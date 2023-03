Românii, înșelați să investească în criptomonede: o aplicație falsă promitea câștiguri enorme

Mii de oameni și-ar fi pierdut economiile după ce au investit într-o aplicație de tranzacționare cu criptomonede numită iEarn Bot, relatează BBC. Potrivit sursei citate, experții care au investigat compania spun că ar putea fi unul dintre cele mai mari scandaluri criptografice de până acum.

Tranzacționarea cu criptomonede a devenit populară, oamenii fiind adesea păcăliţi cu recompense mari pe perioade scurte. Dar agențiile de aplicare a legii avertizează asupra unui număr tot mai mare de escrocherii pe piaţa cripto și recomandă investitorilor să efectueze „due diligence”.

Banii tocmai au dispărut

Printre cei care au fost puşi într-o asemenea situaţie se află şi Roxana, o femeie din România. Ea spune că a pierdut sute de euro când a investit în iEarn Bot. Aceasta a cerut să nu i se dezvăluie identitatea, deoarece se teme că reputația ei profesională ar putea fi afectată, aşadar Roxana nu este numele real al femeii.

Clienților care cumpără cripto - precum Roxana - li s-a spus că investiția lor va fi gestionată de programul de inteligență artificială al companiei, garantând randamente mari.

„Am investit într-un bot timp de o lună”, spune Roxana pentru BBC. „Puteai vedea în aplicație câți dolari crea aplicația: erau grafice care arătau cum progresa investiția. Părea destul de profesionist până când, la un moment dat, au anunțat întreținerea. În acel moment, de ceva timp, retragerile din aplicație au fost înghețate. Unii oameni au început să spună „nu pot să mă retrag... ce se întâmplă”, explică Roxana. ,,Am făcut cererea de retragere și banii pur și simplu au dispărut. Portofoliul a devenit zero - dar nu am fost creditat niciodată pe portofel cu niciun ban".

În România, zeci de personalități de profil, inclusiv oficiali guvernamentali și cadre universitare, au fost convinse să investească prin intermediul aplicației, deoarece aceasta a fost sponsorizată de Gabriel Garais, un expert IT de top din țară.

Domnul Garais spune că și el a fost păcălit să-și investească propriile economii în aplicație și și-a pierdut banii. Dar Roxana insistă, dacă nu ar fi fost recomandarea lui Garais, nu s-ar fi gândit niciodată să investească.

„Am avut cunoștințele să credem că ar putea fi o înșelătorie”, spune ea, „dar faptul că, între noi și companie, era un profesor de renume, a însemnat că nu am verificat prea mult - nu ne-am îndoit prea mult."

Potrivit BBC, ceea ce s-a întâmplat în România nu este un incident izolat. Nici nu este unic în România. Astfel, când Silvia Tabusca, un expert român în crima organizată de la Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridice, a început să cerceteze iEarn Bot, ea a descoperit că mulți oameni din alte țări și-au pierdut banii prin schemă.

Ceea ce a surprins-o cel mai mult a fost amploarea operației.

„Din ceea ce am văzut, numărul investitorilor este destul de mare”, spune ea. „În Indonezia, de exemplu, ei (iEarn Bot) susțin că aveau 800.000 de clienți”. „La început, aplicația funcționează foarte bine”, spune doamna Tabusca. „Când au destui investitori și destui bani investiți într-o anumită țară, ei nu permit acelei țări să se mai retragă – și deschid alte țări”.

iEarn Bot se prezintă ca o companie din SUA cu acreditări excelente, dar când BBC a verificat unele informații de pe site-ul său web, a ridicat semnale roșii. Bărbatul pe care site-ul îl numește drept fondator al companie a transmis că nu a auzit niciodată de companie şi că a făcut deja o plângere la poliție.

Institutul de Tehnologie din Massachusetts, alături de companii precum Huawei și Qualcomm, sunt toți numiți „parteneri strategici” ai iEarn Bot, dar şi ei au spus că nu au cunoștințe despre companie și că nu lucrează cu ea.

Pe site, compania nu furnizează nicio informație de contact. Când BBC a verificat istoria paginii sale de Facebook, a aflat că până la sfârșitul anului 2021, contul făcea publicitate pentru produse de slăbit şi este gestionat din Vietnam și Cambodgia.

iEarn Bot pune un accent mare pe împingerea investitorilor să recruteze mai mulți oameni care să se alăture aplicației.

„Modul în care lucrează oamenii din această companie seamănă mai mult cu o schemă Ponzi decât cu o afacere reală”, spune doamna Tabusca.

BBC a văzut, de asemenea, conversații pe chat în care oamenii, care pretind că sunt de la serviciul de relații cu clienții iEarn Bot, le-au spus investitorilor că, pentru a-și retrage banii, trebuie să plătească o taxă de 30%.

„Unii oameni erau destul de disperați să-și recupereze banii, așa că au plătit taxa – dar tot nu s-au putut retrage”, spune doamna Tabusca. BBC a abordat în mod repetat iEarn Bot pentru comentarii, dar până acum nu a răspuns.

Evenimente de recrutare

În unele țări, precum Nigeria și Columbia, liderii locali au fost împinși de mentorii iEarn Bot - cu care au comunicat doar pe Telegram - să organizeze evenimente de recrutare.

Andres, din Columbia, a spus că a recrutat în mod activ oameni pentru a se alătura aplicației. Conform acestuia, compania este legitimă. „Au avut înregistrarea în SUA care a arătat că sunt legitime”, spune el. — Și plăteau.

În țara sa, retragerile au fost oprite în decembrie. Oamenilor li s-a spus că firma transformă investiția în USDT - o criptomonedă bine stabilită - într-o monedă nouă numită iBot, care avea aceeași valoare.

Investitorii au fost rugați să aibă răbdare până în martie, când era de așteptat ca noua monedă să fie lansată oficial. Dar oamenii încă așteaptă să-și acceseze banii.

,,Oamenii au luat împrumuturi pentru a investi. Au folosit bani din alte surse, mulți oameni au fost afectați", spune Andres. „Deoarece liderii locali nu aveau răspunsuri, oamenii au început să se enerveze”.

Cu ajutorul unui analist, BBC a reușit să identifice un portofel cripto principal care a primit plăți de la aproximativ 13.000 de potențiale victime, pentru un profit de aproape 1,3 milioane de dolari (1 milion de lire sterline) în mai puțin de un an. Dar nu s-a putut găsi unde și cui s-au dus banii.

Pentru anchetatori, aceasta este o problemă comună.

„Una dintre provocări este să identificăm actorul ilicit, unde se îndreaptă valoarea și apoi să fim capabili să întreprindem măsuri de investigație și acțiuni de aplicare a legii”, spune John Wyman, șeful noii Unități Virtuale de Active a FBI.

Investigațiile din acest tip de schemă, spune el, ajung rapid la nivel global.

Astfel de investigații necesită cooperare internațională și pot dura mai mult, dar el insistă că cei responsabili vor fi aduși în cele din urmă în fața justiției.

FBI a înființat anul trecut Unitatea de active virtuale pentru a răspunde numărului tot mai mare de infracțiuni care folosesc monede virtuale.

Acesta invită persoanele care au fost victime ale înșelătoriilor să depună o plângere pe pagina dedicată a FBI-ului. Dar agențiile de aplicare a legii susţin că cel mai bun mod de a lupta împotriva escrocilor rămâne prevenirea. „Cunoașterea – și efectuarea unor diligențe înainte de investiție – este esențială”, spune domnul Wyman.