PPC Energie oferă servicii energetice avansate pentru afacerile care privesc spre viitor

Tranziția către o energie mai curată nu înseamnă doar reducerea emisiilor, ci și creșterea rezilienței și fiabilității sistemelor, îmbunătățirea eficienței și stimularea competitivității economice a afacerilor și comunităților pe care le deservim. Cu un portofoliu complex de servicii energetice avansate, PPC Energie îi ajută pe antreprenori să facă tranziția către un consum inteligent și responsabil, prin soluții care combină eficiența cu flexibilitatea și inovația.

PPC oferă Energie pentru orice afacere, indiferent de cât de ambițios este viitorul

Fiecare afacere este unică, fie că este vorba de un mic birou, o afacere de familie sau o mare unitate industrială, motiv pentru care fiecare soluție proiectată este adaptată nevoilor specifice de energie. PPC Energie asigură clienților business oferte de furnizare a energiei electrice care susțin predictibilitatea afacerii respective, prin preț fix la energie electrică valabil 12 luni.

PPC oferă și servicii avansate pentru companiile care doresc să își eficientizeze consumul de energie. În prezent, implementarea sistemelor hibride, formate din centrale fotovoltaice împreună cu soluții de stocare a energiei oferă companiilor, indiferent de dimensiune, posibilitatea de a optimiza consumul de energie, a reduce costurile operaționale și a atinge obiectivele proprii de sustenabilitate și eficiență energetică. PPC asigură servicii de consultanță, dezvoltare, implementare, operare și asigurarea mentenanței sistemelor montate pentru orice tip de afacere.

De exemplu, pentru o companie producătoare din industria alimentară, instalarea unui sistem fotovoltaic de 200 kWp pe acoperișul fabricii a contribuit la optimizarea consumului prin reducerea facturii de energie electrică și o acoperire de 30% din consumul necesar, cu amortizarea investiției pe o perioadă de 4 ani.

Pentru un business agricol, implementarea unui sistem de stocare de 400 kWh a permis utilizarea flexibilă a energiei produse, inclusiv în afara orelor de vârf. Prin acoperirea anumitor intervale de consum cu energie stocată, sistemul contribuie la reducerea costurilor generate de consumul în acele intervale, reprezentând aproximativ 15% din costurile totale cu energia. Adițional, sistemul integrat de management al bateriilor utilizează algoritmi predictivi pentru a prelungi durata de viață a bateriilor cu până la 20–25% comparativ cu sistemele neadministrate.

Toate soluțiile PPC sunt integrate corect în infrastructura existentă pentru un impact maxim. Iar pentru că parteneriatul nu se oprește în ziua montajului, asigurăm servicii complete de mentenanță, astfel încât echipamentele să funcționeze mereu în parametri optimi.

De ce să alegi soluțiile PPC Energie pentru afaceri

Totul începe cu o înțelegere atentă a afacerii. Consultanții PPC analizează provocările specifice, obiectivele de eficiență și particularitățile tehnice ale locației. Pe baza acestei radiografii se proiectează o soluție personalizată, integrată, scalabilă și perfect aliniată nevoilor operaționale și strategice ale companiei.

Viitorul energetic al companiei tale nu se rezumă la a plăti facturi, ci la a construi un model sustenabil și eficient, care să îți sprijine creșterea și să îți reducă riscurile. Cu PPC, ai la dispoziție un partener cu experiență în consultanță, tehnologii și servicii integrate, gândite pentru a transforma consumul de energie într-o resursă de dezvoltare.

Intră pe ppcenergy.ro/business/servicii-pentru-afacere sau contactează echipa dedicată clienților business la adresa: corporate.aes@ppcgroup.com și descoperă cum PPC ajută afacerile să devină mai competitive, mai sustenabile și mai flexibile.