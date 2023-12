Revolut intră sub supravegherea directă a BCE, după ce a fost clasificată „bancă semnificativă” în Europa

De la1 ianuarie 2024, Revolut Bank UAB este clasificată drept bancă „semnificativă” în Uniunea Europeană, alăturându-se celor peste 100 de mari bănci deja supravegheate direct de Banca Centrală Europeană (BCE).

BCE a clasificat Revolut Bank, entitate a grupului Revolut care deservește clienți din Spațiul Economic European (SEE), drept „entitate supravegheată semnificativă”, la finalul anului 2023, conform relatărilor din presa lituaniană. (lista BCE poate fi citită aici)

Revolut Bank a primit licența bancară de la BCE în 2018. Revolut Bank operează acum în SEE oferind clienților servicii de plată și credite de consum, împreună cu multiple servicii inovatoare furnizate de alte entități Revolut, doar digital, într-o singură aplicație. Din 2014, BCE supraveghează în mod direct cele mai mari bănci și entități financiare din zona euro, în cadrul mai larg al Mecanismului Unic de Supraveghere (SSM), instituit de Uniunea Europeană pentru a asigura o supraveghere prudențială consecventă și eficace.

Revolut Bank UAB se bucură de încrederea a peste 25 de milioane de clienți din SEE, din care 3,4 milioane de clienți în România, și este în prezent, după activele deținute, una dintre cele mai mari trei instituții financiare din Lituania, țară unde banca deține licența bancară în Europa și are o cotă de piață de peste 19% după active, conform presei lituaniene. Revolut Bank a înregistrat un profit net de 23,6 milioane de euro în anul 2022.

Sucursala din România va deveni operațională în prima parte a lui 2024

Pe parcursul anului 2023, Revolut Bank a început să deschidă sucursale locale în mai multe țări - Franța, Irlanda, Spania, Olanda. Sucursala din România a Revolut Bank UAB va deveni operațională în prima jumătate a anului 2024. Sucursalele vor permite băncii digitale să ofere IBAN-uri locale proprii și să participe la schemele locale de plăți.

Joe Heneghan, CEO Revolut Bank, a declarat: „Acesta este un moment important în evoluția Revolut ca bancă pan-europeană. Ne vom alătura unui grup select de peste 100 de bănci, considerate ca fiind cele mai mari și cele mai importante din zona euro, toate aflate sub supravegherea directă a BCE. În SEE, Revolut funcționa deja sub supravegherea Băncii Lituaniei, de peste cinci ani. Acest nou nivel de supraveghere din partea BCE va face ca serviciile noastre să fie folosite cu și mai multă încredere de către milioanele de clienți din UE care deja utilizează Revolut ca un cont bancar principal și va contribui la atragerea de alte milioane de clienți care încă nu ne-au descoperit oferta de servicii și produse bancare integral digitale.

Ar mai trebui adăugat că această noutate nu va avea un impact asupra clienților existenți, persoane fizice sau juridice; ei pot folosi serviciile noastre la fel ca până acum, iar depozitele lor sunt în continuare garantate conform schemei de garantare existente.”