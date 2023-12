Revolut a înregistrat un număr record de clienți în 2022. Veniturile companiei au crescut cu 45%

Veniturile înregistrate de Revolut în anul 2022 au depășit pragul de 1 miliard de euro, în creștere cu 45% față de profitul din 2021, care a fost de 748 de milioane de euro. În 2023, compania preconizează o dublare a profitului de anul trecut.

Compania bancară Revolut Ltd. a făcut publice vineri, 22 decembrie, rezultatele sale financiare pentru anul încheiat la data de 22 decembrie 2022.

„2022 a fost un an foarte bun pentru Revolut, un an în care ne-am distanțat semnificativ de competiție, ne-am consolidat situația financiară, am extins baza de clienți, am lansat numeroase produse și funcționalități, am deschis noi piețe și am continuat să ne concentrăm pe activitățile legate de managementul riscurilor, conformitate și guvernanță corporativă”, a declarat Nik Storonsky, Chief Executive Officer și co-fondator Revolut.

Veniturile companiei au crescut pe toate punctele, în 2022 cu 45% comparativ cu anul 2021, iar anul acesta se anticipează o majorare a venitului de 100%. Punctul forte al Revolut, care a facilitat majorarea masivă de venit, l-a reprezentat modul diversificat de creștere, bazat pe Plăți, Abonamente, Schimburi Valutare, precum și pe veniturile obținute din dobânzi.

„Privind în viitor, prioritatea noastră este să continuăm să creștem în toate piețele unde suntem prezenți. Ne continuăm parcursul pentru obținerea licenței bancare în Regatul Unit, în timp ce ducem mai departe planurile de lansare pe noi piețe. Recent am depășit borna de 35 de milioane de clienți retail, care lunar realizează mai mult de jumătate de miliard de tranzacții, am lansat Revolut 10, o nouă versiune a aplicației care a adus o schimbare semnificativă a design-ului. Acestea sunt realizări importante, însă este doar începutul, ambiția noastră este de a crește de zece ori mai mult, până la 350 de milioane de clienți și mai departe”, a adăugat Nik Storonsky.

Majorarea de venit de 45% s-a înregistrat în ciuda faptului că în anul 2022 s-a înregistrat o tendință de scădere în industria crypto și pe piețele de capital, care au contribuit la rezultatele bune ale liniei de afaceri bazată pe Investiții din anul 2021.

Veniturile din Carduri și interschimb au crescut cu 105% în 2022 la 359 milioane de euro, de la 175 milioane de euro în 2021, veniturile din abonamente au crescut cu 48%, la 185 de milioane de euro de la 125 de milioane de euro iar veniturile din dobânzi au crescut și ele în 2022, la 97 de milioane de euro, de la 2 milioane de euro.

În plus, compania Revolut a adăugat un număr record de clienți anul trecut, adăugând aproape 10 milioane de clienți noi. Depozitele au crescut și ele cu 71% comparativ cu anul anterior, o dovadă a încrederii clienților în capacitatea companiei de a le asigura nevoile de plăți de zi cu zi, nu doar ocazional.

Martin Gilbert, Președintele Consiliului de Administrație, a declarat: „În ciuda provocărilor macroeconomice și geopolitice, 2022 a fost un an excelent pentru Revolut. Am făcut investiții importante în produse, tehnologie, în managementul riscurilor, conformitate și guvernanță corporativă, în timp ce am ținut costurile sub control. Această strategie a dat roade. Astfel, depozitele clienților au crescut cu 71%, iar numărul clienților pentru planurile cu plată s-a majorat cu 55%”.

Revolut a făcut investiții de peste 250 de milioane de euro

Compania a investit 141 de milioane de euro în marketing pe piețele sale pentru a stimula recomandările peer-to-peer, pentru a-și crește prezența pe canalele digitale și pentru a lansa cea mai mare campanie publicitară de până acum a brandului Revolut, în Marea Britanie - ”Your Way in” și alte 76 de milioane de euro pentru conceperea și lansarea de produse noi inovatoare, iar acum aduce peste 50 de produse pe piețele sale. Revolut și-a consolidat, de asemenea, echipele, punând bazele pentru activitățile proaspăt lansate în Brazilia (mai 2023) și Noua Zeelandă (iulie 2023).

„Sunt încântat și hotărât să dezvoltăm în continuare compania și să confirmăm așteptările stakeholderilor noștri. Suntem în fața unei mari oportunități - aceea de a deveni furnizorul principal de servicii financiare pentru milioane de clienți din lume și contăm pe ambiția, flexibilitatea și capacitatea de a inova a echipelor noastre în atingerea cu succes a acestui obiectiv”, a completat Președintele Consiliului de Administrație.