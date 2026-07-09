search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„România începe să fie privită de NATO ca posibil centru logistic pentru regiunea Mării Negre”, susține preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

 NATO analizează extinderea sistemului său de conducte către flancul estic, iar România începe să fie privită nu doar ca stat de frontieră, ci ca un posibil centru logistic pentru întreaga regiune a Mării Negre, consideră preşedintele (AEI), Dumitru Chisăliţă.

Conductă de petrol
Conductă de petrol FOTO: Shutterstock

"Invazia Rusiei în Ucraina nu a modificat doar arhitectura de securitate a Europei, ci şi modul în care NATO îşi redefineşte priorităţile logistice. În ultimele trei decenii, accentul Alianţei s-a concentrat pe interoperabilitatea armatelor, tehnologia militară şi mobilitatea rapidă a trupelor. Astăzi, însă, planificatorii militari redescoperă o lecţie veche de când există războaiele moderne: fără combustibil, nici cele mai performante tancuri, avioane sau nave nu valorează mare lucru. Logistica a redevenit coloana vertebrală a puterii militare", scrie specialistul în energie.

El spune că experienţa războiului din Ucraina a demonstrat că transportul combustibilului cu cisterne rutiere sau feroviare este vulnerabil, costisitor şi greu de susţinut în cazul unui conflict de mare intensitate şi, astfel, conductele petroliere dedicate produselor rafinate redevin astfel infrastructuri de importanţă strategică.

"Puţini europeni cunosc existenţa NATO Pipeline System (NPS), deşi acesta reprezintă una dintre cele mai importante infrastructuri logistice ale Alianţei. Sistemul nu transportă ţiţei brut, ci combustibili rafinaţi - kerosen pentru aviaţie, motorină şi benzină - necesari funcţionării bazelor aeriene, unităţilor terestre şi operaţiunilor militare. Cea mai importantă componentă este Central Europe Pipeline System (CEPS), care traversează Europa Occidentală şi conectează rafinării, porturi maritime, depozite strategice şi baze aeriene. Reţeaua însumează aproximativ 5.300 km de conducte şi deserveşte zeci de facilităţi logistice", subliniază Chisăliţă.

Potrivit acestuia, la nivelul NATO Pipeline System, infrastructura depăşeşte 10.000 km de conducte şi aproximativ patru milioane de metri cubi de capacităţi de stocare. "Nu este doar un sistem de transport. Este o infrastructură concepută pentru a permite desfăşurarea rapidă şi susţinerea pe termen lung a operaţiunilor militare", menţionează specialistul.

El adaugă că, până în 2022, centrul de greutate al sistemului logistic al NATO era situat în Europa Occidentală, dar, în prezent, ameninţările s-au mutat. Flancul estic - de la Marea Baltică până la Marea Neagră - găzduieşte cea mai mare concentrare de trupe aliate din ultimele decenii. În Polonia, România şi statele baltice au fost create noi grupuri de luptă, iar baza aeriană Mihail Kogălniceanu este în curs de extindere pentru a deveni una dintre cele mai importante facilităţi NATO din Europa de Est.

"Toate aceste baze au nevoie de un lucru aparent banal, alimentare continuă şi sigură cu combustibil. În prezent, mare parte din această logistică se bazează pe transport rutier, feroviar şi naval. În timp de pace, acest lucru este suficient. În cazul unui conflict major, însă, vulnerabilitatea acestor mijloace de transport devine evidentă. De aici apare necesitatea extinderii reţelei de conducte către est", explică specialistul.

Avantaj din perioada comunistă

El a menţionat, în context, că România moşteneşte o infrastructură "construită pentru un alt război". Paradoxal, unul dintre avantajele României provine chiar din perioada comunistă. În anii Războiului Rece, România a construit un sistem complex de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere. Acesta deservea atât economia naţională, cât şi necesităţile armatei.

