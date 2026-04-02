Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Războiul din Iran frânează creşterea economică globală

Majorarea preţului energiei, perturbarea lanţurilor de aprovizionare şi nesiguranţă crescândă: peste tot în lume se resimt urmările războiului din Iran. Ce înseamnă asta pentru economia globală şi pentru Germania?

Războiul din Iran împovărează economia la nivel global

Chiar dacă conflictul aminteşte de lupta lui David cu Goliat, Iranul a reuşit în doar câteva săptămâni să dezechilibreze economia globală. Urmările sunt, în linii mari, preţuri mai mari şi încetinirea creşterii economice.

Întreaga economie mondială este între timp afectată, se arată pe un blog al Fondului Monetar Internaţional (FMI). Totuşi, nu toate ţările suferă la fel de mult. Ţările care importă energie sunt mai grav afectate decât cele care exportă, statele sărace sunt mai grav afectate decât cele bogate. Iar ţările care dispun de rezerve reduse sau nu dispun deloc suferă mai mult decât cele cu rezerve mari.

Mai puţină energie - producţie mai scumpă

O cauză importantă este perturbarea aprovizionării cu energie la nivel global. Războiul din Iran a provocat cea mai mare întrerupere de aprovizionare din istoria pieţii globale de petrol, consideră Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA). Şi oferta globală de gaze lichefiate naturale (LNG) s-a redus cu 20 la sută.

"Efectele închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz le afectează deosebit de puternic pe ţările din Asia fiindcă acestea importă până la 90 la sută din necesarul lor de petrol şi gaze din Golful Persic", arată Germany Trade & Invest (GTAI), Agenţia pentru Comerţ Exterior a guvernului german. Mai ales în Asia de Sud şi Sud-Est se resimt deja puternic urmările prin creşterea razantă a preţului energiei şi a întreruperii aprovizionării cu energie, arată GTAI.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a produs unde de şoc în toată lumea


În numeroase ţări guvernele intervin cu măsuri cum ar fi accesarea rezervelor şi subvenţii pentru stimularea economiei.

China, cel mai mare importator de materii prime, este mai puţin dependentă de Orientul Mijlociu. Dat fiind că Republica Populară este legată de Rusia prin conducte de petrol şi dispune de rezerve considerabile de energie, este mai puţin dependentă de livrările navelor petroliere, arată GTAI.

Perturbarea lanţurilor de aprovizionare afectează industria semiconductorilor

Numeroase lanţuri de aprovizionare sunt afectate de război, arată FMI. Petrolierele şi navele care transportă containere trebuie să circule pe rute ocolitoare iar transportul aerian prin aeroporturile de la Golful Persic, plăci turnante de mare importanţă la nivel mondial, este perturbat. Toate acestea majorează costurile transportului de marfă şi scumpesc asigurările, producând şi o prelungire a termenelor de livrare.

Această evoluţie afectează regiunea Asia-Pacific, ale cărei lanţuri de aprovizionare erau strâns legate de Orientul Mijlociu. De exemplu în domeniile materiilor prime pentru îngrăşăminte agricole, producţia de material plastic sau aprovizionarea cu gaze pentru importanta industrie de semiconductori.

Dacă industria energofagă de semiconductori din Asia este afectată, şi ţările industrializate ajung să resimtă acest lucru. Pentru aparate electronice, maşini, avioane şi pentru Inteligenţa Artificală cipurile şi semiconductorii din Taiwan, China şi Coreea de Sud sunt indispensabili. "Aproximativ 90 la sută din cipurile moderne sunt produse în Taiwan", a declarat pentru tagesschau.de Tanjeff Schadt, expert în cadrul PwC. Fără livrări de gaze din Qatar, Taiwanul s-ar putea vedea silit în curând să raţionalizeze energia.

În plus, pentru producţia de cipuri este nevoie de heliu. O cantitate importantă din oferta mondială de heliu era până acum produsă în Qatar.

Pentru producţia de aparate smartphone sunt necesare lanţurile de producţie din India, China sau Vietnam.

Lanţurile de aprovizionare şi producţia de alimente sunt perturbate

Perturbarea lanţurilor de aprovizionare afectează şi mărfuri de necesitate zilnică şi mijloace critice de producţie. Între altele, pe piaţa mondială nu mai ajunge o cantitate suficientă de îngrăşăminte pentru agricultură deoarece comerţul cu uree, amoniac şi fosfat se desfăşoară în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz care acum este blocată.

În plus, jumătate din cantitatea mondială de sulf este transportată tot prin Strâmtoarea Ormuz. Sulful este şi el necesar pentru producţia de îngrăşăminte, dar şi pentru producţia unor chimicale sau pentru rafinarea unor minerale critice.

