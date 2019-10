Greu cu aritmetica. Daea: Avem atât de multe tractoare încât putem înconjura graniţa ţării cu câte patru rânduri

"Am făcut un calcul, am vrut să văd ce salt s-a înregistrat în România, pentru că e bine să îl cunoaştem şi am constatat că din 1989, faţă de 128.000 de tractoare, România la această dată are peste 200.000 de tractoare. Fraţilor, dacă le punem unul după altul şi calculând lungimea, graniţa ţării este înconjurată de patru rânduri de tractoare, care înseamnă forţă pentru agricultura ţării româneşti şi capitalizare pentru fermierii români. Bravo, fermieri români că aţi folosit în scop investiţional subvenţiile pe care le-aţi primit", le-a transmis Daea fermierilor.

Declaraţia a fost făcută la "Forumul Agricultorilor - bilanţ şi perspective", eveniment organizat de Ministerul Agriculturii împreună cu Casa de Comerţ Unirea şi Confederaţia Meridian, la care participă aproximativ 11.000 de fermieri din toate colţurile ţării, circa 300 din fiecare judeţ.





România se învecinează cu 5 ţări pe o lungime totală a frontierei de 3.150 Km.







Potrivit datelor tehnice prezentate pe site-urile de specialitate, lungimea medie a unui tractor (fără remorcă) este de 3,5 - 4 metri.





De altfel, în vara acestui an, ministrului Petre Daea i s-a cerut, de către Comisia Europeană, să revizuiască datele privind producţia de porumb din 2017 şi 2018, oficialii europeni acuzându-l pe Petre Daea că a umflat cifrele.





„Suntem în contact permanent cu toate Statele Membre UE privind datele de producţie pentru a realiza statisticile legate de producţia de cereale în UE. În cazul României, am cerut ca parte a acestui exerciţiu de rutină să revizuiască datele privind producţia de porumb pentru 2017 şi 2018. Acurateţea, fiabilitatea şi credibilitatea statisticilor sunt vitale pentru a asigura transparenţa pieţelor şi a le permite operatorilor din piaţa unică să ia deciziile corecte de investiţii”, au declarat ulterior surse din Comisia Europeană pentru G4Media.