de viaţă şi sănătate este chiar acum în desfăşurare: #GatapentruVIATA (are deja un reach de peste 6 mil. români).