Beneficii de Ziua Copilului, pentru angajaţii care au copii? Nu în România

Prin comparaţie, tendinţele din statele occidentale confirmă accentul tot mai mare pe care angajatorii îl pun pe motivarea echipei prin beneficii extinse şi pentru membrii familiei.

Anul acesta de Ziua Copilului, doar un sfert dintre angajatorii din România spun că vor acorda salariaţilor care au copii beneficii dedicate celor mici, precum tichete cadou (52% din total), prime în bani (26%), cadouri/coşuri cadou pentru cei mici (13%), bilete la teatru/spectacole pentru copii (5%) ori alte beneficii punctuale (4%). În acelaşi timp, aproximativ 6,5% dintre angajatori spun că vor organiza o mică petrecere pentru copiii angajaţilor, la birou sau într-un loc special amenajat pentru cei mici, cel mai probabil cu o zi înainte, dat fiind că în acest an Ziua Copilului e într-o sâmbătă.

Bugetul alocat de companiile care vor sărbători Ziua Copilului şi vor oferi beneficii părinţilor se situează între 50 de lei şi 250 de lei per copil. Astfel, 48% dintre respondenţi acordă fiecărui părinte din echipă beneficii cuprinse între 100 şi 150 lei per copil, alţi 41% alocă cel mult 100 de lei pentru această ocazie, în timp ce pentru restul de 11% dintre angajatori cheltuiala totală pentru beneficiile acordate angajaţilor care au copii este mai ridicată, între 150 şi 250 de lei per copil.

Ce beneficii oferă unii angajatori

Doar un sfert dintre angajatori oferă sprijin financiar suplimentar, într-o formă sau alta, membrilor din echipă care au copii. Cel mai întâlnit beneficiu este că organizează periodic petreceri la care poate participa toată familia angajatului (de Paşte, de 1 Iunie, de Crăciun, Family Day, teambuilding-uri etc.), conform răspunsurilor oferite de 12,5% dintre participanţii la sondaj.

Alt beneficiu, acordat de 8,3% dintre respondenţi, este asigurarea privată de sănătate pentru toată familia. Foarte puţini, sub 3%, sunt cei care acoperă parţial cheltuielile lunare cu creşa / bona / after school sau care plătesc o alocaţie lunară pentru fiecare copil. De asemenea, tot sub 3% dintre companii au spus că au organizat amenajarea unei grădiniţe în sediul companiei sau într-un spaţiu apropiat de locul de muncă.

Nici măcar când vine vorba de programul de lucru, angajaţii care au copii nu sunt mai avantajaţi. Doar 21% dintre angajatori spun că le oferă acestora un program mai flexibil, astfel încât să poată lucra de acasă atunci când nu au cu cine să lase copiii, în situaţii excepţionale (probleme de sănătate, familii monoparentale etc.).

Cu toate acestea, angajatorii recunosc că salariaţii care au copii în întreţinere sunt mai stabili profesional (35% dintre respondenţi), mai responsabili şi mai dedicaţi muncii (12,5%) sau mai motivaţi decât ceilalţi angajaţi (5%). Doar 7,5% cred opusul, că sunt mai puţin implicaţi.

Sondajul a fost efectuat în perioada 2 - 24 mai 2019, pe un eşantion de 382 companii mici, medii şi mari din România.