Conform analistului, România a avut un sistem strategic de conducte şi depozite de combustibili construit în perioada comunistă, conceput pentru a asigura alimentarea armatei şi a economiei în caz de război. Acesta includea: reţele de conducte pentru ţiţei şi produse petroliere; numeroase depozite militare şi civile dispersate; legături cu rafinăriile din zona Ploieşti, porturile petroliere şi bazele aeriene.

De asemenea, au existat depozite semi-îngropate şi subterane, "însă nu există dovezi publice că România ar fi construit un sistem naţional de cavităţi subterane comparabil cu cele din unele state NATO sau cu depozitele în caverne saline ca în alte ţări". Au existat însă: rezervoare îngropate sau protejate cu valuri de pământ; depozite militare camuflate şi dispersate; instalaţii proiectate să reziste mai bine bombardamentelor decât rezervoarele de suprafaţă.

De ce revine România mereu în pragul crizei energetice. O analiză pe ultimii 36 de ani

Chisăliţă previzează că o parte din infrastructură încă există, dar: unele conducte sunt utilizate de CONPET; unele depozite militare sunt încă folosite; alte tronsoane şi depozite au fost scoase din uz, conservate sau privatizate după 1990.

"Aceasta este diferenţa fundamentală dintre România şi multe alte state din regiune, România nu porneşte de la zero", evidenţiază preşedintele AEI.

El afirmă că, din perspectiva NATO, cea mai importantă infrastructură românească este reprezentată de legătura dintre Portul Constanţa şi zona rafinăriilor. Oil Terminal, Petrobrazi, Petrotel şi Petromidia formează unul dintre cele mai importante noduri energetice din Europa de Sud-Est.

Conductele care conectează aceste facilităţi pot reprezenta fundamentul unui viitor coridor logistic destinat alimentării bazelor NATO din România şi, ulterior, din Bulgaria şi Turcia.

Estimările indică faptul că între 250 şi 500 km din infrastructura existentă ar putea avea valoare strategică după evaluări tehnice şi modernizare.

Conducte noi 

În opinia specialistului, pentru integrarea într-un sistem logistic aliat ar fi necesare: conducte noi către frontiera cu Bulgaria; conexiuni directe cu baza Mihail Kogălniceanu; noi staţii de pompare; terminale moderne de încărcare rutieră şi feroviară; depozite strategice de mare capacitate în Dobrogea; sisteme moderne de automatizare şi monitorizare.

În funcţie de scenariul tehnic ales, între 300 şi 400 km de conducte noi ar putea completa infrastructura deja existentă. Deşi costurile ar fi considerabile, există posibilitatea finanţării prin programele NATO şi ale Uniunii Europene dedicate mobilităţii militare şi infrastructurii critice.

"Beneficiile economice pot depăşi componenta militară. Discuţia este adesea prezentată exclusiv în termeni de securitate. În realitate, impactul economic ar putea fi la fel de important. Construcţia unei asemenea infrastructuri ar genera lucrări de sute de milioane euro", apreciază Chisăliţă.

Acesta ar însemna: contracte pentru industria românească; lucrări de construcţii şi montaj; producţie de echipamente; automatizări industriale; sisteme de securitate; servicii de mentenanţă; noi locuri de muncă.

"Dacă statul ar păstra proprietatea asupra conductelor şi ar opta pentru concesionare sau operare în parteneriat, ar putea obţine venituri recurente de 20-30 milioane de euro pe an, în timp ce costurile modernizării ar putea fi suportate în mare măsură din fonduri europene şi aliate. Portul Constanţa poate deveni poarta energetică a flancului estic. Importanţa Portului Constanţa a crescut spectaculos după izbucnirea războiului din Ucraina. Traficul de mărfuri a crescut, iar portul a devenit una dintre principalele rute logistice pentru exporturile ucrainene şi pentru aprovizionarea regiunii. Integrarea sa într-o reţea NATO de transport al combustibililor i-ar conferi o dimensiune suplimentară. Constanţa nu ar mai fi doar un mare port comercial, ci unul dintre principalele noduri logistice energetice ale Alianţei. În jurul său s-ar putea dezvolta noi terminale, depozite, facilităţi industriale şi servicii logistice cu efecte economice pe termen lung", subliniază specialistul.

