Cresc primele de casare şi ecobonusurile pentru programul Rabla. Tancsoz: De ani de zile n-au mai fost majorate

„Anul acesta vom modifica prima de casare din program şi o să o majorăm de la 6.500 la 7.500 de lei. Aproximativ 1.500 de euro va fi prima de casare care se va plăti acelor persoane care predau o maşină înmatriculată, se casează maşina, se radiază maşina şi astfel se scot din circulaţie maşinile vechi, poluatoare şi sunt cumpărate maşini noi.

Tot în cadrul programului RABLA clasic avem două ecobonusuri care vin în completarea primei de casare şi vin în sprijinul acelor achziţii prin care se cumpără maşini hibrid. Ecobonsul se majorează de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, iar în cazul ecobonusului GPL, emisii sub 96 grame dioxid de carbon, ecobonusul se majorează de la 1.000 de lei la 1.500 de lei. Putem ajunge la o sumă maximă care poate fi primită de o persoană fizică de 2.250 de euro dacă se cumulează prima de casare cu ecobonusul.”, a declarat ministrul Mediului.

Tanczos susţine că va fi majorat şi bugetul total al programului RABLA, astfel încât să poate fi achiziţionate mai multe maşini noi.

„Am avut mai mult discuţii. De ani de zile această primă de casare şi ecobonusurile nu au fost majorate. Pe piaţă există o presiune din cauza suprapreţului autoturismelor. Vom majora bugetul alocat acestui program de la 405 milioane la 440 de milioane de lei. Este o majorare de aproape 10% prin care asigurăm acoperirea acestor majorări şi putem de asemenea să ajungem la un număr mai mare de autoturisme noi finanţate”, spune ministrul.

În ceea ce priveşte programul RABLA Plus, pentru achiziţia de maşini full electric sau plug-in, condiţiile rămân aceleaşi ca în anii anteriori, însă creşte bugetul acestui program.

„RABLA Plus este un program care a funcţionat foarte bine. Un program unde se epuizează an de an suma alocată şi sunt solicitate peste 3.000 de maşini. Anul acesta avem cel mai mare buget pe care îl propunem. Dublăm bugetul de anul trecut, ajungem la aproape 400 de milioane de lei. Am văzut care este reacţia cetăţenilor când apare o nouă maşină electrică pe piaţă. Vrem cât mai multe maşini electrice care să circule pe şoşelele României. Păstrăm neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru maşinile electrice: 10.000 de euro pentru maşinile full electric şi 4.500 de euro pentru maşini hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Condiţiile rămân neschimbate”, a declarat Tanczos Barna.

În momentul de faţă în România sunt 1% maşini electrice, mai spune ministrul.