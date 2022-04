OMV Petrom nu mai cumpără ţiţei rusesc: Petrolul din Rusia ar fi fost la discount, dar nu cumpărăm. Este un self-sanctioning

„Din perspectiva ţiţeiului, noi am ales să nu procesăm ţiţei din Rusia. Aducem ţiţeiuri non-ruseşti, pot să fie şi din spaţiul ex-sovietic, dar nu rusesc, ne uităm inclusiv spre Africa de Nord sau de Vest. Avem şi oferta de ţiţei din Kazahstan pe masă, dar toate achiziţiile se fac prin biroul nostru de la Londra (OMV Trading – n.red.), care se uită la toate opţiunile pentru achiziţii”, a declarat pentru economica.net Radu Căprău, membru al directoratului Petrom responsabil pentru activitatea de rafinare şi marketing.

“Petrolul din Rusia ar fi fost la discount dar nu cumpărăm. Este un self-sanctioning. A fost decizia noastră şi a grupului OMV, şi ei merg în aceeaşi direcţie”, a explicat oficialul.

OMV Petrom este singurul producător de ţiţei din România, dar cantităţile extrase din ţară nu sunt suficiente nici pentru consumul integral al singurei rafinării pe care grupul o operează în România, Petrobrazi. În 2021, compania a extras din România 23 de milioane de barili de ţiţei şi condensat, echivalentul a nici 3,2 milioane de tone. Rafinăria de la Petrobrazi, care a funcţionat la o rată de utilizare de 97% anul trecut, are o capacitate de rafinare de circa 4,5 milioane de tone pe an, deci compania importă peste un milion de tone de ţiţei pe an.

„Culoare verzi”

Radu Căprău a spus că, din cauza războiului din Ucraina, costurile companiei cu asigurarea materiei prime au crescut, pentru că transportul în zona Mării Negre a ajuns mai riscant şi mai scump.

„Din perspectiva costurilor, s-a simţit în tot ceea ce înseamnă transport pe Marea Neagră un impact din partea asiguratorilor, costurile de asigurare au crescut şi disponibilitatea navelor a scăzut puţin faţă de ce era în trecut. Pe acest subiect suntem în discuţii cu autorităţile să vedem dacă există posibilitatea unor culoare verzi, care să asigure transportul naval în siguranţă. Am cerut acest lucru”, ne-a declarat Căprău.

Tot referitor la costuri, Căprău a explicat că a crescut foarte mult cererea de motorină, dar oficialul companiei petroliere nu vede o criză a motorinei la nivelul Europei, aşa cum şi-au exprimat luna trecută reprezentaţii marilor traderi.

“Au crecut cotaţiile la diesel, mult peste benzină, în contextul presiunilor regionale, oricum cele două erau decuplate, dar motorina s-a decuplat şi mai mult, cererea este mai mare pentru motorină”, a mai spus Căprău, care a spus că nu vede o criză de aprovizionare în România. Anul trecut, potrivit estimărilor sale, s-au importat circa două milioane de tone de motorină.

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 47 milioane bep în 2021. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a peste 780 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.

OMV Petrom este deţinut în proporţie de 50% de grupul austriac OMV şi 20% de statul român.