Exportăm energie ieftină, importăm vulnerabilități scumpe. Paradoxul energetic al României în 2026

Care sunt costurile României

El susţine, pe de altă parte, că vor exista şi costuri inerente.

"Orice infrastructură strategică devine automat infrastructură critică. Conductele şi depozitele ar trebui protejate permanent împotriva sabotajului, atacurilor cibernetice şi ameninţărilor hibride. Aceasta presupune investiţii suplimentare în securitate, supraveghere şi intervenţie. În plus, dezvoltarea unei asemenea reţele poate genera dificultăţi administrative, exproprieri şi controverse politice interne. Aceste provocări nu trebuie ignorate, dar nici exagerate. Ele fac parte din orice proiect major de infrastructură", remarcă Chisăliţă.

Conform acestuia, interesul naţional ar impune câteva condiţii clare: proprietatea asupra infrastructurii să rămână românească; utilizarea să se facă prin concesiuni sau acorduri de operare; modernizarea să fie finanţată preponderent din fonduri externe; firmele româneşti să participe la lucrări şi mentenanţă; investiţiile să includă şi infrastructură civilă - porturi, căi ferate şi drumuri.

"România dispune de un avantaj pe care puţine state din regiune îl au simultan, un port strategic la Marea Neagră, rafinării importante, o reţea naţională de conducte, o industrie energetică cu experienţă şi una dintre cele mai mari baze NATO din Europa. Aceste elemente există deja. Provocarea este transformarea lor într-un sistem coerent. Dacă acest lucru se va realiza, România nu va mai fi doar un beneficiar al securităţii oferite de NATO, ci unul dintre furnizorii infrastructurii logistice fără de care apărarea flancului estic nu poate funcţiona eficient", susţine preşedintele AEI.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
digi24.ro
image
Un elev din Sibiu cu nota 5,20 la limba maternă a făcut contestație la Evaluarea Națională. Ce s-a întâmplat după recorectare
stirileprotv.ro
image
Ziua cea mai lungă pentru membrii familiei Pașca. Curtea de Apel București decide dacă vor fi cercetați în libertate sau în arest preventiv, așa cum cere DIICOT
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Momentul care i-a schimbat cursul vieții lui Gabi Mureșan, încă de când era fotbalist. Ce i-a promis soției sale: ”M-am săturat de asta!”
fanatik.ro
image
Viorel Pașca a povestit cum a adus de la spitalul din Oradea la el acasă primii oameni pe care i-a îngrijit: „Am văzut o știre la televizor că au mai murit doi”
libertatea.ro
image
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total rușinos”
digisport.ro
image
Reguli stricte pentru șoferi. 80 de euro amendă pentru șlapi la volan, 145 de euro dacă folosești telefonul sau fumezi
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
cancan.ro
image
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
newsweek.ro
image
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
prosport.ro
image
ANM anunță furtuni puternice. Jumătate de țară intră sub cod galben, două județe sub cod portocaliu
playtech.ro
image
Cel mai horror moment al carierei! Fostul jucător de la FCSB care nici nu voia să audă de Gabi Mureșan. „Nu vreau să-l văd”
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total rușinos”
digisport.ro
image
Dată afară din supermarket din cauza ținutei, în plin val de caniculă! Explicația agentului de pază a lăsat-o fără cuvinte: „M-am uitat la el complet nedumerită”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Banii de CASS opriți din pensie pot fi recuperați. Casa de Pensii clarifică procedura pentru români
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne
click.ro
image
Dan Negru, sincer despre salariul din televiziune! De ce voiau șefii să-l înlocuiască la doar 35 de ani
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Prințul Charles și Prințesa Diana la Castelul Balmoral profimedia 0231618097 jpg
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi tineri și-au construit singuri casa pentru a reduce costurile. „Am smuls faianța de pe pereți de nenumărate ori pentru că nu arăta cum îmi doream”
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?