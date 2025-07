Cargus investește în relocarea unui depozit înainte de a fi achiziționat de Sameday

Cargus investește 500.000 de euro în relocarea unui depozit, înainte de a fi achiziționat de Sameday. La solicitarea „Adevărul”, reprezentanții Cargus au explicat care sunt motivele.

„Investiția de peste 500.000 de euro în relocarea centrului logistic din Drobeta-Turnu Severin face parte dintr-un plan strategic amplu de modernizare a infrastructurii noastre logistice, care a fost demarat cu mult înainte de anunțul privind intenția de vânzare a companiei (către Sameday - n. red.).

Decizia a fost luată în baza unei analize riguroase a creșterii volumelor de livrări în regiune și a nevoii de a susține această evoluție cu facilități moderne, adaptate cerințelor actuale ale pieței de e-commerce și retail.

Cargus își continuă planurile de dezvoltare independent de structura acționariatului, cu obiectivul să oferim clienților servicii rapide, fiabile și eficiente", au declarat reprezentanții Cargus pentru „Adevărul”.

Cargus a anunțat marți că își extinde operațiunile în zona de sud-vest a țării prin relocarea centrului logistic din Drobeta-Turnu Severin într-un spațiu nou, de două ori mai mare. Investiția depășește 500.000 de euro și face parte dintr-un plan strategic mai amplu, care vizează modernizarea infrastructurii logistice la nivel național.

Noua locație, construită de la zero pe un teren aflat lângă centura municipiului Drobeta-Turnu Severin, are o suprafață de 560 mp și permite procesarea a până la 4.000 de colete pe zi, în creștere cu 60% față de vechea capacitate. Acesta este primul din cele 3 depozite pe care Cargus intenționează să le relocheze în 2025, ca parte a unei strategii de creștere accelerată, adaptată cererii tot mai mari din zona e-commerce și retail.

„Această relocare este răspunsul firesc la creșterea constantă a volumului de colete și extinderea echipelor noastre din regiune. Ne-am dorit mai mult decât un spațiu mai mare, am urmărit eficiență operațională, confort pentru angajați și o experiență îmbunătățită pentru clienți. Noua facilitate din Drobeta-Turnu Severin reflectă direcția strategică a Cargus: investiții inteligente, cu impact direct în calitatea serviciilor”, afirmă Nelu Gheorghiță, Chief Operations Officer, Cargus.

Noul hub logistic este dotat cu două rampe pentru camioane, prevăzute cu sistem de andocare eco-friendly, care permite ca vehiculele să rămână parcate la rampă până la finalizarea încărcării sau descărcării. Este echipat cu o bandă de sortare extinsă și mai multe porți de încărcare și descărcare pentru curieri, care reduc timpul de manipulare. Sistemele moderne de supraveghere permit monitorizarea și accesul cu ajutorul telefonului mobil. În plus, hubul are și o zonă dedicată clienților Cargus SHIP & GO, pentru ridicarea și trimiterea facilă a coletelor, împreună cu o parcare extinsă pentru acces rapid al clienților și curierilor.

Noua locație deservește clienții din județele Mehedinți, Caraș-Severin și Gorj, iar coletele procesate aici vor fi livrate atât la domiciliu, cât și prin rețeaua Cargus SHIP & GO, formată atât din puncte proprii, cât și din puncte partenere.

Luna trecută, Sameday, companie românească de curierat din Grupul eMAG , a anunțat că îşi continuă strategia de dezvoltare prin semnarea contractului de achiziţie a Cargus, pentru a-şi extinde capacitatea de procesare şi livrare în România şi în regiune.

Achiziţia aşteaptă aprobare din partea autorităţilor relevante de control al fuziunilor şi investiţiilor străine.

Sameday are o experiență de peste 17 ani pe piața din România, o echipă de 5.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în peste 7000 de lockere easybox. Astfel, SAMEDAY operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune, propunându-și să reinventeze experiența de livrare zi de zi.

Cu peste 30 de ani de experiență, Cargus este prima companie de curierat de pe piața românească. În prezent, compania are peste 2.600 de angajați și colaboratori, oferind o gamă largă de servicii de curierat: livrare la domiciliu și servicii out-of-home, prin intermediul rețelei naționale SHIP & GO, care permite clienților să ridice sau să trimită colete, din peste 2.000 de puncte în toată țara, puncte partenere sau lockere.

Cargus deține 5 centre naționale de sortare, 2 depozite gateway și 36 de depozite în toată țara. În plus, Cargus operează un hub transfrontalier în Polonia, pentru servicii de curierat internațional.

În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de e-fulfillment și soluții logistice personalizate din România, completând serviciile oferite clienților. De la începutul anului 2019, Cargus face parte din Mid Europa Partners Investment Fund, unul dintre cei mai activi investitori din România.