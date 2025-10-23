Șoferii vor aștepta mai puțin pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Vor fi montate bariere de mare viteză

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, joi, că a fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse, valoarea contractului fiind de aproape 850.000 de lei.

”Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse! Am desemnat astăzi câştigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse”, anunţă, joi, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, scrie News.

Potrivit acestuia, după semnarea contractului, câştigătorul licitaţiei (ALTIMATE S.A) va avea la dispoziţie 844.500 lei (fără TVA) şi 6 luni pentru a implementa noul sistem.

Contractul este finanţat din veniturile proprii ale CNAIR şi prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plăţii efectuate online în prealabil.

”Dorim astfel să limităm intervenţia factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuaţi timpii de asteptare din PTF Giurgiu şi va creşte gradul de siguranţă a circulaţiei vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”, a afirmat Pistol.

Contractul va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii.