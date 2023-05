Românii au plătit 1,7 miliarde de euro comercianților, doar cu cardurile Revolut

Românii au plătit echivalentul a 1,7 miliarde de euro către comercianții din România în ultimul an, doar cu cardurile Revolut, media cheltuielilor fiind de 3.610 de euro pe utilizator.

34% din populația activă a României folosește cardurile Revolut, potrivit datelor furnizate de companie cu ocazia aniversării a cinci ani de activitate în țara noastră. „Având în vedere popularitatea tot mai mare a băncii digitale în România, Revolut atinge astăzi o rată ridicată de adoptare în rândul populației active pe piața locală (34%) și o bază de clienți puternică în principalele orașe din țară: București - peste 540.000 clienți, Iași - 100.000 clienți, Cluj-Napoca - 92.000 clienți, Timișoara - 75.000 clienți, Constanța - 68.000 clienți”, au anunțat reprezentanții companiei.

Potrivit acestora, inițial aplicația financiară a atras în principal generația mai tânără, așa-numiții nativi digitali din Generația Z și Millenniali, care o foloseau în principal în timpul călătoriilor și pentru a face plăți către servicii de ridesharing precum Uber, Bolt sau în transportul public local. În perioada pandemiei, pe măsură ce încrederea populației în metodele digitale de plată a crescut, profilul clientului Revolut din România a evoluat și el, atrăgând tot mai mulți reprezentanți maturi din generațiile Millennials și X.

Profilul clientului Revolut retail din România

Este un bărbat care locuiește într-un oraș mediu sau mare, aparținând segmentului 25-44 de ani (52%), care efectuează cel puțin 144 de tranzacții pe an cu Revolut pentru a plăti bunuri și servicii necesare zi de zi sau pentru a achita facturi la utilități, servicii turistice, servicii de transport, divertisment. Un client român mediu a cheltuit peste 3.610 de euro cu Revolut în ultimele 12 luni și, în aceeași perioadă, suma totală cheltuită cu Revolut de către clienții locali a crescut cu 15% față de anterioarele 12 luni .

În timp, modul de utilizare a aplicației și cardurilor Revolut a evoluat de la cel al unui serviciu folosit de clienții români mai ales în timpul vacanțelor și călătoriilor în străinătate la cel de cont bancar principal utilizat pentru nevoile zilnice de gestionare a banilor și a bugetului personal.

Tranzacții cu cardul de 1,7 miliarde de euro într-un singur an

În primele 10 categorii de comercianți, după volumul total de plăți efectuate cu Revolt în ultimul an, se regăsesc: magazinele alimentare și supermarketurile, cafenelele și restaurantele, benzinăriile, spațiile de cazare (hoteluri, moteluri), lanțurile fast-food, magazinele de articole vestimentare, mărfurile generale, magazinele de electronice, agențiile de turism, utilitățile.

„Toate aceste categorii de comercianți au totalizat plăți de peste 1,7 miliarde de euro efectuate de utilizatorii Revolut pe piața locală, demonstrând contribuția puternică a super-aplicației financiare la consolidarea unei economii digitale (cashless) în România”, susțin reprezentanții companiei

Mai mult, în vremuri de inflație ridicată, Revolut a sprijinit clienții cu noi produse și beneficii responsabile, cum ar fi cashback-ul oferit utilizatorilor funcției Magazine, contul dedicat freelancerilor Revolut Pro, creditul pentru nevoi personale responsabil în moneda locală, cu dobândă fixă pentru întreaga perioadă de acordare a creditului și zero comisioane de administrare sau rambursare anticipată , Conturile comune. Pentru a crește cunoștințele financiare ale clienților, Revolut a conceput și a inclus conținut educațional în aplicație precum modulul Learn & Earn pentru cei interesați de criptomonede și cursurile de tranzacționare, pentru utilizatorii dornici să-și diversifice cunoștințele despre investiții și bursă.

