Cîţu: Guvernul următor va stabili bugetul pentru 2021. Noi nu vom creşte taxele

„Mă uit în fiecare lună la execuţia bugetară şi, aşa cum arată lucrurile acum, va mai fi nevoie de o rectificare bugetară până la finalul anului. (...) Bugetul pentru 2021 va fi aprobat de guvernul următor, care va veni după alegerile din 6 decembrie.(...) Am făcut faţă unui şoc negativ puternic, neprevăzut, nu se aştepta nimeni, şi am performat foarte bine, aşa că am încredere că orice ar veni în direcţia noastră vom face faţă şi suntem pegătiţi în acest moment. Nu văd un scenariu în care să revenim la situaţia din martie, aprilie”, a precizat Cîţu.

În ceea ce priveşte deficitul bugetar, care a ajuns în primele opt luni la 5,18% din PIB, adică 54,77 miliarde lei, Cîţu spune că, fără criza din sănătate, ar fi fost de 1,93% din PIB.

Cîţu: Noi nu creştem taxe. Şi nu vor creşte dobânzile în România

De asemenea, ministrul Florin Cîţu a dat asigurări că nu vor creşte taxele şi nici dobânzile, pentru a menţine un echilibru al bugetului.

”Ceea ce vrem noi să evităm este ce a făcut PSD-ul. PSD-ul a promis pe de o parte şi pe de altă parte nu îţi permitea şi a crescut taxe. Noi nu creştem taxe. Din contră, am eliminat taxele introduse de PSD. (...) Nu vor creşte dobânzile în România, acest guvern are încrederea investitorilor străini”, a afirmat Cîţu, acuzând fostul partid de guvernare că a promis nişte cheltuieli fără a avea surse de finanţare în acest sens. Oficialul mai spune că în fiecare lună s-a împrumutat mai ieftin decât guvernul PSD în perioada de creştere economică.

S&P estimează că deficitul bugetar va depăşi 10% în acest an

S&P are programat anunţul privind revizuirea ratingului de credit al României pe 4 decembrie. ”Vom avea transparenţă maximă. Mă aştept să fie menţinut ratingul în decembrie. Obiectivul meu este de a trece la o perspectivă stabilă pentru economie. De aceea de fiecare dată când avem discuţii cu agenţiile de rating, voi prezenta planurile noastre pe termen mediu pentru a vedea clar că vrem consolidare fiscală”, a spus Cîţu.

Standard & Poor's a reconfirmat la începutul lunii iunie ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută, precum şi perspectiva negativă.

S&P a anunţat marţi că se aşteaptă ca, odată cu creşterea pensiilor cu 40%, şi cu alte măsuri expansive, deficitul fiscal al României să depăşească 10% din PIB în 2021 şi să rămână aproape de acest nivel în următorii doi ani.

”Datoria netă a României faţă de PIB ar creşte rapid pentru a depăşi 60% din PIB în 2023, comparativ cu aşteptările noastre actuale de 45%. În mod similar, cheltuielile cu dobânzile raportate la veniturile totale ale guvernului ar creşte în mod substanţial pe fondul creşterii nevoilor de finanţare pe termen scurt şi presupunând creşterea costurilor de finanţare”, a precizat agenţia de rating.