Bilanţul inundaţiilor: 10.000 de hectare de culturi agricole, afectate. Peste 1.000 de rachete antigrindină au fost lansate

"Avem informaţii despre culturile afectate de inundaţii, dar sunt relative, pentru că ceea ce este astăzi nu este mâine în sensul că anumite suprafeţe pe care acum bălteşte apa peste câteva ore sau o zi se retrag apele respective, dar cultura nu este decât în pericol temporar fără să fie compromisă. Vom avea în curând datele exacte. Este însă o suprafaţă mică, undeva la 10.000 de hectare la nivel naţional şi asta înseamnă diverse culturi afectate de băltiri sau de grindină, atât cu grâu cât şi cu rapiţă, orz dar şi cu culturi de primăvară, în speţă floarea soarelui, porumb şi anumite suprafeţe cu mazăre. Eu am o vorbă: e mai mult bine decât rău pentru agricultură", a precizat Daea.

Întrebat cum funcţionează sistemul antigrindină în condiţiile în care se înregistrează fenomene meteo extreme, ministrul Agriculturii a precizat că până în prezent au fost lansate în jur de 1.000 de rachete, dar a susţinut că ne aflăm într-o situaţie extrem de delicată pentru că în anii trecuţi nu s-a înregistrat lansarea unui număr atât de mare de rachete - 75 într-o singură zi.

"Sistemul antigrindină a dat aproximativ 1.000 de rachete până la această dată. Stăm cu ochii pe aceste puncte de lansare. Este o situaţie extrem de delicată nu am avut în anii trecuţi o zi în care să lansăm 75 de rachete de la un punct de comandă. Sâmbătă am fost la Ploieşti la centrul de comanda unde specialiştii lansaseră 75 de rachete, pentru a face faţă situaţiei cu care s-au întâlnit în ziua respectivă. Lucrăm şi acţionăm ca să ţinem cât putem sub control aceste fenomene", a subliniat şeful MADR.

Ministrul a mai spus că o parte din culturile distruse de inundaţii se vor reînsămânţa. "Dacă acum s-a distrus cultura de porumb, până la 15 iunie o reînsămânţează. Eu am discutat şi cu comisarul Hogan despre alocarea de bani europeni (pe despăgubiri n.r.), dar nu vreau să vă spun prea devreme despre ce perspective sunt, dar sunt bune. Putem obţine fonduri europene la timp. Avem o veste bună pentru oameni: obţinem fonduri europene la timp şi suntem mereu alături de oameni", a adăugat Petre Daea.

România se află, de câteva săptămâni, sub Coduri galbene şi portocalii de averse torenţiale, vijelii şi grindină.