3 milioane de clienți în România

Gabriela Simion, General Manager sucursala Revolut România, a declarat: „Am evoluat, în acești ani, de la cardul de călătorie preferat la o super aplicație financiară globală. Am construit un întreg ecosistem financiar cu un cont bancar la baza acestuia, pentru a ajuta clienții să obțină cât mai mult de la banii lor. Pe măsură ce am trecut la nivelul următor, acela de bancă digitală, am contribuit la incluziunea financiară a sute de mii de clienți care anterior nu aveau acces la servicii bancare. Azi, clienții preferă Revolut pentru că au mai mult control asupra banilor lor, atât asupra celor care intră în cont, cât și asupra cheltuielilor, economiilor sau investițiilor. Cu doar câteva apăsări de ecran, clienții noștri se pot baza pe noi pentru activități de bază, precum plata chiriei, achitarea facturilor și a taxelor la operațiuni care implică o decizie mai profundă sau mult mai incitante (cum să pună bani deoparte, cum să își crească bunăstarea financiară, cum să cheltuiască și să economisească, totodată, când călătoresc). Le suntem recunoscători celor aproape 3 milioane de clienți români pentru încrederea arătată și pentru că ne ajută să dovedim că Revolut a reușit cu adevărat să provoace o revoluție în industria financiar-bancară, mai ales în privința modului în care oamenii se raportează zi de zi la banii lor.”

Andrius Biceika, Deputy CEO și membru al echipei manageriale Revolut Bank UAB, a declarat: ”România este una dintre piețele de bază pentru Revolut, nu doar în regiunea Europa Centrală și de Est, ci și în Spațiul Economic European (SEE). Le mulțumim clienților români pentru încrederea pe care ne-o arată și suntem hotărâți să le oferim și mai multe servicii financiare. Obiectivul nostru nu este doar acela de genera schimbări în industria financiar-bancară, dar și să creștem prezența tehnologiei noastre avansate în digital banking pe piața regională, ajutând economia României să devină mai competitivă, iar consumatorii să obțină cât mai mult de la banii lor.”

Compania a anunțat miercuri că va lansa Revolut Lite în Republica Moldova

Românii au donat 1,5 milioane de euro în 2021 și 2022

Datele interne Revolut confirmă generozitatea românilor: în 2021 și 2022, românii au donat aproximativ 1,5 milioane de euro organizațiilor caritabile integrate în aplicație, a treia sumă totală la nivelul tuturor piețelor. Sumele donate au fost direcționate 100% către organizațiile caritabile susținute - 21 de ONG-uri globale și locale fiind prezente în funcția Donații din aplicația Revolut. Cauze sociale cum ar fi sănătatea copiilor, ajutorarea pacienților oncologici, sprijinul refugiaților, educația și relațiile intergeneraționale, incluziunea socială a categoriilor sociale vulnerabile, tehnologia pentru bine ilustrează diversitatea domeniilor de activitate ale organizațiilor caritabile partenere. Opt dintre cele mai cunoscute organizații de caritate din România sunt incluse în secțiunea Donații (Crucea Roșie Română, Dăruiește Viață, SOS Satele Copiilor, Hospice Casa Speranței, Fundația Regală Margareta a României, Hope and Homes for Children, Asociația Magic, Code for Romania).

Lituania vrea să impună taxă de 60% pe profiturile băncilor, inclusiv ale Revolut

Lituania vrea să impună taxă de 60% pe profiturile băncilor, inclusiv ale Revolut, sume care vor fi colectate pentru anii 2023 și 2024.

Se estimează că un impozit de 60% pe ponderea venitului net din dobânzi, care este cu 50% peste media ultimilor patru ani, ar aduce 410 milioane de euro la bugetul guvernului. Înainte de introducerea taxei, care a fost propusă inițial de Banca Centrală a Lituaniei, țara baltică se aștepta să cheltuiască 1,9 miliarde de euro pentru apărare în 2023 sau 2,52% din PIB.

Întrebați dacă această suprataxă îi va afecta și pe clienții Revolut din România, reprezentanții companiei au declarat pentru „Adevărul” că „taxa se aplică doar clienților din piața locală, adică din Lituania”.

„Dat fiind acest principiu, clienții din celelalte piețe nu vor resimți efectele acestei legi, cu atât mai mult cu cât clienții din Lituania reprezintă mai puțin de 2% din baza totală de clienți, la nivel european”, au declarat pentru „Adevărul” oficialii companiei.