Cristi Barbu, secretarul general adjunct al Guvernului: N-au mai avut ce face. Au eliminat pensiile speciale. Vor primi pensie în funcţie de cât au contribuit

Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristi Barbu, a comentat pe pagina sa de Facebook votul de marţi din Parlament, prin care au fost eliminate pensiile speciale pentru parlamentari, magistraţi şi aleşi locali.

”Am promis, am făcut! PNL a eliminat pensiile speciale. 1 an de zile ne-au ţinut proiectul blocat prin Comisii. Astăzi nu au mai avut ce face şi proiectul PNL de eliminare a pensiilor speciale, depus din luna februarie a anului trecut, a fost votat în Parlament. Am făcut dreptate! Fiecare va primi pensie în funcţie de cât a contribuit!”, a scris Cristi Barbu.

Propunerea legislativă a PNL privind eliminarea pensiilor speciale a fost votată, marţi, de 247 de parlamentari, înregistrându-se şi 21 de abţineri. PSD a votat, de asemenea, în bloc, în favoarea proiectului iniţiat de liberali.

Pentru ca legea să intre în vigoare, ea va trebui să treacă de controlul de constituţionalitate, apoi va merge la preşedintele României pentru promulgare.

Potrivit unor surse judiciare, Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie urmează deja să sesizeze Curtea Constituţională (CCR) pentru controlul de constituţionalitate ex-ante a legii privind desfiinţarea pensiilor speciale ale magistraţilor.

De altfel, în 2010, CCR a decis că de pensiile magistraţilor nu se poate atinge nimeni. CCR a invocat statutul şi restricţiile magistraţilor în protejarea pensiei de serviciu, concluzionând că „independenţa justiţiei include securitatea financiară a magistraţilor, care presupune şi asigurarea unei garanţii sociale, cum este pensia de serviciu a magistraţilor”.