Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
REVISAL devine REGES Online de la 1 octombrie. Ce amenzi riscă firmele care nu se înrolează

Publicat:

REVISAL devine REGES Online de la 1 octombrie, a anunțat vineri ministrul Muncii, Petre Manole, făcând apel către angajatori să se înroleze din timp în sistem.

Coadă la ghișeele REVISAL
REVISAL devine REGES Online de la 1 octombrie. Foto Adevărul

„Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu.

Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a declarat ministrul Muncii Petre-Florin Manole.

Principalele modificări

Principalele modificări aduse de Reges Online:

• Eliminarea procedurii prin care angajatorii își instalau aplicații locale în vederea gestionării datelor referitoare la raporturile de muncă și trecerea la un proces digitalizat, prin intermediul unui sistem informatic centralizat și accesibil online, precizează experții PwC România. Datele vor fi accesibile în timp real, permițând atât reprezentanților Inspecției Muncii, angajatorilor, salariaților cât și altor autorități competente să aibă acces extins la informații.

• Creșterea gradului de transparență în relațiile de muncă și simplificarea procedurilor administrative legate de dovedirea vechimii în muncă. Salariații și foștii salariați vor avea posibilitatea de a accesa online propriile informații din registru. Aceștia vor putea vizualiza și descărca datele personale, inclusiv să obțină un extras oficial din REGES, facilitând astfel accesul la informațiile necesare.

• Conform Notei de Fundamentare, platforma vizează și impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prin reducerea inechităților cu privire la accesul la informații despre vechimea în muncă și statutul contractual, precum și protejarea dreptului la muncă și la informare corectă printr-o evidență clară și actualizată a contractelor individuale de muncă.

Ce trebuie să conțină datele introduse în Reges

Noua platformă va include și elemente suplimentare precum:

• Gradul, tipul de handicap și durata acestuia în cazul persoanelor cu dizabilități, detalii esențiale pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și pentru identificarea promptă a încălcărilor legale de către angajatori.

• Locul de muncă fix sau mobil, o altă informație adițională ce va fi transmisă și care va oferi o protecție suplimentară salariaților mobili, prin asigurarea prestațiilor suplimentare în bani sau în natură, pentru care sunt eligibili prin definiție, salariații mobili.

Citește și: Salariații vor avea acces în REVISAL abia din 2025. Procedura a fost aprobată de Guvern

• Durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, care în actualul sistem informatic obligă angajatorii să facă această precizare doar pentru salariații cu timp parțial, fiind omise detaliile privitoare la salariații cu normă întreagă.

Citește și: Angajaţii îşi vor putea verifica singuri vechimea în Revisal. Legea a fost promulgată

• Angajatorii care apelează la prestatori externi pentru completarea și transmiterea Registrului nu vor mai notifica Inspectoratul Teritorial de Muncă. În schimb, aceștia vor înscrie direct în REGES-ONLINE informațiile de identificare ale furnizorului de servicii, care includ, CUI/CIF, denumirea și sediul social al acestuia, numele reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice. De asemenea, aplicația va permite introducerea datelor referitoare la contractul de prestări servicii precum: data încheierii, durata contractului, data de început sau de sfârșit a acestuia. Observăm că termenul de maxim trei zile lucrătoare se păstrează, fiind specificat clar că acesta se aplică atât la încheierea, cât și la încetarea contractului.

• O modificare semnificativă care va crește volumul de muncă pentru angajatori, este obligația de a notifica suspendarea contractelor individuale de muncă pe perioada concediilor medicale, termenul fiind de cel mult trei zile lucrătoare de la data înregistrării la angajator a certificatului. Termenul va fi calculat pornind de la momentul în care angajatorii înregistrează primirea documentelor ce atestă suspendarea contractelor, respectiv a certificatelor medicale. Implementarea acestei propuneri oferă angajatorilor ocazia de a revizui reglementările din politicile interne sau Regulamentul intern referitoare la gestionarea certificatelor medicale. De asemenea, este un moment potrivit pentru a reaminti salariaților despre prevederile din Normele de aplicare ale OUG 158/2005, care stipulează că certificatele medicale trebuie prezentate până cel târziu la data de 5 a lunii următoare perioadei în care a fost acordat concediul.

• Obligații pentru angajatorii la care s-a dispus detașarea referitoare la actualizarea datelor în situația în care pe durata detașării apar modificări.

• Se menține obligația angajatorului de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, iar în situația în care părțile au optat pentru semnarea electronică a documentelor ce țin de relațiile de muncă, dosarul de personal fizic va fi înlocuit cu unul într-un format electronic.

• Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici nu vor fi păstrate în evidența Inspecției Muncii.

Amenzi între 15.000 și 20.00 de lei

Nerespectarea obligației de către angajatori de a înregistra în noul sistem informativ în cel mult șase luni de la data intrării în vigoare a actului normativ va sancționată cu amendă de la 15.000 de lei la 20.000 de lei. De asemenea, angajatorii vor fi sancționați pentru nerespectarea obligației de a actualiza sistemul informatic cu datele lipsă din Registru, în același termen expus, cu o amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. 

Economie

Top articole

