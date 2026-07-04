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Răspunsul se află în locurile pe lângă care trecem în fiecare zi

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Dimineața începe diferit pentru fiecare dintre noi. Pentru unii, cu o cafea și câteva minute de liniște. Pentru alții, cu un atelier în care luminile se aprind înainte de răsărit, cu o brutărie din care iese prima pâine caldă sau cu o linie de producție care pornește înainte ca orașul să se trezească de-a binelea.

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Sunt locuri pe lângă care trecem adesea fără să le observăm. Vedem vitrina, produsul, serviciul de care avem nevoie, doar mai rar ne gândim la oamenii din spatele lor, la cei care deschid primii ușa dimineața și o închid ultimii seara sau la cei care își petrec zilele încercând să facă lucrurile puțin mai bine decât ieri.

Poate că tocmai pentru că îi întâlnim atât de des ajungem să îi considerăm parte din decorul firesc al vieții de zi cu zi. Dar nimic din ceea ce fac nu este firesc în sensul de simplu. În spatele fiecărei afaceri există decizii, griji, investiții, încercări și multă muncă. Există curajul de a merge înainte chiar și atunci când drumul nu este foarte clar.

România se mișcă datorită acestor oameni. Iar uneori e suficient să privim puțin mai atent ca să ne dăm seama cât de multe lucruri depind, de fapt, de munca lor.

Energia care nu apare în statistici

Când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim adesea la cifre, investiții sau rezultate financiare. Sunt importante, desigur, dar ele spun doar o parte din poveste.

Cealaltă parte se vede în oamenii care își asumă responsabilitatea unui business și care, odată cu el, își asumă și responsabilitatea față de angajați, colaboratori, furnizori și clienți. Se mai vede în capacitatea lor de a se adapta atunci când piața se schimbă, de a găsi soluții când apar obstacole și de a continua chiar și în perioadele dificile.

Poate că aceasta este adevărata energie a mediului antreprenorial românesc. Nu entuziasmul de moment, ci perseverența și dorința de a construi ceva care să reziste și să fie util celorlalți.

Tiberiu Moisă, Director General Adjunct MidCorporate și IMM al Băncii Transilvania, spune că tocmai această energie este cea care duce România înainte.

”Avem nevoie de energia oamenilor care muncesc. Ea duce România înainte!”,

spune el, în clipul video care însoțește cea mai nouă inițiativă de susținere a mediului antreprenorial românesc din partea Băncii Transilvania, al cărei mesaj central este subsumat întrebării retorice ”Ce ne-am face unii fără alții?”.

Este o idee care capătă sens atunci când privești antreprenoriatul dincolo de bilanțuri. În spatele fiecărei afaceri există oameni care creează valoare, care oferă locuri de muncă și care contribuie la viața comunităților din care fac parte. De cele mai multe ori, impactul lor este mai mare decât pare la prima vedere.

Un business nu crește niciodată singur

Se spune adesea că antreprenoriatul înseamnă independență, dar, în realitate, înseamnă poate mai mult decât orice capacitatea de a construi relații, adică interdependență.

Nicio afacere nu funcționează în izolare. Fiecare colaborează cu alți antreprenori, cu furnizori, cu parteneri și cu oameni care aleg, zi de zi, produsele sau serviciile sale. Din această rețea de legături se nasc comunități economice locale care dau viață orașelor și regiunilor în care trăim.

Poate tocmai de aceea întrebarea „Ce ne-am face unii fără alții?” pare atât de firească. Răspunsul se află chiar în felul în care funcționează economia de zi cu zi: împreună.

Această energie poate fi întâlnită și la STUP, hubul de antreprenoriat al Băncii Transilvania, unde oameni aflați în etape diferite ale parcursului lor profesional se întâlnesc, schimbă experiențe și găsesc inspirație unii în ceilalți. Nu este vorba doar despre idei de business, ci despre încrederea care apare atunci când descoperi că și alții au trecut prin aceleași provocări și au găsit propriile soluții.

Într-o perioadă în care schimbarea pare să fie singura constantă, astfel de comunități devin mai importante ca oricând, pentru că, dincolo de resurse, antreprenorii au nevoie să știe că nu sunt singuri.

Fiecare dintre noi poate contribui, într-un fel sau altul, la povestea celor care au făcut acest pas mare în viața lor – acela de a porni pe drumul antreprenoriatului, de multe ori fără vreo plasă de siguranță și fără să știe cu exactitate ce avea să-i aștepte.

Iar susținerea poate începe cu o alegere simplă: să intri într-un magazin local, să cumperi de la un producător român, să recomanzi un serviciu care te-a convins sau să vorbești despre oamenii care își fac bine meseria.

La urma urmei, România merge înainte datorită lor. Iar felul în care alegem să îi susținem spune, poate, cel mai bine ce înseamnă să fim alături de cei care țin România în mișcare.

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