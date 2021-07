Drulă: Ministerul Transporturilor a adus 623 milioane de euro, un record de absorbţie în ultimii 30 de ani

El a menţionat că execuţia bugetară a ministerului a fost de 93%, cea mai bună din ultimii patru ani.

“Execuţia bugetară a Ministerului Transporturilor are două componente, partea de fonduri europene şi partea de buget de stat. Pe ambele avem record anul acesta. În 2021 pe fonduri europene, din datele pe care le am eu, avem recordul absolut de după Revoluţie de absorţie. Până la data curentă, 623 de milioane de euro aduşi în România de la Comisia Europeană pe fonduri nerambursabile.În lei, 3,1 miliarde de lei la data curentă şi o să vă fac o comparaţie cu anii precendenţi. E o sumă cu 22% mai mare decât anul trecut, 2,5 miliarde până la data curentă în 2020 şi dublu faţă de 2019, în 2019 era 1,6 miliarde de lei. Am spus la începutul anului că ne-am pus o ţintă record în sine cea de opt miliarde de lei şi o vom respecta până la sfârşitului anului. Asta înseamnă autostrăzi, asta înseamnă căi ferate noi, asta înseamnă investiţii în România”, a declarat Cătălin Drulă, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a explicat şi care este situaţia execuţiei bugetare a Ministerului Transporturilor.

“Pe partea de buget de stat, este cea mai bună execuţie bugetară din ultimii patru ani – 93% din fondurile alocate, anul trecut a fost 70% execuţia bugetară, 74,7% în 2019, 81% în 2018. Am cheltuit banii pe care îi avem, nu e o problemă de execuţie. Discuţia pe execuţia spunea aceşti termeni nu ai reuşit să cheltuieşti ce ai. Ba da, i-am cheltuit şi tocmai de aia mai vrem pentru că vrem să investim şi să avem condiţii mai bune”, a menţionat Cătălin Drulă.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că se aşteaptă ca, în următoarele zile, fiecare ministru să prezinte execuţia bugetară pentru ministerul pe care îl conduce.

”Este imperativ să fim transparenţi. Românii trebuie să ştie cum sunt cheltuiţi banii publici”, a adăugat şeful Executivului.