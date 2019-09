97.000 de turişti ai Thomas Cook, blocaţi în aeroporturi. Peste 1.000 de români nu mai pot pleca în vacanţe. Divizia din Germania cere insolvenţa

Guvernul german analizează o cerere pentru un împrumut punte din partea Thomas Cook Germany, la o zi după ce a anunţat că va garanta un împrumut punte în valoare de 380 de milioane de euro pentru operatorul aerian german Condor al Thomas Cook, scrie news.ro.

Grupul Thomas Cook, cea mai veche companie de călătorii din lume, a intrat în faliment în această săptămână, ceea ce a declanşat cea mai amplă operaţiune de repatriere din istoria Marii Britanii şi o luptă pentru supravieţuire a multora dintre diviziile grupului.

Landul german Hesse, care oferă la rândul său sprijin financiar operatorului Condor, a anunţat miercuri că va analiza cererea de asistenţă financiară din partea Thomas Cook GmbH şi va discuta problema cu guvernul federal.

Condor şi Thomas Cook GmbH, al doilea mare tour operator din Germania după TUI, sunt divizii independente ale companiei mamă Thomas Cook.

Condor ar urma să treacă prin procedurile de insolvenţă sub administrare proprie, pentru a evita să fie implicată în lichidarea companiei mamă.

Christoph Debus, directorul Thomas Cook Airlines, care include Condor, a declarat că operatorul german vinde bilete ca de obicei şi speră că va putea să compenseze cele 20% din afacerile care proveneau din vacanţele vândute de Thomas Cook.

Condor caută investitori noi şi ”există oferte foarte concrete şi parteneri cu care discutăm şi avem încredere că vom găsi o nouă structură de proprietate”, a spus Debus.

În acelaşi timp, divizia nordică a Thomas Cook a anunţat că este în căutare de noi proprietari, în timp ce divizia poloneză, Neckermann Polska, a anunţat miercuri că este insolventă. Diviza olandeză a obţinut miercuri protecţie faţă de creditori.

Ministrul Turismului, Bogdan trif, a anunţat miercuri că 2.000 de români sunt afectaţi de falimentul companiei.

„Au fost afectaţi 2000 de turişti, dar nu sunt 2.000 de turişti în afară” a afirmat ministrul, explicând că până în prezent nu a fost înregistrată nicio solicitare de repatriere la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) sau la Asociaţia Naţională a Agenţiilor din Turism (ANAT).

„Nu am avut nicio sesizare la Ministerul Turismului, nu avem nicio sesizare la MAE şi nici la ANAT. La MAE a fost creat şi un call-center special în care au fost instruiţi operatoriiastfel încât să le poată veni în ajutor cât mai repede. Noi am făcut un grup de lucru imediat în Ministerul Turismului în care i-am chemat pe cei de la MAE şi de la ANAT. Am cerut o raportare rapidă de la toate agenţiile de turism să vedem dacă sunt turişti în dificultate, astfel încât să fie necesară repatrierea foarte rapidă. Din fericire nu avem aşa ceva”, a precizat Trif.

Ministrul Turismului a explicat că jumătate din turişti nu au plecat încă în vacanţă. „Sunt mulţi care nu au plecat încă. Deci din cei 2.000, aproape jumătate nu au plecat. Urmau să plece în vacanţă”, a declarat Bogdan Trif.

Ce se întâmplă cu banii daţi

Turiştii care nu au apucat să plece în vacanţe, dar au plătit deja costul lor, îşi vor primi banii înapoi de la agenţii, a precizat ministrul Turismului.

A existat un caz în care unii turişti erau deja plecaţi, în Cipru, şi au fost evacuaţi din cameră cu trei zile înainte de finalul vacanţei.

Lor, agenţia de turism prin care au cumpărat vacanţa le-a achitat zilele rămase neplătite de Thomas Cook şi şi-au continuat sejurul.

„A fost un singur caz în Cipru. Oamenii au plecat printr-o firmă din Bistriţa şi i-au scos afară, dar din cameră, nu din hotel, în recepţie. Dar agenţia le-a achitat cele trei zile şi urmează să treacă vacanţa”, a afirmat ministrul Trif.

Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat luni intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekendului să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în „lichidare imediată”.

Falimentul Thomas Cook a afectat în jur de 600.000 de turişti în ţări din întreaga lume.

