Cîţu consideră aberantă declaraţia ministrului de Finanţe cu privire la supraimpozitarea persoanelor care deţin mai multe bunuri

Fostul ministru al Finanţelor îi răspunde actualului ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, care a lansat ideea modificării Codului Fiscal pentru a fi supraimpozitaţi cei care deţin mai multe bunuri. Cîţu a precizat că astfel de propuneri îi aduc aminte de comunism, relatează news.ro

"Eu îmi aduc aminte, din păcate, vremea comunismului, când cam asta era: o maşină, o familie şi atunci greu, stăteai cinci ani de zile să-ţi iei o maşină. Cam aşa sună şi asta. Pentru Partidul Naţional Liberal – şi o spun asta ca o linie roşie – proprietatea privată e sfântă. Oamenii care muncesc, oamenii care au venituri, care au plătit impozite, au plătit taxe, nu trebuie penalizaţi pentru că au avut succes în viaţă, trebuie încurajaţi. Niciodată nu vom fi de acord cu astfel de măsuri. Mi se pare aberantă o astfel de declaraţie – am auzit o maşină, o familie, imediat mi-am adus aminte de comunism – nu ne vom întoarce în comunism atât timp cât Partidul Naţional Liberal este în acest compromis la guvernare nu se va întâmpla acest lucru.", a declarat Florin Cîţu, miercuri seară, la TVR.

Preşedintele PNL a afirmat şi că le-a promis românilor, la alegerile din 2020, că nu va introduce taxe noi.

”Le-am promis românilor în 2020, când am candidat, că nu vom introduce taxe noi. Nu vom introduce taxe noi. Am arătat în cea mai cruntă criză economică din ultima sută de ani că poţi să ai venituri la buget mai mari chiar dacă scoţi impozite şi taxe, deci am arătat că se poate. Dacă cineva este azi acolo şi nu poate, să spună, că vin alţii care pot”, a mai precizat Cîţu.