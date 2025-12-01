search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Radiografia mediului de business în 2025: greșeli care costă scump și lecții pentru companiile românești

0
0
Publicat:

În 2025, diferența dintre companii nu este în ce fac, ci în strategiile pe care le au. Companiile din România nu au avut de trecut un test de supraviețuire, ci au fost puse în fața celui mai important examen intern: disciplina financiară, claritatea deciziilor și capacitatea de a reacționa cu luciditate.

Doi oameni analizează niște grafice economice
Companiile care intră în 2026 cu lecțiile învățate vor traversa anul fără probleme. Foto arhivă

Firmele pregătite au reușit să absoarbă schimbările fără șocuri majore. Dar cele vulnerabile se luptă cu un exces de cheltuieli și presiune pe resurse, iar efectele se vor simți în 2026, când se va vedea cine a trecut cu adevărat testul, arată o analiză realizată de TPC Concept.

Companii și domenii afectate, dar și care au rezistat cel mai bine în 2025

În 2025, mediul de business a fost scindat de două realități distincte: industriile lovite direct de eliminarea facilităților fiscale și restul economiei, unde impactul a depins de maturitatea modelului de business.

Construcțiile, HoReCa, segmente din IT și producția cu valoare adăugată scăzută au fost afectate imediat, pentru că depindeau de costuri salariale reduse. Iar pentru industriile intensive-labor, creșterea taxării muncii a fost un șoc operațional, nu doar financiar.

În celelalte domenii, diferența a făcut-o disciplina internă: firmele mature au absorbit schimbările, cele fragile au plătit nota deciziilor trecute.

Firmele mature au procese clare, marje sănătoase și disciplină financiară. Cele vulnerabile se luptă cu prea multe produse, oameni și clienți – adică prea multe cheltuieli – dar și cu dependența de câțiva clienți și lipsa de vizibilitate asupra cifrelor. Pentru ele, 2025 a fost anul în care nota de plată a venit la scadență.

Maturitatea nu înseamnă doar experiență, ci și claritate. Antreprenorii cu strategie, guvernanță și un model de business bine definit iau decizii la rece; cei fără aceste repere reacționează emoțional, chiar și atunci când cifrele sunt bune. Consultanța devine relevantă exact în acest punct: nu pentru a repara crize, ci pentru a preveni decizii costisitoare luate la impuls. În 2025, diferența dintre companii nu este în ce fac, ci în cum gândesc”, punctează Sorin Spiridon, consultantul de business TPC Concept.

Crizele au maturizat business-ul românesc

După crizele din 2008 și pandemie, mediul de business românesc s-a maturizat. Companiile nu mai reacționează haotic, gestionează mai bine incertitudinea și apelează tot mai des la consultanță pentru decizii informate. Modul în care răspund provocărilor fiscale din 2025 confirmă această maturizare, explică strategul care a creat TPC Transformation Program – un cadru în trei etape bazat pe analiză profundă, decizii implementate și un ritm decizional constant care duce strategia în execuție și execuția în rezultate.

Astfel, s-au conturat următoarele categorii de firme:

1. Companiile care au învățat de la perioada de criză (top 20%)

• au învățat din 2008 disciplina de cash și din pandemie agilitatea digitală

• modificările fiscale – TVA mărit, eliminarea facilităților – le creează presiune, dar nu le destabilizează

• sunt companiile cu marje sănătoase, care în perioade complicate văd oportunități: furnizori mai accesibili, talent disponibil, competitori slăbiți

2. Mijlocul fragil (60%) – companii de tip supraviețuitori cronici

• au traversat toate crizele, dar nu au internalizat lecțiile fundamentale

• operează încă cu marje subțiri, procese neoptimizate

• au dependență de câțiva clienți mari

• pentru aceste companii, noile măsuri fiscale sunt lovituri grele; nu dispar, dar vor sta pe loc încă 2-3 ani

3. Baza vulnerabilă (20%)

• companii construite pe modele depășite, dependente de facilități și cu decizii luate instinctiv, nu strategic

• pentru aceste firme, 2025-2026 sunt anii restructurării inevitabile

• dacă nu își regândesc fundamental modelul de business, supraviețuirea pe termen mediu poate fi sub risc

Cele mai frecvente greșeli ale companiilor în 2025

Cea mai frecventă greșeală a companiilor este excesul de tot: prea mulți oameni, prea mulți clienți, prea multe produse, prea multe inițiative, care de altfel generează costuri mari, deci un exces de cheltuieli. Prea multe resurse și opțiuni nu înseamnă cea mai bună pârghie pentru câștig și, implicit, profit.

În perioade de criză sau recesiune, aceasta greșeală se simte mult mai acut. Complexitatea este ucigașul tăcut al profitabilității. Dacă în America regula e ‘big is beautiful’, în România pare că funcționează mantra more is beautiful. Însă ‘mai mult’ nu înseamnă ‘mai bine’. De cele mai multe ori înseamnă ‘mai scump”, punctează consultantul Călin Spiridon.

Cea mai subestimată problemă internă, cu cel mai mare impact financiar, este nealinierea departamentelor firmei – ruptura tăcută dintre strategie, procese și oameni. Iar forma ei cea mai vizibilă este lucrul în silozuri.

Citește și: Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul

„Departamentele își urmăresc propriile obiective, nu obiectivul companiei. Marketingul promite ceva, vânzările vând altceva, operaționalul livrează altceva. Toți muncesc, dar fiecare pe direcția lui. În realitate, nealinierea nu vine din lipsa de voință. Vine din lipsa definirii clare a modelului de business, ceea ce duce la un impact financiar care afectează stabilitea firmei pe termen mediu.

În toate proiectele noastre de strategie de business, rezultatele au apărut odată ce a apărut claritatea – adică un model de business bine definit, ușor de comunicat și ușor de implementat.

