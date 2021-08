Industria de apărare, nou front de luptă politică: Europarlamentarul PNL Mircea Hava insinuează că ministrul Economiei vrea să privatizeze fabricile din Cugir

Ministrul Economiei Claudiu Năsui a anunţat marţi desfiinţarea unor noi „sinecuri”, fiind vorba despre administratorii speciali care ar fi trebuit să pregătească privatizarea Uzinei Mecanice Cugir, Fabricii de Arme Cugir şi Uzinei Automecanice Moreni. El arată că aceştia aveau salarii între 10.000 şi 16.000 de lei, deşi „statul român nu a mai privatizat nimic de peste un deceniu”, iar aceaste companii înregistrează pierderi.

Ulterior, europarlamentarul Mircea Hava l-a somnat public pe ministrul Economiei, Claudiu Năsui, să-şi reconsidere decizia, argumentând că nu îl interesează în mod special persoanele concediate, ci faptul că se ia în calcul privatizarea producţiei de armament, livrată „la pachet” cu o altă idee, mai veche, de a deschide o nouă fabrică în Mehedinţi.

El a mai spus că ministrul Năsui trebuie să priceapă că trebuie să aibă o strategie clară privind privatizarea industriei de armament.

„Domnul Năsui ar trebui să priceapă că nu e tocmai bine să flenduri tema privatizării industriei de armament, fără să ai o strategie clară. E de preferat ca acest sector să devină funcţional, mai degrabă. Apoi, să defineşti programe de dotare şi înzestrare multianuale, ale armatei şi altor forţe, pentru ca posibili investitori privaţi, cu participare în marjă mai mare decât statul, să ştie de ce vor prelua fabrici cu regim special, de ce le vor moderniza cu investiţii uriaşe şi, mai ales, cum ne vor feri de un cost social major prin păstrarea angajaţilor din domeniu.

E clar că domnul ministru a scos pistolul, spre partenerii din coaliţie, ca într-un western, dar plin cu gloanţe oarbe. Măsura de azi e fix praf în ochii premierului, pentru că e cel puţin ciudat să vorbeşti de fabrici noi, când tu eşti capabil să le pui pe butuci pe cele cu tradiţie.

Revoluţia bunei guvernări, fără niciun plan concret, nu înseamnă să dai doi oameni afară şi să te tângui la foc automat în televizoare că treaba nu merge. Sau poate vrei să meargă, dar în altă parte decât în Cugir... Chestie pentru care nici nu ţi-ar păsa ce explicaţii ar avea de dat administraţia de acolo oamenilor din Cugir sau din împrejurimi, darămite cum va deconta PNL, ca partid majoritar aflat la guvernare”, a completat Hava.

Eurodeputatul PNL l-a somat public pe ministrul Economiei să reconsidere orice posibilă decizie astfel încât parte din producţia de armament care ar putea fi făcut la Cugir „să fie mutată în vreo fabrică desenată pe hârtie”.

„Îl somez, public, pe ministrul USR Claudiu Năsui să-şi reconsidere orice eventuală decizie ca parte din producţia de armament ce ar putea fi realizată la Cugir, să fie mutată în vreo fabrică desenată pe hârtie. S-a mai discutat de cele 25.000 de pistoale Beretta, promise anul trecut spre fabricare pe un câmp din Mehedinţi, deocamdată gol, în loc să fie făcute la Cugir, într-una din fabricile etalon ale industriei de apărare din România dar şi din lume.

E inadmisibil ca un membru din Guvernul României să se facă vinovat de astfel de jocuri de imagine, dar în fapt să nu întărească cu nimic o parte a economiei naţionale. Nu voi fi niciodată de acord cu soluţii cu care nu ar fi de acord nici un student la economie aflat în primul semestru de facultate, cu experimente de laborator atunci când e vorba de un domeniu atât de vital cum este cel al industriei de apărare.

Cu atât mai mult, nu voi accepta niciodată ca oamenii din Cugir să fie subiectul unui cost social, prin diminuarea sau relocarea producţie de armament din zonă, în ciuda unei tradiţii evidente. Sunt convins că astfel de idei năstruşnice vor rămâne doar în acest stadiu şi că se vor lovi de refuzul premierului Florin Cîţu cel care, în final, trebuie să îşi asume responsabilitatea în probleme atât de sensibile”, a conchis liderul PNL Alba.

Ministrul Economiei nu a spus că vrea să privatizeze fabricile din Cugir

Ministrul Economiei a anunţat marţi dimineaţă că a decis eliberarea din funcţie a unor administratori speciali puşi în funcţie pentru a gândi strategia de privatizare a trei fabrici din industria de armament. Redăm integral postarea ministrului:



„Eliberăm din funcţie alţi administratori „speciali”.

De data aceasta este vorba de administratorii „speciali” a 3 companii de stat: Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir şi Uzina Automecanica Moreni. Salariile lor erau de 10.874 lei, 14.630 lei şi 16.142 lei pe lună.

Cât de bine au fost administrate aceste companii? Automecanica Moreni face pierderi an de an (între 8 şi 7 milioane de lei) şi are capitaluri proprii negative, adică mai multe datorii decât active. Celelalte două sunt, de asemenea, pe pierderi. Cu rezultate operaţionale care s-au înrăutăţit anul trecut faţă de 2019. Pe scurt, tipic companii de stat, care trăiesc din banii contribuabililor.

Aceşti administratori speciali nu făceau absolut nimic. Conform legii, ei ar fi trebuit să pregătească aceste companii pentru privatizare. În realitate, statul român nu a mai privatizat nimic de peste un deceniu. Toate sunt „ale noastre”, adică căpuşate în continuu de mafii de partid. Fac pierderi. Acumulează datorii. După care şterg datoriile şi o iau de la capăt”.