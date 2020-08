Condiţiile în care restaurantele ar putea fi deschise la 1 septembrie. Ce au cerut patronii

Principalele revendicări ale reprezentanţilor restaurantelor sunt următoarele:

6 persoane la aceeaşi masă

activitatea la interior să fie trestrânsă la 50%

Membrii HORA au solicitat şi penalizări pentru cei care nu rfespectă măsurile de siguranţă, care ar putea ajunge şi la suspendarea actitiăţii.

Rămâne de văzut dacă solicitările HoReCa vor fi aprobate de CNSU.

`​Am solicitat să deschidem la 1 septembrie. Avem 400.000 de angajaţi cu slujbele în pericol. Vor fi excepţii punctuale acolo unde nivelul pandemiei nu este ţinut sub control. Cu toţii am subliniat că e important să se re-deschidă restaurantele. Aşteptăm decizia Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă de mâine şi care din propunerile noastre privind regulamentul vor fi acceptate. Noi am propus ca la interior să fie o masă ocupata şi alta liberă. Utilizarea maximă a restaurantelor va fi astfel de 50%. În funcţie de conditţile viitoare vom veni cu noi propuneri”, a spus miercuri Dragoş Petrescu, preşedintele HORA, la ieşirea de la întâlnirea cu premierul.

„Vor fi reguli stricte cu privire la purtarea măştii. Penalizarile vor merge pana la suspendarea activităţii pentru cei care nu respectă regulile. Se va purta mască la fel ca în orice restaurant european. Când intri în restaurant, porţi mască. Atunci când te pui la masă, poţi să o scoţi. Când mergi la toaletă, îţi pui mască. Industria îşi doreşte să funcţioneze sub restricţii, fără să punem în pericol sănătatea clienţilor”, a mai spus Petrescu.