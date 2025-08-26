smartpeenergie right smartpeenergie right
De ce merită să îți faci locuința mai eficientă energetic

Într-o perioadă în care facturile la utilități cresc, iar schimbările climatice sunt tot mai vizibile, eficiența energetică nu mai este doar un „trend”, ci o necesitate. 

. În termeni simpli, conform ghidului practic PPC, eficiența energetică înseamnă să obții același nivel de confort și performanță în locuința ta, dar cu un consum mai mic de energie. Practic, să faci mai mult cu mai puțin.

Cum îți influențează eficiența energetică factura

O casă eficientă energetic consumă mai puțin pentru încălzire, răcire, iluminat sau funcționarea electrocasnicelor. Spre exemplu, un frigider din clasa energetică A folosește cu până la 30% mai puțină energie decât unul vechi, iar un termostat inteligent poate reduce costurile de încălzire cu aproape o treime. În timp, aceste mici schimbări se traduc în economii consistente la bugetul familiei.

Beneficii dincolo de bani

Eficiența energetică are și un impact direct asupra mediului: scăderea consumului reduce emisiile de dioxid de carbon și implicit poluarea. În plus, o locuință bine izolată și dotată cu aparate moderne oferă un confort termic constant și crește valoarea proprietății pe piața imobiliară.

Cum poți face locuința mai eficientă

  • Izolația termică – pereții, acoperișul și ferestrele bine izolate reduc pierderile de căldură cu până la 70%.
  • Electrocasnice eficiente – aparatele din clasele energetice superioare (A–C) consumă semnificativ mai puțin.
  • Iluminat LED – becurile LED reduc consumul pentru iluminat cu până la 80%.
  • Sisteme inteligente – termostatele și contoarele smart ajută la monitorizarea și controlul consumului.
  • Surse regenerabile – panourile solare sau pompele de căldură pot transforma locuința într-una aproape independentă energetic.

Mai multe detalii despre cum putem obține eficiența energetică sunt disponibile aici: https://www.ppcenergy.ro/electripedia/eficienta-energetica/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-eficienta-energetica/   

