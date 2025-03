Ajutor de stat de 3,9 miliarde de lei pentru Complexul Energetic Valea Jiului

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care este acordat un ajutor de stat în valoare de peste 3 miliarde de lei Complexului Energetic Valea Jiului.

Executivul a aprobat în ședința de joi, 13 martie, acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” S.A. pentru închiderea minelor de huilă necompetitive în perioada 2025-2032. Ajutorul de stat va avea o valoare maximă de peste 3 miliarde de lei.

„În valea Jiului am trecut de la o companie care era în faliment, Complexul Energetic Hunedoara, am realizat o dare în plată foarte complicată pe o nouă companie, Complex Energetic Valea Jiului, după care am început un amplu proces de negociere cu Comisia Europeană pentru aprobarea unui ajutor de stat”, a spus ministrul Sebastian Burduja, precizând că în toate statele europene punerea în siguranță a exploatărilor miniere s-a făcut cu ajutor de stat.

Potrivit ministrului, suma totală este de 3,9 miliarde de lei. Banii vor merge pentru punerea în siguranță a patru mine: Lonea, Lupeni, Libezeni și Vulcani.

„Aceste cheltuieli sunt necesare, dar sunt și foarte strict monitorizate”, a mai precizat ministrul.

Burduja le-a mai transmis celor de la Complexul Energetic Valea Jiului să fie atenți la felul în care cheltuie banul public.

Decizia privind suma de 3,9 miliarde de lei a fost aprobată de Comisia Europeană la finalul anului trecut.