Compania Națională Aeroporturi București a transmis, vineri, ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a terminalelor și a corpurilor de clădire existente pe Aeroportul Otopeni.

Investiția se va derula pe o perioadă de 30 de luni, iar contractul are o valoare totală de 112.421.921,98 lei, sursa de finanțare fiind fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București. Antreprenorul lucrărilor este asocierea UTI Construction and Facility Management SA – Somet SA - Re-Act Now Architecture SRL.

Având în vedere tipul lucrărilor (cum ar fi decopertări ale pardoselii, tavanelor, stâlpilor), este posibil să apară momente în care pasagerii să resimtă un anumit disconfort atunci când vor tranzita zonele în care se efectuează lucrările de modernizare.

Execuția lucrărilor se va realiza etapizat, astfel încât fluxurile de pasageri să fie operaționale, iar disconfortul pasagerilor să fie unul acceptabil.

În prima etapă, care va începe la 19 mai, se vor desfășura lucrări la parterul Terminalul vechi de Plecări, precum și în corpul de legătură dintre Plecări și Sosiri.

Investiția are patru obiective fundamentale pentru modernizarea aeroportului și pentru creșterea confortului oferit pasagerilor aeroportului.

Unul dintre obiective vizează schimbarea și modernizarea sistemului centralizat de ventilaţie-climatizare. Proiectul prevede înlocuirea echipamentelor de ventilare şi climatizare, înlocuirea serverului de gestionare a echipamentelor şi realizarea unui sistem modern de comandă, control automat şi achiziţii de date.

Lucrările au ca obiectiv și reamenajarea interioară (finisaje, pardoseli, tavane, signalistică, etc), pentru a îmbunătăţi calitatea imagistică a celui mai important aeroport al României.

Un alt obiectiv al contractului este instalarea unui nou sistem de detecţie-semnalizare pentru incendiu.

De asemenea, vor fi modernizate instalaţiile electrice din aeroport. Proiectul prevede modernizarea iluminatului terminalelor şi corpurilor de clădire, urmând a fi instalate corpuri de iluminat LED, ceea ce va determina o importantă reducere a consumului de energie electrică. Totodată, va fi suplimentat numărul de prize de alimentare pentru dispozitivele pasagerilor.