Îngrăşămintele minerale s-au scumpit pe piaţa mondială de la începutul anului cu 30 până la 40 la sută, arată Philipp Spinne, şeful Deutsche Raiffeisenverband (DRV). Efectele directe asupra Europei sunt însă neglijabile. "Europa nu mai cumpără de ani buni îngrăşăminte din regiunea de conflict", informează Uniunea Industrială Agrar, ci îşi produce singură necesarul de îngrăşăminte. Dar, în condiţiile în care pentru producţie este nevoie de gaze, şi în Europa ar putea creşte preţurile, dacă războiul se va prelungi. Aceasta ar produce şi o scumpire a alimentelor.

În ţările sărace alimentele ocupă aproximativ 36 la sută din consumul total, în cele emergente 20 la sută şi în cele industrializate nouă la sută. Aşadar în numeroase ţări africane, părţi din Orientul Mijlociu şi în America Centrală oameniii cheltuie o mare parte din venit pe procurarea de alimente. Iar scumpirea alimentelor îi va afecta mai mult pe locuitorii ţărilor sărace decât pe ceilalţi.

Dar şi în Europa o scumpire suplimentară generată de preţul ridicat al energiei ar mări împovărarea deja existentă în ceea ce priveşte costul vieţii, avertizează FMI.

OECD aşteaptă în 2027 o sensibilă creştere

În ciuda acestor urmări OECD estimează că PIB-ul global se va menţine stabil în linii mari în 2026, în jur de 2,9 la sută şi va creşte sensibil în 2027 la trei la sută. Creşterea va fi stimulată de investiţii în noile tehnologii şi scăderea treptată a tarifelor vamale efective. Războiul din Iran frânează totuşi economia şi produce nesiguranţă în privinţa cererii la nivel global. Premisa acestei prognoze este presupunerea că perturbaţiile din prezent de pe piaţa energiei sunt trecătoare şi preţurile se vor normaliza începând cu jumătatea anului în curs.

În ţările G20 inflaţia va fi probabil în 2026 de patru la sută, cu 1,2 la sută mai mare decât se aştepta până acum, prognozează OECD. Pentru 2027 se aşteaptă un recul în jurul valorii de 2,7 la sută fiindcă tensiunile de pe piaţa energetică se vor relaxa.

În SUA se aşteaptă o creştere cu 2 la sută a PIB, iar anul viitor cu 1,7 la sută. În zona euro se anticipează o creştere de 0,8 la sută în 2026 şi de de 1,2 la sută în 2027. În China creşterea va fi de 4,4 la sută în 2026 şi de 4,3 la sută în 2027.

Statele de la Golful Persic vor fi confruntate cu o recesiune în primul semestru al anului 2026, pe fundalul războiului din Iran. Institutul britanic de studii strategice Oxford Economics aşteaptă o creştere de minus 0,2 la sută pentru ţările Consiliului de Cooperare al Golfului (Arabia Saudită, Oman, Bahrain, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite), aceasta fiind o revizuire cu minus 4,6 la sută a aşteptărilor existente înainte de izbucnirea războiului.

Economia Germaniei se clatină

În privinţa economiei germane principalele institute proprii de cercetare economică sunt mai puţin optimiste şi şi-au revizuit descendent previziunile. În diagnoza lor comună întocmită pentru guvernul de la Berlin ele aşteaptă o creştere a PIB de doar 0,6 la sută în 2026. În prognoza întocmită în toamna trecută se anticipa o creştere mai mult decât dublă. Şi pentru 2027 economiştii şi-au diminuat aşteptările de la 1,4 la 0,9 la sută.

Din pricina scumpirii energiei inflaţia va creşte, apreciază institutele. Atât în acest an cât şi în anul viitor preţurile la consumator vor creşte probabil cu 2,8 la sută. Deja la mijlocul lunii martie rata germană a inflaţiei a crescut la 2,7 la sută. Aceasta este cea mai mare valoare de la începutul anului 2024. Banca germană emitentă Bundesbank a avertizat recent că rata inflaţiei ar putea creşte în viitorul apropiat în jurul valorii de 3 la sută.

Sondaj Ifo: nouă din zece firme se aşteaptă la împovărări suplimentare

Această evoluţie este reflectată şi de un sondaj realizat de institutul de studii economice Ifo din München. "Numeroase firme se pregătesc pentru împovărări suplimentare în următoarele luni", arată autorii sondajului. Nouă din zece companii industriale din Germania aşteaptă ca afacerile lor să fie afectate negativ de războiul din Iran, mai ales din pricina scumpirii energiei.

"Rezultatul arată că urmările economice ale războiului din Iran sunt prezente deja şi este posibil să se agraveze în continuare pe diverse canale", a declarat Klaus Wohlrabe, directorul sondajelor Ifo. "Cu cât se menţine mai mult nesiguranţa cu atât devin mai grave problemele economice pentru întreprinderi".

Insa Wrede - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?