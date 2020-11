Orban, acid la adresa PSD: S-a dovedit nesocotit în elaborarea bugetului. Noi vom pune pe masă un buget realist. Nu vom creşte taxele şi impozitele

„PSD a deţinut guvernarea 3 ani de zile după alegerile din 2016 şi s-a dovedit cam nesocotit în elaborarea bugetului. Bugetul pentru anul 2017 a fost transmis de Guvernul Grindeanu în 31 ianuarie 2017, investirea având loc în data de 4 ianuarie. Buget pentru 2018 a fost transmis Parlamentului în 7 decembrie, în condiţiile în care nu a fost an electoral. Bugetul pe 2019 a fost transmis Parlamentului abia în februarie 2019”, a declarat Ludovic Orban, în Parlament, unde s-a prezentat la cererea PSD pentru a prezenta situaţia elaborării bugetului pe anul 2021.

Premierul a explicat că, în ani electrorali, cum este anul 2020 obligaţia de depunere a proiectului legii bugetului de stat este aceea ca Guvernul să depună proiectul în termen de 15 zile de la învestirea noului Executiv.

„Ca atare, sincer sunt un pic nedumerit privitor la această chemare în faţa Camerei Deputaţilor. Sigur, chiar dacă actualul Guvern nu are obligaţia de a prezenta legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat întrucât suntem în an electoral, noi suntem în procedurile legale de întocmire a bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Fiecare ordonator principal de credite a transmis propunerile de buget, Ministerul Finanţelor desfăşurând activităţi de pregătire a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, ne pregătim cu toate actele normative necesare pentru adoptarea bugetului, cu legea plafoanelor şi cu alte legi”, a spus Orban.

Ludovic Orban a dat asigurări că în construcţia bugetară pe care o pregăteşte Guvernul pe care îl conduce nu vor creşte taxele şi impozitele.

„Orice creştere de venituri pe care o vom include în construcţia bugetară va avea la bază creşterea economică, o mai bună colectare a taxelor şi impozitelor pe baza unei eficientizări a ANAF, a activităţii Ministerului Finanţelor, pe baza digitalizării activităţii de colectare a taxelor şi impozitelor, pe baza lovirii evaziunii fiscale acolo unde ea există. În construcţia bugetară trebuie să ţinem cont de cheltuielile prevăzute şi vom asigura banii necesari pentru a susţine creşterea pensiilor pe care am adoptat-o prin Ordonanţă de Urgenţă, vom asigura resursele necesare pentru a face faţă cheltuielilor de personal şi cheltuielilor sociale”, a spus Orban.

Premierul a mai precizat că, pentru o dezvoltare economică rapidă, pentru o revenire rapidă din criza economică, România are nevoie de investiţii publice. „Trebuie să asigurăm toate resursele financiare necesare pentru a menţine tredul de creştere a investiţiilor publice pe care noi deja l-am stabilit prin legea bugetului de stat pe 2020 şi prin modul în care am susţinut creşterea investiţiilor. De asemenea va trebui să includem în legea bugetului de stat sumele necesare pentru cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene, care vor creşte şi în 2021, şi în 2022 şi în 2023, pentru că noi am crescut absorbţia fondurilor europene şi, odată ce noi proiecte cu finanţare europeană intră în execuţie, va trebui să asigurăm cofinanţarea necesară. Pe lângă regula N+3 în care se vor derula proeictele care au fost începute în exerciţiul financiar 2014-2020, va trebui să asigurăm cofinanţarea pentru toate proiectele de investiţii pe care le vom realiza din planul naţional de rezilienţă şi recuperare, de asemenea pentru toate proiectele de investiţii care vor începe având la bază fondurile din bugetul UE 2021-2027”, a declarat Ludovic Orban.

Şeful Guvernului a mai spus că toată construcţia dezvoltării economice trebuie să aibă la bază resursele de care dispunem, resursele pe care le putem atrage şi câteva principii extrem de imp: principiul echilibrului cheltuielilor publice, principiul echilibrului între tipurile de cheltuieli publice, în care va uitreb pus un accent şi mai mare în continuare pe investiţiile publice, care sunt cele care pot să asigure motorul de dezvoltare alături de investiţiile private.

„Guvernul are capacitatea de a pune pe masa Parlamentului un buget realist, un buget care să aibă la bază fundamente economice reale, care să se bazeze pe indicatori economici reali şi care să aibă capacitatea să realizeze ceea ce îşi doreşte fiecare român: creştere economică, dezvoltare, creşterea veniturilor pentru fiecare cetăţean”, a conchis premierul.