Video Mobilizare uriașă pe A1 Lugoj–Deva. Se lucrează de zor la eliminarea „verigii lipsă”. Imagini din interiorul tunelurilor

Lucrările pe lotul 2 al Autostrăzii A1 Lugoj–Deva, secțiunea Holdea–Margina, continuă într-un ritm accelerat, potrivit unei informări publicate de Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Oficialul descrie acest tronson drept „unul dintre cele mai dificile șantiere de autostradă”.

Scriosteanu a postat sâmbătă, pe Facebook, imagini video de pe șantier.

„Deși imaginile sunt surprinse într-o zi de sărbătoare, în tuneluri se lucrează fără întrerupere, de către ambele companii. S-au finalizat terasamentele pe aproximativ 8,7 km din totalul de 9,13 km; lucrări hidrotehnice realizate pe aproximativ 6,4 km (canale de evacuare, rigole); lucrări de colectare a apelor realizate pe aproximativ 7,3 km; toate podurile sunt la nivel de grindă, urmând montarea aparatelor de reazem”, arată secretarul de stat.

Progres semnificativ pe traseul de autostradă. Situația tunelurilor

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor precizează că și zona tunelurilor, considerată cea mai complexă parte a lotului, înregistrează progrese importante:

„Tunelul 1 (aprox. 400 m/sens) – ambele galerii au fost străpunse integral; lucrări de consolidare tunel (beton torcretat, plase metalice și ancore) finalizate integral pe galeria stângă și realizate pe aproximativ 374 m pe galeria dreaptă; hidroizolație și beton interior realizate integral pe galeria stângă și pe aproximativ 374 m pe galeria dreaptă”.

Tunelul 2 – cel mai lung tunel rutier din România

Pentru al doilea tunel, cu o lungime de aproximativ 1,8–2 km pe sens, oficialul anunță că „galeria stângă: aproximativ 1400 m realizați, mai sunt ~400 m până la străpungere”, iar „galeria dreaptă: aproximativ 1285 m realizați, mai sunt ~500 m până la străpungere”. Hidroizolația și betonul interior sunt executate pe circa 180 m (stânga) și 100 m (dreapta).

Mobilizare masivă pe șantier

Potrivit datelor prezentate, pe sectorul de autostradă sunt mobilizați aproximativ 250 muncitori și 210 utilaje, iar în zona tunelurilor aproximativ 350 muncitori și 190 utilaje.

Lucrările sunt realizate de asocierea UMB (România) și EuroAsphalt (Bosnia și Herțegovina), fiecare executând câte un sens de circulație în zona tunelurilor.

„Rezultatul final: aproximativ 9,13 km de autostradă, 2 tuneluri rutiere majore, inclusiv cel mai lung tunel de autostradă din Romania (~2 km), eliminarea „verigii lipsă” de pe A1”