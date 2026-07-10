Se schimbă regulile pentru hoteluri și pensiuni în România. Apar noi condiții pentru clasificare

Hotelurile, pensiunile și celelalte unități de cazare din România vor funcționa după reguli noi, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse normelor privind clasificarea structurilor turistice. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a actualizat cadrul legislativ pentru a ține pasul cu evoluția industriei, introducând noi standarde privind digitalizarea, sustenabilitatea, accesibilitatea și calitatea serviciilor, dar și proceduri administrative simplificate pentru operatorii din turism.

Ordinul, publicat în Monitorul Oficial pe 8 iulie 2026, actualizează normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare pentru structurile de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism.

Hotelurile vor trebui să îndeplinească noi standarde

Printre cele mai importante modificări se numără actualizarea criteriilor de clasificare, astfel încât acestea să reflecte realitățile actuale ale pieței turistice.

Pentru hoteluri sunt introduse criterii suplimentare care vizează implementarea unor sisteme integrate de management al riscurilor, administrarea inteligentă a clădirilor și măsuri privind protecția mediului.

De asemenea, la evaluarea unităților vor conta și facilități precum:

existența unor locuri de parcare pentru autocare;

stații de încărcare pentru autovehicule electrice;

accesul la o plajă certificată Blue Flag;

existența unei baze de tratament, acolo unde este cazul.

Noile cerințe urmăresc alinierea industriei hoteliere din România la standardele europene și la noile așteptări ale turiștilor.

Aerul condiționat devine obligatoriu pentru pensiunile de 4 și 5 margarete

O schimbare importantă îi vizează și pe proprietarii de pensiuni turistice și agroturistice.

De acum înainte, toate pensiunile nou-înființate care solicită clasificarea la 4 sau 5 margarete vor trebui să fie dotate cu aer condiționat în camere, indiferent de zona în care sunt amplasate.

Până acum, această obligație exista doar pentru unitățile situate pe litoral și în Delta Dunării.

În același timp, autoritățile încurajează promovarea identității locale. Astfel, la clasificarea pensiunilor vor fi punctate facilități precum existența unui punct gastronomic local, organizarea de ateliere meșteșugărești sau desfășurarea unor activități dedicate promovării tradițiilor și obiceiurilor din zonă.

Apar reguli pentru formele moderne de cazare

Noile norme țin cont și de schimbările din piața turistică.

Pentru prima dată sunt introduse reguli clare de clasificare pentru forme de cazare devenite tot mai populare în ultimii ani, precum:

case tradiționale;

căsuțe pe roți;

unități de cazare amenajate în butoaie.

Totodată, bungalow-urile vor putea fi clasificate și la categoria de 4 stele, categorie care nu exista până acum.

România introduce oficial categoria „resort turistic”

O altă noutate importantă este introducerea, pentru prima dată, a criteriilor de clasificare pentru resorturile turistice.

Potrivit Legii nr. 41/2026, un resort turistic reprezintă un ansamblu administrat unitar care include spații de cazare, restaurante și facilități de agrement, amplasate pe o suprafață de minimum 10.000 de metri pătrați.

Până acum, această categorie nu avea o reglementare distinctă în legislația românească.

Mai multă accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Noile norme introduc și obligații suplimentare privind accesibilitatea.

Hotelurile și motelurile nou-construite vor trebui să amenajeze camere adaptate persoanelor cu dizabilități, iar restaurantele și celelalte unități noi de alimentație publică vor avea obligația de a asigura accesibilizarea spațiilor, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

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Măsura urmărește alinierea sectorului turistic la standardele moderne privind incluziunea și accesul egal la servicii.

Mai puțină birocrație pentru operatorii din turism

Una dintre modificările așteptate de industria ospitalității vizează reducerea documentelor necesare pentru obținerea clasificării.

Operatorii economici nu vor mai trebui să depună certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Informațiile privind activitățile autorizate și codurile CAEN vor fi verificate direct de către angajații MEDAT prin accesarea bazei de date a ONRC.

Solicitanții vor avea în continuare obligația să declare punctul de lucru și codul CAEN pentru activitatea care urmează să fie clasificată.

Se schimbă și termenele pentru obținerea clasificării

Ministerul modifică și procedurile administrative pentru accelerarea procesului de autorizare.

Astfel, termenul acordat operatorilor pentru completarea documentației se reduce de la șase luni la trei luni, măsură care urmărește soluționarea mai rapidă a cererilor.

În schimb, dacă inspectorii identifică deficiențe minore în timpul verificărilor la fața locului, operatorii vor beneficia de un termen mai generos pentru remedierea acestora: 15 zile lucrătoare, față de numai șapte zile în prezent.

Protecție suplimentară pentru turiști

Noile reguli introduc și măsuri menite să protejeze turiștii în cazul în care o unitate își pierde certificatul de clasificare sau o agenție de turism își pierde licența.

Operatorii care solicită radierea certificatului de clasificare vor trebui să declare pe propria răspundere că nu există rezervări achitate pentru servicii care nu vor mai putea fi prestate sau, dacă acestea există, că au fost preluate de un alt operator, cu acordul turiștilor și în aceleași condiții contractuale.

În cazul agențiilor de turism, administratorii vor trebui să declare că nu mai au în derulare pachete turistice nefinalizate sau obligații neachitate față de furnizori.

Scopul este evitarea situațiilor în care turiștii rămân fără serviciile pentru care au plătit.

Condiții mai flexibile pentru directorii din turism

Modificările vizează și obținerea brevetelor de turism pentru funcțiile de conducere.

Astfel, funcțiile de director de hotel, director de agenție de turism sau director de restaurant vor putea fi ocupate și de absolvenți de studii superioare care au cel puțin cinci ani de experiență într-o funcție de conducere într-o unitate clasificată și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

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Măsura oferă mai multă flexibilitate pieței muncii și extinde baza de recrutare pentru funcțiile de management din industria ospitalității.

Autorizațiile pot fi solicitate și online

În linie cu procesul de digitalizare a administrației publice, documentația necesară obținerii autorizațiilor în turism poate fi depusă atât online, prin platforma SITUR, cât și fizic, la sediul ministerului.

Prin noile modificări, autoritățile încearcă să adapteze legislația la transformările din industria turismului, să reducă birocrația pentru operatorii economici și să ridice standardele de calitate ale serviciilor oferite turiștilor. Totodată, introducerea unor criterii legate de sustenabilitate, digitalizare, accesibilitate și promovarea identității locale arată direcția în care autoritățile vor să dezvolte turismul românesc în următorii ani.