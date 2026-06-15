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Reduceri de până la 1.116 lei pentru electrocasnice eficiente energetic, achitate în tranșe direct pe factura PPC Energie

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Reduceri de până la 1.116 lei și plata în până la 36 de tranșe egale, fără avans și fără dobândă, direct pe factura de energie — aceasta este oferta pe care PPC Energie o pune acum la dispoziția clienților rezidențiali care doresc să beneficieze de electrocasnice noi, eficiente energetic.

vizual campanie white goods PPC png

Cum funcționează plata în rate pe factura de energie

Într-un context în care costurile gospodăriei cresc, iar bugetul lunar este tot mai atent monitorizat, decizia de a achiziționa un electrocasnic nou poate părea dificilă. PPC Energie propune o soluție care elimină bariera investiției inițiale: produsele pot fi plătite în rate egale, fără avans și fără dobândă, iar suma se regăsește direct pe factura lunară de energie electrică. Plata se poate face integral sau eșalonat în cel mult 36 de tranșe.

Gama de electrocasnice disponibile

Gama disponibilă include aparate frigorifice, mașini de spălat rufe — inclusiv modele cu uscător încorporat și uscătoare separate, mașini de spălat vase și aparate pentru gătit: plite, cuptoare și hote. Toate produsele sunt eficiente energetic, livrarea este inclusă în preț oriunde în țară, iar la cerere, PPC Energie preia gratuit aparatul vechi, la o dată stabilită cu clientul, ulterioară livrării.

Campania PPC aduce reduceri de până la 1.116 lei pentru aparatele frigorifice, de până la 720 lei mașinile de spălat vase, respectiv de până la 648 lei pentru mașinile de spălat rufe.

Modele recomandate

PPC recomandă un model Bekopentru mașina de spălat rufe, disponibil la prețul promoțional de 2.484 lei față de prețul de listă de 3.132 lei, cu o tranșă lunară de la 69 lei. Modelul este echipat cu tehnologia EnergySpin, care asigură o spălare eficientă cu mai puțină energie la majoritatea programelor de spălare, cu HomeWhiz, care permite monitorizarea și controlul funcțiilor direct de pe telefon sau tabletă prin conexiune Wi-Fi — inclusiv selectarea programelor, setarea funcțiilor auxiliare și primirea de notificări în timp real — și cu Iron Fast, care reduce cutele de pe haine pentru a scurta timpul de călcare ulterior.

Un model de combină frigorifică Beko poate fi achiziționat la prețul promoțional de 4.284 lei față de cel de listă de 5.400 lei, și poate fi achitată în tranșe de la 119 lei/lună. Combina integrează tehnologia HarvestFresh, care simulează ciclul natural de lumină solară în trei culori pentru a păstra vitaminele din fructe și legume o perioadă mai lungă, tehnologia AeroFlow™, care menține prospețimea alimentelor cu până la 30% mai mult timp, și un sistem de congelare rapidă și uniformă.

Tot în categoria produselor cu specificații tehnice avansate se regăsește o mașină de spălat vase Beko, la 3.924 lei față de 4.644 lei cât este prețul de listă, cu o tranșă de la 109 lei/lună. Sistemul PowerIntense asigură o pulverizare eficientă prin patru brațe satelit cu mișcare bidirecțională care ajung în cele mai greu accesibile zone; SensorAdapt ajustează automat ciclul de spălare prin senzori inteligenți, economisind apă, energie și timp; iar SteamGloss oferă o clătire suplimentară care păstrează strălucirea paharelor și a vaselor din porțelan.

Lista prețurilor și a ratelor lunare

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Dincolo de prețul de achiziție, electrocasnicele eficiente energetic contribuie la reducerea consumului lunar de energie electrică.

Cum comanzi

Electrocasnicele pot fi comandate online pe pagina de oferte PPC Energie sau direct din magazinele fizice și prin partenerii de vânzări PPC Energie din toată țara. Prețurile și condițiile menționate sunt valabile în limita stocului disponibil, iar lista completă a produselor disponibile poate fi consultată pe ppcenergy.ro.

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