Când modelul e clar, silozurile dispar. Recomandarea noastră este ca firma să fie condusă prin modelul de business deoarece este singurul limbaj comun care îi aduce la aceeași masă pe CEO, financiar, marketing, vânzări, operațional și HR. Când el nu este clar, fiecare departament își construiește propriul adevăr, obiectivele devin locale,iar organizația pierde coerența și implicit profitabilitatea”, adaugă Sorin Spiridon.

Greșeli cu impact pe care companiile mari le fac

În organizațiile mari, capcana principală a destabilizării afacerii este expansiunea necontrolată, care implică cheltuieli mari și nejustificate:

• portofolii umflate: zeci de linii de produse care nu au tracțiune, dar consumă capital (65% din articole genereaza 5% din cifra de afaceri)

• clienți mulți, dar puțin profitabili: volumul arată bine în rapoarte,dar rezultatul final nu, pentru că 50% dintre clienți genereaza doar 5% din cifra de afaceri

• structuri supradimensionate: echipe mari, procese greoaie, decizii lente

• reduceri acordate automat: discounturile mari devin politică, nu excepție

• direcție strategică diluată: prea multe proiecte, puțină prioritate

Greșeli făcute de IMM-uri

La IMM-uri nu complexitatea e problema principală, ci lipsa fundației strategice:

• nu au o viziune clară – reacționează la ziua de mâine, nu construiesc pentru următorii 3 ani

• nu știu să-și asigure resursa financiară – deciziile sunt luate fără scenarii, fără buget real și fără o politică de cash-flow

• rămân blocate în modelul fondatorului – nu reușesc trecerea către o organizație de management, în care rolurile, responsabilitățile și procesele sunt clare

• deciziile sunt emoționale, nu analitice – ceea ce funcționa în faza de start-up nu mai funcționează la scalare

„În ambele situații, simptomul e același: dispare claritatea, execuția se fragmentează, iar profitul se evaporă. Noi numim asta derapaj strategic tăcut – momentul în care totul pare să funcționeze, dar direcția e pierdută.

În companiile solide, deciziile se iau la rece; în cele vulnerabile, cu procese slabe și dependență de fondator, ele devin emoționale.

O regulă veche de leadership spune că liderul trebuie să știe când să fie strategic și când să fie operațional. Prin proiectele noastre de consultanta, oferim harta pentru ambele momente: claritate, direcție și implementare, astfel încât liderul să facă exact acțiunile care contează”, subliniază consultantul de business Sorin Spiridon.

Citește și: Ce trebuie să facă România să se salveze

Cât despre mediul antreprenorial românesc, acesta este, fără îndoială, mai matur decât în urmă cu 10–15 ani, după criza din 2008 și cea a pandemie și o perioadă de consolidare fiscală care au schimbat modul în care sunt luate deciziile în companii. Astăzi, există mai puțină impulsivitate și mai multă analiză. Dar maturizarea nu este uniformă.

În 2025 s-au identificat trei tipuri principale de antreprenori: cei lucizi (25–30%), care decid pe bază de marjă, cash-flow și consultanță; majoritatea pragmatică (50–60%), mai matură decât în trecut, dar încă orientată pe termen scurt; și zona emoțională (15–20%), unde deciziile sunt legate de fondator și reacții de moment.

Ce lecții ar trebui să învețe antreprenorii din 2025 înainte de a intra în 2026

2025 nu a fost un test de supraviețuire, a fost un test de disciplină, claritate și pregătire, spun consultanții de business TPC Concept. Efectele reale ale anului se vor vedea în 2026: în rentabilitate, productivitate și eficiența capitalului.

Companiile care intră în 2026 cu lecțiile învățate vor traversa anul fără să fie afectate semnificativ. Celelalte vor descoperi că problemele mici din 2025 pot deveni presiuni mari în 2026. Bătălia se va muta în indicatorii mai soft, care sunt mai puțin monitorizați, dar cu impact mare pe termen lung.

Practic, companiile ar trebui să se concentreze pe transformare prin patru tipuri de intervenții strategice, în funcție de tipul lor:

• companiile cu potențial: implementare de proiecte de creștere pentru claritate, focus și model de scalare

• firmele care cresc, dar fără control (multe inițiative, multe direcții, marje erodate): implementare de proiecte de consolidare cu prioritizare, aliniere și claritate strategică

• companiile în criză sau în prag de pierdere a direcției: simplificarea zonelor care erodează profitabilitatea și reconstruirea capacității de decizie

• departementele individuale (Vânzări, Marketing, Comercial, Pricing): optimizarea direcțiilor cheie care susțin strategia și diferențierea - politici comerciale, pricing, structură de vânzări, segmentare, poziționare

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
digi24.ro
image
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
stirileprotv.ro
image
Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
mediafax.ro
image
Dan Alexa, gest emoționant după ce a câștigat Asia Express. Fostul fotbalist și-a arătat dragostea pentru fiul său
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Tradiție de 1 Decembrie! Am întrebat 100 de olandezi: „Primul nume de sportiv din ROMÂNIA care vă trece prin minte?” » Două legende sunt la egalitate pe locul 1: surprize mari în top
gsp.ro
image
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Trucul cu oala inversată pentru a dezgheța carnea în doar 5 minute. Modul corect de decongelare
playtech.ro
image
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu înlocuitori
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
El este românul care s-a stins din viață în Italia, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ nouă metri: „O să-mi fie tare dor de tine, tată!”
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2026. Anunțul ministrului Muncii pentru toți pensionarii
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
click.ro
image
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani”
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Răzbunarea prințului repudiat va cutremura Palatul! După ce a fost lăsat fără casă și titluri, va lovi fără milă

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!