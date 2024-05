Cât de atractivă este România pentru muncitorii străini şi în ce ţări le-ar plăcea românilor să muncească

România se află pe locul al 89-lea în topul celor mai atrăgătoare destinații de relocare profesională, crescând în clasament față de 2020, când se afla pe locul 92, dar sub ratingul din 2018, când atinsese poziția 78.

Bucureștiul în schimb, obține un scor mai scăzut decât cel de la nivel de țară, fiind plasat pe locul 118, potrivit studiului anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group și eJobs.ro, unicul partener The Network pe piața din România. Candidații care ar fi cel mai tentați să accepte o ofertă de job din România sunt cei din Pakistan, Italia, Elveția, Ungaria și Austria, urmați de cei din Tunisia, Marea Britanie, Olanda, Serbia și Irlanda.

“Întrebați care ar fi motivele pentru care ar alege România, 52% au pus pe primul loc calitatea vieții, faptul că există un mediu prielnic familiilor (49%), numărul și tipul de joburi scoase în piață de angajatori (47%), costul vieții (40%), spiritul ospitalier și cultura incluzivă (38%), faptul că este o țară în care s-ar simți în siguranță (34%), dar și faptul că formalitățile pentru a accesa piața muncii din România sunt mai puțin complicate decât pentru alte țări. Ne lipsesc, însă, argumente precum calitatea vieții sau existența unui sistem de sănătate în care să aibă încredere, motive care se regăsesc, totuși, în lista celor care ar vrea să emigreze, în general, nu doar în România”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro, partenerul the Network în România.

În ce țări își doresc românii să muncească

De cealaltă parte, motivele care îi determină pe români să ia în calcul varianta de a lucra în afară sunt legate contextul economic și de faptul că își doresc salarii mai mari, după cum susțin 85% dintre respondenți. Lista argumentelor continuă cu perspectivele mai bune de evoluție în carieră pe care cred că le-ar avea în altă țară (48%), o mai bună calitate a vieții, în general (77%), numărul și tipul joburilor scoase în piață de angajatorii străini (50%), dar și accesul la un alt mediu cultural (43%). „Cei care amână decizia de a pleca din țară sau refuză, pur și simplu, această opțiune spun că sunt ținuți aici de faptul că s-ar despărți de familie, de atașamentul pe care îl au față de casă și de teama că nu s-ar putea adapta, dar și de costurile ridicate pe care le-ar presupune o relocare. Românii se mai tem de bariera de limbă, de diferențele culturale și, pentru că suntem o nație care își dorește mai degrabă să cumpere o locuință decât să stea în chirie, sunt descurajați de faptul că le-ar fi destul de greu să facă o achiziție imobiliară”, mai spune Roxana Drăghici.

Aceste argumente trebuie corelate și cu faptul că 31% dintre candidații români care ar fi dispuși să plece în străinătate ar face acest lucru pentru o perioadă lungă de timp. Doar 8% ar viza o experiență mai scurtă, de cel mult un an. Țările către care se îndreaptă cei mai mulți dintre candidații români sunt Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, SUA, Franța, Olanda și Austria.

De la începutul anului și până acum, din cele aproape 100.000 de joburi postate pe eJobs.ro. aproximativ 9.000 au fost pentru străinătate. Pentru acestea au fost înregistrate 55.000 de aplicări, respectiv 1,4% din numărul total de aplicări aferente perioadei ianuarie – mai 2024. „Studiul realizat la finalul anului trecut alături de Boston Consulting Group mai arată faptul că, la nivel de țară, 23% dintre participanții la cercetare s-au arătat dispuși să plece la muncă în afara țării. În ceea ce privește segmentele de candidați cu cea mai mare căutare în rândul angajatorilor, procentele arată astfel: 24% dintre cei cu studii superioare și specialiști ar fi interesați să lucreze în străinătate și 32% dintre candidații tineri”, adaugă Roxana Drăghici.

La nivel global, candidații din toate cele 185 de țări participante la studiu au așezat pe primul loc în topul preferințelor Londra, drept orașul în care și-ar dori cel mai mult să lucreze. Clasamentul continuă cu Amsterdam, Dubai, Abu Dhabi și New York.

Studiul a fost derulat în perioada octombrie-decembrie 2023 pe un eșantion de 150.000 de respondenți din 185 de țări, printre care și România. Răspunsurile au fost colectate de The Network, alături de platformele de recrutare afiliate la nivel internațional și prelucrate de Boston Consulting Group, companie de consultanță în management, cu sediul central în Boston, Massachusetts. Acesta este cea mai amplă cercetare de profil realizată pe o eșantionare globală.