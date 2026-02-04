Preluarea Cargus de către Sameday provoacă îngrijorări privind livrarea cumpărăturilor de pe eMag

Preluarea Cargus de către Sameday provoacă îngrijorări privind livrarea cumpărăturilor de pe eMag, inclusiv prin intermediul lockerelor deținute de marketplace, consideră Consiliul Concurenței.

„În urma tranzacției, există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMag, în sensul în care, nu este exclusă o viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei, directă și/sau indirectă, din partea grupului, de a canaliza utilizarea cu preponderență a noii entități pentru livrările aferente comenzilor din platforma eMAG Marketplace”, arată Consiliul Concurenței într-un răspuns remis Hotnews.

Alte posibile probleme privesc consolidarea rețelei de lockere Sameday ori modificarea condițiilor contractuale/rezilierea contractelor cu aceștia (ca urmare a finalizării tranzacției) într-o perioadă scurtă de timp, care nu le permite renegocierea cu noua entitate sau schimbarea firmei de curierat, poate avea efecte negative atât asupra activității și profitabilității acestora, cât și asupra clienților lor.

Un alt motiv de îngrijorare este consolidarea rețelei de lockere la nivelul Sameday, în urma tranzacției, ceea ce ar putea afecta în mod negativ concurența de pe piață și ar descuraja unele investiții într-o astfel de rețea.

Consiliul Concurenței a semnalat îngrijorări și legate de sistemul Cargus de emitere a AWB-urilor pentru colete, care cel puțin în cazul anumitor comercianți on-line, conține codul aferent produsului din colet și ar putea produce prejudicii concurenților eMag (pe piața de retail și pe piața marketplace), în avantajul Cargus, care poate obține, printre altele, informații despre concurenții săi referitoare la tipul produselor livrate/modelul de livrare a anumitor produse pe zone geografice și tipuri de clienți/sezonalitatea livrării anumitor produse etc.

Pentru a primi aprobarea de a cumpăra Cargus, Sameday va trebui să transmită acum mai multe propuneri de angajamente către Consiliul Concurenței, care va evalua dacă înlătură sau nu temerile concurențiale.

Consiliul Concurenţei analizează încă din luna iunie 2025 tranzacţia prin care Delivery Solutions SA (Sameday) intenţionează să preia Cargus SRL şi filiala sa, EOPS Solutions SRL.

SAMEDAY are o experiență de peste 17 ani pe piața din România, o echipă de 5.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în peste 7000 de lockere easybox. Astfel, SAMEDAY operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune, propunându-și să reinventeze experiența de livrare zi de zi.

Cu peste 30 de ani de experiență, Cargus este prima companie de curierat de pe piața românească. În prezent, compania are peste 2.600 de angajați și colaboratori, oferind o gamă largă de servicii de curierat: livrare la domiciliu și servicii out-of-home, prin intermediul rețelei naționale SHIP & GO, care permite clienților să ridice sau să trimită colete, din peste 2.000 de puncte în toată țara, puncte partenere sau lockere.

Cargus deține 5 centre naționale de sortare, 2 depozite gateway și 36 de depozite în toată țara. În plus, Cargus operează un hub transfrontalier în Polonia, pentru servicii de curierat internațional.

În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de e-fulfillment și soluții logistice personalizate din România, completând serviciile oferite clienților. De la începutul anului 2019, Cargus face parte din Mid Europa Partners Investment Fund, unul dintre cei mai activi investitori din România.