Aeroportul Otopeni are încă nouă locuri de parcare pentru avioane de tip Airbus A320 și Boeing B737. Ce alte lucrări de modernizare s-au făcut

Aeroportul Otopeni are încă nouă locuri de parcare pentru avioane de tip Airbus A320 și Boeing B737, a anunțat joi Compania Aeroporturi București (CNAB), enumerând și alte lucrări de modernizare care au fost finalizate.

Compania Națională Aeroporturi București continuă procesul de modernizare a infrastructurii aeroportuare și anunță finalizarea și recepția lucrărilor de modernizare prevăzute pentru a doua fază din proiectul de sistematizare a suprafeței de mișcare a aeroportului.

Investiția, care a vizat lucrări de amploare la mai multe obiective, face parte din strategia CNAB de creștere a capacității operaționale a Aeroportului Henri Coandă și de optimizare a condițiilor de operare a aeronavelor.

Astfel, au fost realizate lucrări de amploare pentru extinderea Platformei nr. 2, creându-se 9 noi poziții de parcare pentru avioane cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737). Aceste poziții pot fi utilizate, de asemenea, pentru parcarea a 3 aeronave cod E (ex: Boeing B777, Airbus A330) și alte 3 avioane cod C.

De asemenea, s-au executat lucrări la una dintre căile de rulare pentru aeronave și s-au modernizat două drumuri care asigură accesul rapid al echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.

Au mai fost realizate lucrări la sistemele de preluare a apelor pluviale de pe suprafețele de mișcare, dar și la sistemul de balizaj. Noile sisteme de balizaj si iluminat cu surse LED sunt realizate cu tehnologii moderne ce asigura o importanta reducere a consumului de energie.

Valorea lucrărilor pentru această a doua fază a proiectului de modernizare este de 56.633.680 lei.

Contract pentru modernizarea terminalelor

Amintim că, în luna august a.c., Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a semnat contract de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru modernizarea terminalelor Plecări internaționale, Finger şi Sosiri la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Investiția are patru obiective fundamentale pentru modernizarea aeroportului și pentru creșterea confortului oferit pasagerilor aeroportului.

Unul dintre obiective vizează schimbarea și modernizarea sistemului centralizat de ventilaţie-climatizare de pe Aeroportul Otopeni. Proiectul prevede înlocuirea echipamentelor de ventilare şi climatizare, înlocuirea serverului de gestionare a echipamentelor şi realizarea unui sistem modern de comandă, control automat şi achiziţii de date.

Investiția are ca obiectiv și reamenajarea interioară (finisaje, pardoseli, tavane, mobilier, signalistica), pentru a îmbunătăţi calitatea imagistică a celui mai important aeroport al României.

Un alt obiectiv al contractului este instalarea unui nou sistem de detecţie-semnalizare pentru incendiu.

De asemenea, vor fi modernizate instalaţiile electrice aferente spațiilor de mai sus. Proiectul prevede modernizarea iluminatului terminalelor şi corpurilor de clădire, urmând a fi instalate corpuri de iluminat LED. Totodată, va fi suplimentat numărul de prize de alimentare pentru dispozitivele pasagerilor.

Investiția se va derula pe o perioadă de 30 de luni, iar execuția lucrărilor se va realiza etapizat, astfel încât fluxurile de pasageri să fie operaționale, disconfortul pasagerilor fiind minim.