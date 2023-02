Rosneft: Europa nu va mai stabili prețul de referință pentru petrolul rusesc Urals

Europa nu va mai stabili prețul de referință pentru țițeiul emblematic al Rusiei Urals, a declarat luni Igor Secin, directorul general al Rosneft.

Șeful Rosneft spune că acum Asia a devenit cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, de când Occidentul l-a plasat sub sancţiuni, transmite Reuters.

Conform datelor preliminare ale traderilor şi calculelor Reuters, aproximativ 70% din încărcăturile de petrol rusesc Urals sunt destinate Indiei. Ţara este un cumpărător principal al acestui petrol rusesc de câteva luni, umplând golul lăsat de cumpărătorii europeni.

În acelaşi timp, Rusia a devenit cel mai mare furnizor de petrol al Indiei, înlocuind Irakul.

Vorbind la o conferinţă de energie din India, Secin, un aliat de lungă durată al preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat că preţul petrolului rus va fi stabilit în afara Europei.

"Dacă petrolul rusesc nu intră pe piaţa europeană, atunci nu există un preţ de referinţă. Preţurile de referinţă se vor forma acolo unde se îndreaptă efectiv volumele de petrol", a spus Secin, cunoscut şi sub numele de "ţarul petrolului rus".

El a citat şi din Biblie pentru a-şi sublinia punctul de vedere.

”Aşa cum este scris în Eclesiast: ceea ce este strâmb nu poate fi îndreptat; ceea ce lipseşte nu poate fi numărat.”

De când Rusia a invadat Ucraina în urmă cu aproape un an, Occidentul a înăsprit progresiv sancţiunile asupra petrolului rusesc.

UE și Australia au impus un plafon de preț

În decembrie, Grupul celor Şapte, Uniunea Europeană şi Australia au impus un plafon de preţ al ţiţeiului la 60 de dolari pe baril, cu scopul de a reduce capacitatea Moscovei de a-şi finanţa eforturile militare în Ucraina şi de a păstra stabilitatea pe piaţa mondială a petrolului.

Uniunea Europeană a interzis, de asemenea, achiziţiile de petrol rusesc furnizat în nave-cisternă pe mare.

Potrivit Ministerului de Finanţe al Rusiei, preţul mediu al petrolului Urals a fost de 49,48 dolari pe baril în ianuarie, în scădere cu 42% faţă de ianuarie 2022.

Guvernul rus a dezbătut cum să se calculeze preţul impozabil al petrolului Rusiei în urma interdicţiei UE de import şi a lipsei unui mecanism fiabil de stabilire a preţurilor.

Moscova se bazează pe veniturile din petrol şi gaze – care au fost anul trecut în jur de 11.600 de miliarde de ruble (165 de miliarde de dolari) - pentru a-şi finanţa cheltuielile bugetare şi a fost nevoită să înceapă să vândă rezerve internaţionale pentru a acoperi un deficit extins de costul operaţiunii sale militare din Ucraina.

Când a fost întrebat dacă Rusia va acorda o participaţie suplimentară companiei ONGC Videsh sau altor companii indiene în proiectul său Sakhalin-1, Secin a declarat pentru Reuters, în marginea conferinţei din Săptămâna Energiei din India, că decizia de a face acest lucru aparţine guvernului rus.

Rusia a aprobat anul trecut cererile ONGC Videsh, filiala de investiţii în străinătate a companiei de stat Oil and Natural Gas Corp şi Sakhalin Oil and Gas Development Co, un consorţiu de firme japoneze, de a-şi păstra paeticipaţiile de 20% şi, respectiv, de 30% la în proiect.