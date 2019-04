Noua şefă a Fiscului, la prima apariţie publică. Ce spune despre popriri VIDEO

Mihaela Triculescu, împreună cu reprezentanţii ANAF, ai băncilor şi ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, care a fost absent, au fost invitaţi la această dezbatere de senatorul Daniel Fenechiu şi deputatul Adriana Săftoiu, care au reclamat că le-au fost poprite în mod discutabil conturile bancare de către ANAF.

Reprezentanţii băncilor prezenţi al dezbatere au confirmat că popririle vin pe bandă rulantă şi au fost nevoiţi să creeze departamente speciale care să gestioneze solicitările instituţiilor statului de a bloca mii de conturi. „Din vreo 3 milioane de clienţi, am primit, anul trecut, 700.000 de cereri de poprire”, a spus Francois Bloch, directorul general al BRD – Groupe Société Générale. Potrivit lui, cele mai multe dintre acestea, circa 418.000 de popriri, au fost trimise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), iar restul de avocaţi.

Şefa Fiscului a încercat să se disculpe, spunând că Fiscul a venit în sprijinul contribuabililor prin măsurile luate în ultima perioadă. „Acum este în vigoare un ordin prin care persoanele fizice care au o datorie mai mică decât 100 de lei nu mai pot fi poprite. Procedura era mai greoaie pentru ridicarea popririlor. Am dat o circulară prin care zilnic un inspector merge la bănci pentru a rezolva această problemă şi a se ridica propririle în acea zi. Nu mai există acum o perioadă mai mare de 3-4 zile după ce s-a achitat debitul ca să se poată ridica poprirea de la bancă”, a declarat Triculescu.

Şefa ANAF a completat: „În ultimul timp că am încercat să venim în sprijinul contribuabililor şi prin ordinul din 2019 prin care am încercat ca suma poprită să nu mai fie mai mică de nivelul de 100 de lei. Am încercat prin Legea 30, prin procedura de mediere să aşteptăm ca contribuabilul în termen de 15 zile să se prezinte la agenţie în vederea stabilirii unei eşalonări, ca să nu mai fim nevoiţi să-i punem poprire în continuare pe conturi. Interesul nostru este să schimbăm mecanismul greoi şi să venim în sprijinul contribuabilului”.

Mihaela Triculescu a fost numită preşedinte al ANAF de ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, la începutul acestui an.