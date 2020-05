VIDEO Cîţu, după discuţii cu Iohannis şi Isărescu: Nu e vorba de măsuri de austeritate. Ne împrumutăm să finanţăm deficitul

Ulterior întâlnirii, ministrul a declarat, la Realitatea PLUS , că discuţiile s-au axat, în primul rând, pe misiunile financiare de miercuri, pentru finanţarea deficitului bugetar şi despre relaţia cu Banca Centrală, dar şi despre strategia pentru perioada următoare.

”A fost şi este obiectiv de a finanţa deficitul să nu existe probleme să plătim facturile. Acest împrumut luat de pe pieţele internaţionale miercuri este cel mai de succes din perioada stării de urgenţă. Lucrurile arată ok în acest moment. Banca Centrală are decizia, dar am văzut deja în piaţă că măsurile au început să se vadă. Şi ROBOR-ul a scăzut. Scenariile vor fi prezentate în Guvern”, a explicat Florin Cîţu.

Referitor la eventuale tăieri, ministrul a fost categoric şi a spus că ”acest guvern nu ia în cacul nicio măsură de austeritate”.

”Anul acesta salariile au crescut în sectorul bugetar, ei nu au trecut prin şomaj, reforma continuă. Finanţarea deficitului bugetar este foarte importantă, dar este legată de sănătatea economiei. Informatizarea, peste tot în lume, înseamnă o reconfigurare, nu neapărat reducere de personal, dar vorbim de oameni care vor ajuta administraţia în condiţiile actuale. Noi nu tăiem salarii, această marotă trebuie să dispară”, a nuanţat Florin Cîţu.

Întrebat dacă pensiile vor creşte aşa cum prevede legea lăsată de fostul Guvern, ministrul de Finanţe a precizat că discuţiile continuă pe modul în care se va face majorarea, dar, cu siguranţă, pensiile vor creşte.

”Se discută despre sustenabilitate şi despre echilibrul financiar al României. Toate aceste facturi depind de evoluţia economiei. În acest moment, ne permitem ce facem acum. Eu voi prezenta mai multe scenarii în Guvern, dar şi riscurile aferente, că uităm de ele şi ne afectează pe toţi. România este ţara cu cea mai mare creştere din UE. Am avut un rezultat economic foarte bun. Ceea ce am făcut până acum a dat rezulate, nu spun eu, ci spun cifrele şi specialiştii. Cu prudenţă şi responsabilitate vom acţiona în continuare”, a spus Cîţu.