Casa Verde Fotovoltaice: AFM, acuzată că a blocat timp de 2 ani programul. „Incompetenţa administrativă lasă urme adânci”

Din 2019 până azi nu am încasat nici măcar un leu, susţine Greenpeace

Programul Casa Verde Fotovoltaice s-a încheiat cu respingerea definitivă a aproape 9.000 de cetăţeni, cei mai mulţi respinşi dintr-un motiv care este, de fapt, imputabil AFM. Până în prezent, nici măcar un panou nu a fost montat cu ajutorul programului.

Luni, 17 august, Greenpeace a organizat o sesiune pentru cetăţenii care se consideră înşelaţi de AFM. Un avocat a prezentat o opinie legală şi a răspuns întrebărilor cetăţenilor.

Administraţia Fondului pentru Mediu a tergiversat constant derularea programului. Casa Verde Fotovoltaice a fost oprit iniţial sub scuza unei fraude informatice nedovedite. Apoi au urmat mai multe amânări de luni de zile în evaluarea dosarelor şi publicarea rezultatelor contestaţiilor. După un an şi jumătate de la începerea oficială a programului, scopul declarat în ghidul de finanţare - „creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” - a fost în totalitate ratat.

„În octombrie 2019, la începutul mandatului de ministru al mediului, domnul Costel Alexe a promis că va realiza un audit al AFM. Nici până azi nu cunoaştem rezultatele acestui control şi iată că urmările au fost dezastruoase pentru cetăţenii care au aplicat şi pentru instalatori.

În iulie 2020, Greenpeace a cerut demiterea conducerii AFM şi reformarea acestei instituţii într-o scrisoare deschisă semnată de peste 700 de cetăţeni. Însă ministrul mediului a continuat să gireze tacit neregulile şi comportamentul AFM faţă de cetăţeni.

Din păcate, incompetenţa administrativă lasă urme adânci. Deşi se anunţa a fi un program multianual, în loc să fie atrase alte fonduri şi să fie ajutaţi mai mulţi cetăţeni, Casa Verde Fotovoltaice va folosi în a doua sesiune fondurile rămase din prima sesiune” a declarat Marian Mândru, coordonator de campanii la Greenpeace România şi administrator al comunităţii online Protecţia Prosumatorului.

Potrivit acestuia, nu doar cetăţenii au fost afectaţi, ci şi firmele care s-au implicat în proiect ca instalatori validaţi. Acestea au investit timp şi bani încă de la începutul lui 2019 şi sunt acum în pragul falimentului.

„Am promovat programul, am discutat cu zeci de clienţi, am pregătit dosarele (multe scanări, încărcări de fişiere, verificări etc.).

Din 2019 până azi nu am încasat nici măcar un leu pentru toate eforturile depuse şi aproape am intrat în faliment! Nu s-a dorit acest program şi nimeni din AFM nu a fost alături de instalatori şi de viitorii prosumatori pentru a obţine aceste fonduri europene. Fonduri europene nerambursabile pe care AFM nu a fost în stare să le pună la dispoziţia românilor!” spune Ionuţ Chiriac, proprietarul unei mici firme de instalaţii electrice din Iaşi.

Greenpeace România a mediat în 17 august prezentarea unei opinii legale de către un avocat, pentru că zeci de oameni şi-au anunţat intenţia de a da în judecată AFM.

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat o nouă sesiune de înscrieri pentru toamna acestui an.

„Nivelul de încredere în capacitatea AFM de a derula programe de mediu este probabil la un minim istoric. Tentaţi de fondurile generoase, mulţi dintre cei respinşi în prima sesiune vor aplica din nou în toamnă, însă sunt destui care preferă să investească din buzunarul propriu pentru a deveni prosumatori. Sau au anunţat că vor ataca în instanţă deciziile AFM.” a mai spus Marian Mândru.