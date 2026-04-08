Românii au strâns cureaua două luni consecutive: consumul a scăzut și în februarie

Românii au strâns cureaua două luni consecutive, consumul scăzând în februarie cu 7,6%, după ce în ianuarie înregistrase un declin de 9,1% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

„Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-10,7%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-9,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%)”, arată datele INS.

Concret, în luna februarie 2026, românii au cumpărat cu 10,7% mai puține produse nealimen tare decât în februarie 2025, reducând și achiziția carburanților cu 9,8% (deși războiul din Iran a izbucnit pe 28 februarie), achiziția de băuturi și alimente fiind redusă cu 2,3%.

Prăbușire record a consumului în România, în ianuarie 2026

Consumul a scăzut dramatic în România, fără nicio legătură cu războiul din Iran, dovadă stând datele statistice oficiale: în ianuarie 2026, românii au făcut cu 9,1% mai puține cumpărături decât în luna ianuarie a anului trecut, doar vânzările de produse nealimentare scăzând cu 11,3%, iar cele de alimente, băuturi și tutun cu 3,9%.

Ultimele date statistice, publicate de INS pentru luna ianuarie, arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-13,8%), vânzările de produse nealimentare (-11,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,9%).

Același indicator statistic, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a înregistrat o reducere, în perioada menționată, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 25,3%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-27,7%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-26,6%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-21,5%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut, pe ansamblu, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 3,7%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,5%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,1%).

Codîrlașu: Nu cred că putem avea creștere economică de 1%

„Avem o scădere a consumului în ianuarie 2026 de 9,1% față de ianuarie 2025. Este o scădere enormă. Nu cred că putem avea creștere economică de 1%”, a declarat analistul economic Adrian Codîrlașu (CFA) pentru „Adevărul”.

„Repet, așa cum arată consumul este un risc foarte mare de recesiune. Vom vedea și efectele războiului din Orientul Mijlociu, cu scumpirea combustibilului din martie. Vor crește și prețurile din energie, iar toate acestea se răsfrâng în prețuri, care vor afecta și mai mult consumul și vor crește și mai mult inflația”, a explicat el.