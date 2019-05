Paralela 45 critică decizia AEP de a le face plângere pentru mobilizare la vot: Demersul nostru a fost unul pur civic, nu are nicidecum un caracter politic

Alin Burcea a declarat, vineri, pentru News.ro, că, prin campania sa, Paralela 45 nu condiţionează pe nimeni în niciun fel şi se declară deschis să răspundă la întrebările organelor de control ale statului.





"După întreaga poveste cu Consiliul Concurenţei, acum o altă autoritate a statului român vine cu nişte idei fantasmagorice, cum că Paralela 45 ar 'condiţiona' în vreun fel sau altul participarea la vot. Bănuiesc că este vorba de o reclamaţie a unui 'hater' de o parte sau alta a spectrului politic. Menţionăm că acţiunea noastră nu are nicidecum un caracter politic. Ea se referă numai la participarea la vot şi nu la referendum. Are un caracter civic, cu influenţă asupra marketingului şi este făcută în totalitate cu bună credinţă. Personal, eu consider că electoratul român trebuie să conştientizeze ce înseamnă Uniunea Europeană, avantajele pe care le aduce apartenenţa României la UE şi că doresc ca participarea să fie în procent cât mai mare", a spus Alin Burcea, pentru News.ro.





Acesta subliniază că în social-media oricum există foarte multe persoane, publice sau nu, care încurajează mersul la vot.





"Observ în social media că toata lumea, într-o formă sau alta, încurajează mersul la vot, există diverse clipuri, diverse postări, unele neutre, altele părtinitoare. Noi nu condiţionăm pe nimeni şi în orice moment suntem deschişi să răspundem la întrebări organelor de control ale statului. Se pare că România e o ţară a controlului", a adăugat Alin Burcea.





Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General şi Biroul Electoral al Sectorului 5 privind Loteria Publicitară „Mergi la vot, mergi în vacanţă”, organizată sub sigla Paralela 45, demersul fiind făcut în urma unor notificări scrise primite inclusiv din partea presei şi în urma unor verificări ale materialelor publicitare.





"Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4-5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu Loteria Publicitară „Mergi la vot, mergi în vacanţă” organizată sub sigla PARALELA 45. Precizăm că demersul AEP vine ca urmare a unor sesizări scrise, inclusiv din partea presei, înaintate instituţiei noastre, precum şi în urma verificării materialelor publicitare apărute în mediul online", anunţă instituţia într-un comunicat.





Astfel, s-a constatat că SC PARALELA 45 TURISM SRL a organizat Loteria Publicitară “Mergi la vot, mergi în vacanţă”, acţiune ce se desfăşoară în perioada 08.05.2019 – 27.05.2019, sub sigla PARALELA 45, având ca grup ţintă persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani şi condiţie obligatorie de înscriere – să voteze la alegerile europarlamentare.





AEP apreciază că acţiunea prin care alegătorii sunt determinaţi şi condiţionaţi să meargă la vot şi oferirea de foloase materiale (excursii în ţară şi în străinătate) de către o persoană juridică, respectiv SC PARALELA 45 TURISM SRL, este interzisă şi sancţionată conform prevederilor art. 386 din Codul penal, potrivit căruia oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: